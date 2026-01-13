Obavijesti

JOŠ TRI KANDIDATKINJE

Ovo su Kaja, Antonela i Helena: I one traže svojeg 'Savršenog'

Piše 24sata,
Čitanje članka: 3 min
Ovo su Kaja, Antonela i Helena: I one traže svojeg 'Savršenog'
Foto: rtl

Uskoro kreće nova sezona showa 'Gospodin Savršeni'. Ove se godine također djevojke bore za naklonost dva 'Savršena'... Upoznajte još tri kandidatkinje koje ulaze u show

ANTONELA (28), SLAVONSKI BROD

Antonela ima 28 godina, dolazi iz Slavonskog Broda, no njezino srce i ambicije odavno su prerasle granice rodnoga grada. Sa samo 19 godina spakirala je svoje stvari i otišla u Njemačku, gdje je izgradila novi život i započela ozbiljnu vezu. U početku je bilo uzbudljivo, ali kako je vrijeme prolazilo, polako je gubila sebe i odlazak je bio neminovan.

Foto: rtl

Antonela želi partnera koji će vidjeti koliko je topla i uporna osoba koja je uvijek spremna rasti dalje. Želi ponovno biti ona verzija sebe koja se usudi očekivati više, i od sebe i od ljubavi, a zauzvrat nudi iskrenost i odnos bez skrivanja i igara.

U vezi su joj najvažniji važna otvorena komunikacija, emocionalna zrelost i partner koji razumije i cijeni njezinu snagu. U show ulazi s jasnom željom - upoznati muškarca s kojim može graditi iskren odnos.

Foto: rtl

HELENA (28), ERDING (NJEMAČKA)

Helena ima 28 godina, rođena je u Bavarskoj, no s balkanskim korijenima, pa je idealan spoj suzdržanosti i temperamenta koji se vidi u njezinu stavu, osmijehu i načinu komunikacije.

Foto: rtl

Otvorena je i direktna, govori tri jezika, voli izazove i uvijek je spremna na novo putovanje. Nikad nije bila u ozbiljnoj vezi - ne zato što nije željela nego zato što odbija pristati na nešto što nije prava stvar. „Ako on nije onaj pravi - neću trošiti vrijeme“, kaže jednostavno.

U 'Gospodina Savršenog' ulazi zato što joj u životu još nedostaje muškarac koji će joj biti partner u svemu. Važni su joj neovisnost i iskrenost, a najviše cijeni humor i stabilnost. Kaže da joj treba netko tko može držati korak s njom.

Foto: rtl

KAJA (26), TENERIFI

Kaja je sportašica, avanturistica i nepokolebljiva u svojim ciljevima. S 26 godina već je iskusila više životnih poglavlja: deset godina trenirala je karate, igrala nogomet, radila kao sutkinja i sportska novinarka, a danas je instruktorica surfanja na Tenerifima - gdje je sama izgradila novi život, uključujući i tečno svladavanje španjolskog jezika!

Foto: rtl

Sebe opisuje kao iskrenu, empatičnu i pozitivnu iako priznaje da zna biti nestrpljiva i vrlo natjecateljski nastrojena. Ipak, u konfliktima ostaje smirena, obično s osmijehom na licu, ali kada je potrebno - zna se izboriti za sebe.

Ljubiteljica je sporta, fitnessa i mora, a kaže da se nikad ne osjeća umorno iako je stalno u pokretu. Vjeruje u ljubav, najviše cijeni iskrenost i show 'Gospodin Savršeni' vidi kao priliku za romansu, ali i novu avanturu.

Foto: rtl

U ljubavi traži partnera koji voli aktivan život. Cijeni humor i spontanost, a voli muškarce koji su samopouzdani, a opet prirodni i iskreni pa priželjkuje da sve to pronađe u Gospodinu Savršenom.

