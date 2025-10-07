Obavijesti

20 LEGENDARNIH PJESAMA

Ovo su najveći Halidovi hitovi

Piše 24sata,
Osijek: Koncert Halida Bešlića u dvorani Gradski vrt | Foto: Borna Jaksic/PIXSELL (ilustrativna fotografija)

Legenda narodne glazbe na prostoru bivše Jugoslavije, Halid Bešlić, preminuo je u 72. godini. Od početka karijere do danas je snimio 19 studijskih i dva live albuma. Donosimo presjek njegovih najvećih hitova.

Halid Bešlić je karijeru započeo nastupajući u brojnim sarajevskim restoranima, a nakon pet godina je odlučio snimiti svoju prvu singl-ploču. Postao je jedan od najpoznatijih pjevača narodne glazbe u regiji.

"Neću, neću dijamante", "Miljacka", "Prvi poljubac", "U ime ljubavi", "Ne bolujem", "U meni jesen je", "Crna ruža", "Požuri", "Stara kuća", "Grešnica", "Vazda", "Lijepa pa i pametna", "Moja jedina", "Zrele kajisije", "Srce ledeno", samo su neke od Halidovih pjesama koje publika obožava. Donosimo presjek njegovih 20 najvećih hitova.

Preminuo je Halid Bešlić 00:34
Preminuo je Halid Bešlić | Video: 24sata Video

1. "Neću, neću dijamante"

2. "Miljacka"

3. "Prvi poljubac"

4. "U ime ljubavi"

5. "Ne bolujem"

6. "U meni jesen je"

7. "Crna ruža"

8. "Požuri"

9. "Stara kuća"

10. "Grešnica"

11. "Vazda"

12. "Lijepa pa i pametna"

13. "Moja jedina"

14. "Zrele kajisije"

15. "Srce ledeno"

16. "Vraćam se majci u Bosnu"

17. "Malo je malo dana"

18. "Hej lijepa ženo"

19. "Zaljubljen sam stara majko"

20. "Ja bez tebe ne mogu da živim"

