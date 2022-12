Ovo su finalisti Dore 2023.: Let 3, Kedžo, Mario Petreković...

Dosta ih ne znam, ali čim su prošli, sigurno je pjesma dobra, komentiralo se na društvenim mrežama nakon što je Hrvatska radiotelevizija objavila službene rezultate ovogodišnjeg natječaja za izbor hrvatske pjesme za pjesmu Eurovizije "Dora 2023.". Riječ je o popisu 18 pjesama i četiri rezervne koje će se 11. veljače 2023. natjecati za prestižnu statuu Dore i hrvatsku pjesmu koja će nas predstavljati na Eurosongu 2023. u svibnju u Liverpoolu, javlja HRT.

Foto: Goran Kovačić/PIXSELL

Na natječaj je pristiglo 196 prijava, a finaliste Dore izabrao je žiri u sastavu: Željko Mesar, Zlatko Turkalj, Robert Urlić, Ema Gross, Igor Geržina, Željen Klašterka, Ivan Horvat, Tomislav Krizmanić, Dražen Miočić.

DORA 2023. - FINALISTI I REZERVE: (abecednim redom po nazivu pjesama)



1. ANGELS AND DEMONS - DAMIR KEDŽO



(Jamie Duffin, Stefan Celar, Michael Chun-Fai Chung (aka Kyler Niko), Victoria Jane Horn – ARR Jamie Duffin)

Foto: Davor Puklavec/PIXSELL.





2. BYE BYE BLONDE - MERI ANDRAKOVIĆ



(Boris Đurđević - Valerija Đurđević - Boris Đurđević)



3. DISTANCE - MARTHA MAY



(Marta Ivić – ARR Oliver Fecci-Chiffi)



4. DOM - TAJANA BELINA



(Tajana Belina, Marcel Sprunkel – Tajana Belina – Marcel Sprunkel)



5. FREE FALIN’ - ĐANA



(Đana Smajo)



6. GRIJEH - BORIS ŠTOK – GRIJEH



(Boris Štok, Darko Terlević - Boris Štok - Boris Štok, Darko Terlević)



7. I STILL LIVE - MAJA GRGIĆ



(Mateo Martinović Teo – Maja Grgić - Mateo Martinović Teo)



8. I WILL WAIT - PATRICIA GASPARINI



(Siniša Reljić - Simba, Lisa Desmond, Aidan Winkels - Lisa Desmond, Aidan Winkels - Siniša Reljić – Simba)



9. KME KME - KREŠO I KISELE KIŠE



(Krešimir Burić – ARR Matej Zec)

Foto: Borna Filic/PIXSELL





10. KRENI DALJE - ENI JURIŠIĆ



(Matija Cvek, Vlaho Arbulić, Eni Jurišić – Matija Cvek – Filip Majdak)



11. LOST AND FOUND - THE SPLITTERS



(Neven Kolarić, Branimir Mihaljević – Neven Kolarić – Branimir I Marko Mihaljević)



12. LOVE AT FIRST SIGHT - YOGI



(Yugomir Lonich)



13. MAMA ŠČ! - LET 3



(Damir Martinović Mrle, Zoran Prodanović - Damir Martinović Mrle – LET 3)

Foto: Goran Berović





14. MASTER BLASTER - DETOUR



(Nenad Borgudan)



15. NESREĆA - HANA MAŠIĆ



(Boris Subotić – ARR Darko Dimitrov)



16. NEVERA (LEI,LEI) - HARMONIJA DISONANCE



(Bartol Stopić - Sanja Daić, Bojan Petrović, Bartol Stopić - Anja Papa, Bartol Stopić, Luka Vidović)



17. PUTEM SNOVA - BARBARA MUNJAS



(Barbara Munjas, Alen Bernobić - Barbara Munjas - Alen Bernobić)



18. PUTOVANJE - TOP OF THE POPS FT. MARIO 5REKOVIĆ



(Bruno Krajcar - Danijel Načinović - Nikola Milat)

Foto: Nova TV





REZERVE



1. SAMA - LANA MANDARIĆ LANCHI



(Zorana Mandarić - Domagoj Perišić)



2. ODLAZI - MIRNA ŠKRGATIĆ



(Mirna Škrgatić – ARR Tomislav Franjo Šušak)



3. ON THE SAME TRAIN - VOICE FOR YOU



(Adi Karas – Adi Karas – Elvis Sršen, Adi Karas,Tvrtko Hrelec)



4. TALKING TO ME - ROSANNA KUMERLE



(Rosanna Kumerle, William Naesh Hendriksen)

