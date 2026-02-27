Obavijesti

SLAVLJENIČKI KONCERT

Raskošnim koncertom u punoj dvorani, Teo Grčić postao novi ljubimac splitske publike

Foto: Bogdan Klarić

Pjevač je velikim koncertom u prepunoj splitskoj Lori proslavio pet godina karijere i svoj 37. rođendan

Slavljeničkim raskošnim koncertom u prepunoj dvorani Lora u Splitu, karizmatični domaći pjevač Teo Grčić proslavio je pet godina svoje uzbudljive karijere i 37. rođendan. U društvu prijatelja, glazbenika, medijskih lica i kreme splitskog društvenog života dočekan je i ispraćen gromoglasnim aplauzom.

Uz Dušku Brčić Šušak i Kristiana Ordulja, frontmena grupe Boss, ponesene odličnom atmosferom s Teom su zapjevale i televizijska voditeljica HTV-a Uršula Tolj te voditeljica Radio Dalmacije Edita Lučić Jelić. Bio je to pravi splitski đir gdje se slavilo prijateljstvo i odala počast temeljima domaće pop glazbe što se moglo i očekivati budući da je upravo Teo prepoznat kao upečatljiv, moćan vokal, novi kantautor čistog pop izričaja spreman za velike koncertne prostore. 

Foto: Bogdan Klarić

- Dragi, dobri ljudi, duboko dirnut vašom pažnjom, zahvaljujem za predivnu, najveću noć u mom životu. I ako mislite da ste bili samo podrška i publika na ovom koncertu, jedna uspomena - niste. Bili ste temeljem svakog mog budućeg koraka, magnetni pol koji se savršeno stopio s mojim, energija koja me lansirala u neku drugu sferu i duša koja je disala sa mnom, istaknuo je duboko dirnut pjevač na kraju koncerta ispraćen ovacijama publike. 

Teo Grčić dugo se pripremao za jednu veliku, tematski impozantnu priču koja je ovim emotivnim koncertom u Splitu tek krenula. Iako slovi za trenutno najpopularnijeg splitskog zabavljača, jasno pravi razliku između noćnih klubova, velikih pozornica i intimnih koncerata na kojima ogoljuje dušu i publici priušti jedan sasvim novi, kako glazbeni, tako i emotivni doživljaj. Na komplimente koji njegove nastupe i specifične izvedbe često uspoređuju s Massimom, skromno odmahuje rukom, ali drago mu je, neskriveno, da njegov umjetnički dojam uživa takvu percepciju.

Foto: Bogdan Klarić

Njegove autorske pjesme i obrade po kojima je prepoznatljiv otvorile su mu širom velika vrata domaćeg tržišta. 
U publici su dominirale žene svih generacija. Mnoge su potegnule čak i iz Zagreba jer o ovom se koncertu dugo pričalo. Splitska publika, poznata po svom šušuru i specifična koga doista voli, Teu je na ovom koncertu odala nesumnjivo priznanje kao novoj glazbenoj zvijezdi čije vrijeme tek dolazi. 

