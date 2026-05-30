Ovo su novi hrvatski crtići koji će osvojiti velike, ali i malene

Natjecanje hrvatskog filma na ovogodišnjem Animafestu, od 8. do 13. lipnja, donosi presjek najzanimljivijih domaćih animiranih ostvarenja, a među naslovima koji posebno privlače pozornost izdvajaju se “Priredba” Ane Horvat i “Težnja” Krešimira Perneka. Oba filma istodobno su uvrštena i u Veliko natjecanje kratkometražnog filma, čime dodatno potvrđuju kvalitetu suvremene hrvatske animacije i njezinu međunarodnu relevantnost. Uz njih, u Natjecanju hrvatskog filma u Zagrebu prikazat će se još 17 novih ostvarenja, što ovogodišnju selekciju čini jednom od najraznovrsnijih i najuzbudljivijih posljednjih godina. Riječ je o programu koji tradicionalno zatvara festival, a domaćim autorima pruža priliku da svoje radove predstave publici i filmskim profesionalcima iz cijelog svijeta. Dodatnu težinu natjecanju daje činjenica da pobjednički film ostvaruje kvalifikaciju za nagradu Oscar, čime Animafest još jedanput potvrđuje status jednog od najvažnijih festivala animacije. Uoči festivala razgovarali smo s umjetničkim ravnateljem Danielom Šuljićem o ovogodišnjoj selekciji, a otkrio nam je i favorita.

- O domaćem animiranom filmu mislim da svi možemo imati vrlo pozitivno mišljenje! Kontinuirano raste broj produkcija, pojavljuju se novi autori koji, uz već dokazane, ostvaruju međunarodne uspjehe i sve je na postojanom valu rasta. To dokazuje i rekordan broj prijava u tu natjecateljsku kategoriju: prošle godine 53, a ove godine 52 filma. Svi znamo da je ‘upasti’ u međunarodno natjecanje, za bilo koji film iz bilo kojega kutka zemaljske kugle, uz takvu svjetsku konkurenciju, velik uspjeh. Ono što se ponekad previdi jest da je i za svaki hrvatski film selekcija u glavno natjecanje velik međunarodni uspjeh, iako se festival događa u Zagrebu, a ove brojke za ‘domaće’ natjecanje također pokazuju da se i ta konkurencija iz godine u godinu zaoštrava i poboljšava. Ne znam bih li rekao da je specifično ova godina ‘najhrabrija’ dosad, ali sigurno jest da kvalitetom i rastom domaćih produkcija kao gledatelji možemo biti jako zadovoljni - kaže Šuljić. Veseli ga što animirani film ponovno postaje važan dio domaće produkcije.

- To nije važno samo zbog buduće publike nego i zato što dječji film traži posebnu vrstu kreativnosti i iskrenosti. Ove godine posebno je zanimljivo što filmovi za djecu ne podcjenjuju mladu publiku; bave se identitetom, emocijama i suvremenim dilemama na vrlo inteligentan način. To pokazuje da domaća animacija ponovno pronalazi ravnotežu između autorskog filma i komunikacije s najmlađima - komentirao je. Otkrio je i koji ga je film iz hrvatskog natjecanja osobno najviše iznenadio tijekom selekcije.

- Moj osobni favorit, a to ću vam šapnuti dok u Zagreb još nisu pristigli članovi međunarodnih žirija, s kojima tako nešto, naravno, neću podijeliti, jest film ‘Priredba’ Ane Horvat. Ona je iskusna animatorica, s već nekoliko filmova u filmografiji, i ovo joj je najbolji film dosad, s punim pravom selektiran u međunarodno natjecanje. Govori o istinitom događaju koji ju je zatekao i paralizirao tijekom školske priredbe u pionirskim danima u Jugoslaviji. Iskren i vrlo dobro konstruiran film - smatra Šuljić. Animafest je s Američkom filmskom akademijom prošle godine dogovorio da pobjednik dobiva i kvalifikaciju za Oscara.

- Sav taj prestižni status imamo zahvaljujući velikoj omiljenosti i visokom ugledu koji naš festival uživa među autorima i profesionalcima iz cijelog svijeta - zaključio je Šuljić.