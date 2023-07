Ovo su najveće transformacije u 'Životu na vagi': Rekorder uspio skinuti više od 86 kilograma

Emisija 'Život na vagi' već šest godina mijenja živote, a uskoro nas očekuje i nova, sedma sezona. Natjecatelji ulaze s namjerom da žive zdravije, a većina njih u tom je i uspijela. Međutim, među njima su se našli i oni koji su u kratkom vremenu doživjeli nevjerojatne transformacije.

U nastavku donosimo tri najveće transformacije u 'Životu na vagi'.

Alen Abramović

Apsolutni rekorder emisije je Alen Abramović, koji je pobjedio u trećoj sezoni 'Života na vagi'. U emisiju je ušao sa 181,3 kilograma, a tada je rekao da mu je glavni motiv za prijavu bio to što želi promijeniti svoj život i njegovu kvalitetu.

- Imam osjećaj da ne živim život koji bih trebao zbog okova debljine - rekao je tada Alen.

Alen je ubrzo osvojio srca publike, a naposljetku i glavnu nagradu. Na finalnom je vaganju imao nevjerojatnih 94,9 kilograma, što znači da je skinuo ukupno 86,4 kilograma od ulaska u show. Izgubio je čak 47,7% tjelesne mase. Nakon izlaska iz showa Alen je nastavio s redovitim treniranjem, a postao je i motivacijski trener u jednoj od najvećih fitness kompanija u regiji.

Josip Čapo

Gledatelje je osvojio i Josip Čapo, pobjednik šeste sezone 'Života na vagi'. U emisiju je ušao sa 172 kilograma, a prilikom ulaska je otkrio zašto se udebljao. Počeo se debljati u svojim dvadesetim godinama, koje su bile izrazito teške za njega.

Čapo je jednom prilikom u svom selu brao šljive kada ga je pregazio traktor koji je ostao u brzini. Nakon teške nesreće je imao i prometnu nesreću u kojoj je ozlijedio rame, a onda je obolio od leukemije. Prije sedam godina se izliječio.

Svoj je život odlučio promijeniti iz korijena pa se prijavio u show. Svojim trudom uspio je skinuti 78,3 kilograma, a s treniranjem je nastavio i vani. Sada često na društvenim mrežama objavljuje fotografije svoje transformacije kojima motivira druge.

Roko Baković

Simpatični Roko Baković jedan je od rekordera emisije. Pobjedio je u četvrtoj sezoni, a u show je ušao sa 169,1 kilogram. Tijekom emisije je skinuo 76,2 kilograma. U show su ga prijavile supruga i njena sestra, a Roko nikada nije mislio da će sudjelovati u takvom natjecanju.

- Gledali su me kako se onako debeo igram s djecom i odlučili su me prijaviti. Isprva je to bila nekakva zezancija, a i ja sam bio protiv toga. Ali, eto... život piše čudne priče - ispričao nam je jednom prilikom Roko.