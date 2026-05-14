Ovo su novi hrvatski crtići koji će osvojiti srca velikih i malih!

Uz 'Priredbu' Ane Horvat i 'Težnju' Krešimira Perneka koji se prikazuju i u Velikom natjecanju kratkometražnog filma, još 17 novih djela sadrži Animafestovo Natjecanje hrvatskog filma 2026 – najjača konkurencija domaće animacijske kinematografije koja posljednjeg, najsvečanijeg dana festivala izlazi pred lice svijeta. A da je riječ o smotri koja daleko nadilazi okvire nacionalnog, svjedoči činjenica kako slavodobitniku pripada i kvalifikacija za nagradu Oscar. Ovogodišnje hrvatsko animiranofilmsko stvaralaštvo obilježeno je suradnjama s produkcijskim kućama iz susjedne Slovenije, novim filmovima doajena i uzbudljivim valom dječjeg filma.

'Djevojka koja se nije bojala medvjeda' ambiciozan je novi film plodne animatorice i ilustratorice Lee Vučko. Ovjenčana nagradom publike ljubljanske Animateke, ova ekranizacija stripovskog predloška nadaje se kao "balkanska" narodna priča, ali vesternskog prizvuka i naglašene sedmočinske strukture naslonjene na konvencije nijemog filma (poput upotrebe intertitla).

Foto: promo

Raskošne glazbe i sjena, "zrnat" i tarantinovski referencijalan, a mizanscenski i planski za animirani film nesvakidašnje razigran, rad nosi i snažan subverzivni potencijal temeljen na premisi o djevojci koja nesvjesno ubivši oca odbacuje i njegovu koncepciju "svijeta preopasnog za djevojku", kao i patrijarhalne rodne uloge koje također "pobija" na arhetipskom "putu junaka". Doda li se navedenomu da je Djevojka koja se nije bojala medvjeda sposobna i nasmijati poigravanjem sa spomenutim narativnim kodovima, blago karikaturalnim "stripovskim" dizajnom likova, fantastičnim folklornim i mitološkim elementima te tematizacijom suvremenih identitetskih dvojbi, jasno je da joj se treba obraćati kao Filmu – s velikim početnim slovom.

'Srcolom' Luke Vucića također je igranofilmski mišljena, živahno raskadrirana i ozvučena, ali i realiziranom metaforom dostupnom jedino animaciji otjelovljena i humorizirana fabula o sukobu srca i njegova vlasnika. Od lude potjere koja kao da je, ne biste vjerovali, "izašla iz crtića", preko ekvilibrija između prisvajanja i ironijskog odmaka od sladunjavosti, sve do simboličke pregnantnosti koja potencira materijalne i emocionalne raspukline te poruke o samoprihvaćanju i nošenju s gubitkom, Srcolom je sasvim neobična "romantična komedija".

Foto: promo

Nakon cijelog desetljeća, u natjecateljski program Animafesta novim se filmom 'Vanja & Vanja' vraća ugledni strip-autor, animator, slikar i ilustrator s međunarodnom karijerom Danijel Žeželj. Na spektakularno detaljnim crno-bijelim pozadinama ratom zahvaćena grada, Žeželj pripovijeda rotoskopsku i 2D storiju o prijateljstvu mladih junaka koji poput silueta promiču uništenim urbanim pejzažom, komuniciraju znakovnim jezikom te se, igrajući smrtonosni hokej i bježeći od paravojski, prilagođavaju brutalnoj svakodnevici.

Foto: promo

Velikog majstora crnila, sjene i kontrasta (koji se u ovome filmu i fabularno ogledaju u toplini odnosa naspram apokaliptičnog ambijenta) svakako treba vidjeti u kinu, za što Animafest 2026 prvi u svijetu nudi jedinstvenu priliku.

'Dnevnikom snivanja' u ovu se konkurenciju vraća i Irena Jukić Pranjić, istaknuta animatorica i strip autorica. Dnevnik snivanja pripovjedno je autobiografsko, a stilski autoreferencijalno promišljanje o različitim "agregatnim stanjima misli" poput snova, sjećanja i maštarija te ulozi umjetnosti (prvenstveno stripa i filma) u njihovoj konzervaciji.

Uz glas Lane Barić koji se s jedne strane prisjeća djetinjstva, a s druge reminiscira o "posljednjim stvarima", pratimo oniričku, asocijativnu i poetičnu logiku figuralnih, mahom monokromatskih transformacija podcrtane geometričnosti i valovitosti, u kojima se nazire i ponešto op-artovskih, a moguće i bourekovskih nadahnuća.

Branko Farac je s 'Pictomanom' također povratnik u ovo natjecanje, a novi mu se film pojavno više naslanja na prethodni, crno-bijeli, osobno-filozofski Psychographic negoli na još raniji, moebiusovski Technement. Od Hegelova gesla, jin-jangovskog dvojstva i prometne nesreće, Pictoman polazi u simbolički pregnantne, ikoničke preobrazbe, ali i konkretniji siže te specifični humor s temom muško-ženskih odnosa i preispitivanja sebstva pijanista-protagonista. Demijurška snaga filma, osim iz ponovno naglašeno crtačkog, a i stripovskog senzibiliteta bogatog sjenčanja, oblačića i piktograma, ovoga puta tako proizlazi i iz glazbene umjetnosti.

'Četiri' Dee Jagić iz produkcije Kreativnog sindikata do sada je najzrelije djelo ove umjetnice nadrealističkih i alegorijskih registara (uglavnom) stop animacije. Uz složeno tehničko kombiniranje piksilacije, animacije objekata i 2D-a (za koje se donekle "pripremala" i prethodnim Sjenama), Jagić Četiri ostvaruje kao diptih između jave i sna (ili transa), površine i podzemlja – pretvarajući svoju uobičajenu fascinaciju organskim rastom i sinergijom u širi koncept "prodiranja" dvodimenzionalnih crtanih likova u trodimenzionalni prostor začudnih antropomorfnih životinja. Uz to, Četiri su i suptilno angažirana, ekološka postapokalipsa o svijetu bez vode.

Dobitnica ASIFA-ine studentske nagrade za prethodni film 'Ma! Ljubav je boja!', Nikolina Žabčić u novom radu 'Gladno srce' uz kolažnu i 2D animaciju koristi i tehniku kinetičke tipografije ("pokretnog teksta", u funkciji simboličkog prikaza nemogućnosti komuniciranja unutarnje boli), sve kako bi ilustrirala borbu s poremećajem hranjenja.

Foto: promo

Plava silueta junakinje koja se gubi u vlastitim odrazima ("slikama o sebi"), u koju prodire "tekuća" okolina i čije se tijelo izvija u muci, funkcionalni su postupci posredovanja njezine nevolje (kao i konačnog samoprihvaćanja), a za Žabčić već uobičajeno namigivanje u smjeru klasika Zagrebačke škole sadržano je upravo u plošnom, avangardističkom pristupu liniji tijela.

'Na tankoj niti' Davida Kmeta s Umjetničkog sveučilišta u Londonu na impresivnim pozadinama nadahnutima Eyvindom Earleom (američkim ilustratorom poznatom i po suradnji s Disneyjem) raspliće poetičnu metaforu konca sjećanja na jednu gay ljubav. Nježna, reminiscencijska i gotovo plesna melodrama svjedoči i o žanrovskoj raznolikosti ovogodišnjeg Natjecanja hrvatskog filma.

Nakon prošle godine prikazane Magične djevojke, rijetkog primjera domaće superjunačke animacije, Nikola Pavošević u 'Jeziku mora' ostaje u sličnoj neonsko-pastelnoj paleti i ženskoj fokalizaciji, ali uz više slikarsku, akvarelsku maniru (djelomično ostvarenu na pozadini novinskog papira) pripadnu priobalnom ambijentu u kojem djevojčica traga za bratom, a zapravo za "onime što se krije ispod" mora spoznaje. Iako jasne pripovjedne linije, djelo se nameće i kao alegorija o traganju za identitetom, odnosno o hrabrosti potrebnoj za njegov pronalazak.

'Šiške' Dore Kvež sa Sveučilišta VERN simpatična su minijatura o nevoljama s prištom, podignuta na višu razinu kreativnim nadrealističkim tretmanom unutarnjeg stanja protagonistice i njezinih pokušaja da riješi problem. U dizajnu lika pomalo naslonjene na japanske uzore, a u scenografiji dominantno pastelne, Šiške su također i refleksija o samoprihvaćanju.

'Kako neočekivano možemo rashladiti planet' Ivane Volde za američki TED-Ed nastavak je uspješne dokumentarne serije živopisnih i angažiranih edukativnih projekata iz polja geologije, geobiologije i ekologije, tj. klimatskih promjena. Ponovno je riječ o zahtjevnoj kombinaciji kolaža, slikanja na staklu i drugih tehnika, a teme su trošenje stijena i globalni projekt ubrzanja toga procesa koji bi mogao smanjiti količinu ugljikova dioksida u atmosferi.

U smeđe-ljubičastom tvorničkom ambijentu 'Dvotočke zagrade' (r. Marija Ana Turčić,) robot nastoji otkloniti kvar složenog sustava, no specifična pojavnost izrazitiji je aspekt ovoga filma od njegove događajnosti: istovremeno minimalistička i zasićena, jednostavnih linija i ikonična, slika koristi sugestije glitcha i nadzorne snimke te simbolička rješenja filmskog prostora u mogućoj aluziji na nuklearnu havariju.

'Evolucija herojskog čina' Tare Klepac "atomska" je, pak, burleska o crvu, mački i ptičici koji nizom nevjerojatnih okolnosti za dlaku izbjegnu katastrofu. Tenzična i uveseljavajuća, s dobrim osjećajem za ritam režirana, neopterećujuća minijatura "crtić" je za sve generacije. 'Arahnofobija', slovenski film hrvatske autorice Melite Sandrin, mala je glinamacijska, humorna cringe groteska čija je najjača strana impresivna vizualizacija naslovnog straha u njezinu središtu, a koja se, između ostalog, služi i strata-cut tehnikom.

Foto: promo

'Iza devet stabala: Jabuka razdora' slovenskog autora Timona Ledera novi je dječji film ovog afirmiranog autora upravo toga žanra (Lasica, Mišja kuća) o ježu, vjeverici i naslovnom plodu koji ih posvađa, kao i ostatku šumskoga društva koje se njihovim sporom nastoji okoristiti. Riječ je o dinamičnoj, lijepo nacrtanoj i fluidno animiranoj, na hrvatski kvalitetno sinkroniziranoj i napose duhovitoj ekranizaciji literarnog predloška koja će zabaviti i zrele gledatelje te im ukazati na već poslovično visoku kvalitetu dječje animacije u našem susjedstvu.

Foto: promo

'Slamka spasa' nešto je rjeđi primjer "četveroručne režije" u našoj animaciji nakon vremena Zagrebačke škole. U ovoj ekološkoj paraboli primjerenoj mlađim uzrastima Dorotea Radušić i Mislav Rotim prate simpatično dizajnirane morske životinje suočene s plastičnim otpadom. Privlačna izgleda te opremljena glasom naratora i ugodnom glazbom, Slamka spasa poput kakve osuvremenjene verzije element-filma djeci prenosi spoznaje o svojim likovima, procesima zagađivanja i benefitima recikliranja.

Dječji film iz iste serije Lenina farma štutgartskog studija Film Bilder kao i prošlogodišnja Bodlja u guzi, 'Neželjeno jaje' Elene Walf dopadljiva je i nježna, animacijski besprijekorna, a dizajnom "razrokih" likova i oslanjanjem na klasičnu glazbu distinktivna 2D priča o čučanju odbačenog jajeta za čiju se dobrobit brine onaj isti psić koji nas je osvojio na Animafestu 2025.

Svjetski festival animiranog filma – Animafest Zagreb održat će se u Zagrebu od 8. do 13. lipnja 2026.