Ovo su najpopularnije pjesme s festivala Sanremo: Od Erosa Ramazzottija do Maneskina

Večeras saznajemo tko odnosi pobjedu na 76. Sanremu, a prisjetili smo se uspješnica s te pozornice.

Festival Sanremo preteča je Eurosonga te je kasnije postao talijanski izbor za pjesmu Eurovizije. Od samih početaka 1951. godine pa sve do danas, Sanremo je svijetu donio niz hitova koje mnogi vole slušati i danas. Uoči velikog finala festivala, kada saznajemo tko odnosi titulu pobjednika na 76. izdanju, donosimo pregled najpoznatijih pjesama s te pozornice. Nisu sve odabrane pjesme bile pobjednice, ali su označile velike prekretnice za karijere izvođača.

"Volare" - Domenico Modugno

"Non ho l’età" - Gigliola Cinquetti

"Il ragazzo della via Gluck" - Adriano Celentano

"La solitudine" - Laura Pausini

"Gli Uomini non Cambiano" - Mia Martini

"Terra promessa" - Eros Ramazzotti

"Perdere l'amore" - Massimo Ranieri

"Con te partiro" - Andrea Bocelli

"Insieme" - Toto Cutugno

"Soldi" - Mahmood

"Zitti e buoni" - Måneskin

