Ovo su najveći Halidovi hitovi

Halid Bešlić je karijeru započeo nastupajući u brojnim sarajevskim restoranima, a nakon pet godina je odlučio snimiti svoju prvu singl-ploču. Postao je jedan od najpoznatijih pjevača narodne glazbe u regiji.

"Neću, neću dijamante", "Miljacka", "Prvi poljubac", "U ime ljubavi", "Ne bolujem", "U meni jesen je", "Crna ruža", "Požuri", "Stara kuća", "Grešnica", "Vazda", "Lijepa pa i pametna", "Moja jedina", "Zrele kajisije", "Srce ledeno", samo su neke od Halidovih pjesama koje publika obožava. Donosimo presjek njegovih 20 najvećih hitova.

1. "Neću, neću dijamante"

2. "Miljacka"

3. "Prvi poljubac"

4. "U ime ljubavi"

5. "Ne bolujem"

6. "U meni jesen je"

7. "Crna ruža"

8. "Požuri"

9. "Stara kuća"

10. "Grešnica"

11. "Vazda"

12. "Lijepa pa i pametna"

13. "Moja jedina"

14. "Zrele kajisije"

15. "Srce ledeno"

16. "Vraćam se majci u Bosnu"

17. "Malo je malo dana"

18. "Hej lijepa ženo"

19. "Zaljubljen sam stara majko"

20. "Ja bez tebe ne mogu da živim"