Ovo su ovogodišnji natjecatelji 'Survivora': U Dominikanskoj Republici testirat će granice

Nova sezona svjetski poznatog zabavno-natjecateljskog showa 'Survivor' počinje u ponedjeljak, 6. ožujka u 22:15 sati na Novoj TV, a u Dominikanskoj Republici ove će godine sreću okušati dvadeset novih kandidata iz regije koji će sve blagodati modernog života zamijeniti boravkom u divljini koja je potpuno suprotna od svakodnevice na koju su inače navikli.

PRVI TIM

Anđela Ćaćić (21) - konobarica, Gospić/Rijeka

Anđela je vesela, pričljiva i energična 21-godišnjakinja koja dolazi iz Like, a trenutno je zaposlena kao konobarica u Rijeci. Avanturistički je tip osobe i svaku priliku iskorištava za šetnju u prirodi ili boravak u šumi. Ima psa koji će joj, otkriva, najviše nedostajati za vrijeme trajanja showa, a prijavila se jer želi biti dio uzbudljive avanture koju donosi Survivor. U prošlosti je pratila show koji joj je, kaže, bio fascinantan, a sada i sama želi iskušati granice svoje izdržljivosti. Vrlo je spontana i društvena, pa joj nije strano ni da sama sjedne na autobus i otputuje u susjednu zemlju kako bi stekla nova poznanstva i iskustva. Anđela za sebe kaže da je komunikativna, spretna i snalažljiva, a smatra da će joj u Survivoru od velike koristi biti njezine kulinarske sposobnosti i dobro snalaženje u šumi. Ono što misli da bi joj moglo predstavljati najveći problem je brzina zbog ozlijede koju je imala na koljenu, ali vjeruje da svojom snalažljivošću sve može nadoknaditi. U slučaju pobjede, novac od nagrade potrošila bi na otvaranje ličke kuhinje koja bi svim generacijama nudila ukusna i zdrava jela.

- Najviše se veselim novom iskustvu, novim ljudima koji će mi možda postati prijatelji, boravku u prirodi i testiranju svojih granica izdržljivosti. Nadam se da ćemo biti odličan tim i kad bude najgore da si pomognemo međusobno, bez tenzija i klanova. A možda nakon Survivora dobijem neke nove životne prilike - poručuje Anđela.

Nora Dominko (23) - blogerica, Varaždin

Nora je pozitivna i vedra 23-godišnjakinja koja je po zanimanju hotelijersko-turistički tehničar. Motivacija za prijavu na Survivor bila joj je prošlogodišnja sezona koju je vjerno pratila s dečkom. Uvjerena je da može biti uspješna u natjecanju, a njezin je dečko u potpunosti podržava. Unatoč teškoj životnoj priči, Nora je vrlo smirena, pozitivna i ima snažnu osobnost, a za sebe kaže da je sarkastična, komunikativna i tvrdoglava. U Survivor se prijavila kako bi testirala svoje psihičke i fizičke granice, upoznala nove i zanimljive ljude i stekla korisno životno iskustvo. Smatra da će joj jedan od najvećih aduta u Survivoru biti timski duh jer je odmalena živjela u velikoj zajednici, a kao dodatne prednosti ističe svoju spretnost i izdržljivost. Najveći izazov mogli bi joj predstavljati zadaci preciznosti u kojima, smatra, nije najbolja, no vjeruje da bi uz dovoljno vježbe mogla znatno napredovati na tom polju. Nora vjeruje da joj ograničene količine hrane na otoku neće predstavljati problem, a svoju izdržljivost ne dovodi u pitanje jer se u jednom periodu života zbog financijskih razloga već našla u zahtjevnoj situaciji.

- U showu se najviše veselim novim poznanstvima i testiranju svojih granica izdržljivosti, kako fizičkih, tako i mentalnih… Jedna od najvećih mana su mi inatljivost i sporo stjecanje povjerenja u ljude. Kao vrlinu bih izdvojila "hladnu glavu" u teškim situacijama - poručuje Nora.

Marina Ivić Pivalica (36) - fitnes trenerica, Split

Marina je fitnes trenerica iz Splita i vlasnica fitnes centra specijaliziranog za funkcionalne treninge. Završila je medicinski fakultet u Splitu s prvostupničkom diplomom iz fizioterapije. Na prijavu za Survivor potaknuo ju je šestogodišnji sin Gabriel s kojim je pratila prošlu sezonu, a u donošenju odluke presudili su njezin sportski i avanturistički duh te ljubav prema izazovima. Strastvena je ljubiteljica motora i jahanja. Njezina snaga, preciznost i plivačke vještine neki su od glavnih aduta koji će joj, smatra, biti od ključne važnosti za uspjeh u showu, a najmanje se veseli spavanju na otvorenom i brojnim kukcima s kojima će se susretati na otoku. Velika je obožavateljica sporta, a posebno voli i psihološke i fizičke avanture.

- Nemam nikakav strah. Mišljenja sam da su strahovi velika kočnica u životu i da ih treba savladavati, a ne ih puštati da kontroliraju našim životima. Jedva se čekam stopiti s prirodom i snalaziti u istoj. Jako se radujem ovoj životnoj avanturi - otkriva Marina.

Mihaela Pavlović (29) - magistra kineziologije, Dubrovnik

Dubrovkinja Mihaela je fitnes trenerica čiji se rad bazira najviše na treninzima sa ženama, grupama djece manjih uzrasta te djecom s poteškoćama u razvoju. Jedan od njezinih najvećih uspjeha u životu bio je osvajanje rektorove i dekanove nagrade na Kineziološkom fakultetu u Splitu koji je završila kao najbolji student u svojoj generaciji. Mihaela je obožavateljica sporta, a njezina je prva ljubav tenis koji je za nju bio vodilja ka upisivanju Kineziološkog fakulteta. Obožava avanture, a još od djetinjstva zaljubljenik je u ribanje i dan-danas čuva svoje prve osti. Velika joj je želja bila sudjelovati u Survivoru i bila je vjerni obožavatelj prethodne sezone čiju nijednu epizodu nije propustila, a prijavila se kako bi testirala svoje granice. Mihaela uz svoj stalni posao fitnes trenerice povremeno vozi taksi te trenira sveučilišnu žensku košarkašku ekipu s kojom je 2021. godine osvojila zlatnu, a 2022. srebrnu medalju na Državnim sveučilišnim igrama i plasirala se na Europske sveučilišne igre. Zbog sudjelovanja u Survivoru svoju ekipu neće moći predvoditi ove godine, koja bi joj bila treća zaredom, no bit će im najveća podrška iz Dominikanske Republike. Uz sportski duh, Mihaela ima izraženu kreativnu stranu, pa zajedno sa sestrom svoje slobodno vrijeme, kojeg priznaje i nema napretek, posvećuje izradi tradicionalnih ukrasa i kreativnih poklona za rođendane.

- U showu se najviše veselim ekipi. Upoznavanju novih ljudi. Doživljavanju novih avantura. Istraživanju otoka i oceana. Ma ukratko veselim se svakom danu kojeg ću provesti na Dominikani. Jedva čekam - govori Mihaela.

Antonia Ivić (24) - trenerica plivanja, Zagreb

Antonia se od malih nogu bavi umjetničkim plivanjem, a u njezine 24 godine života okušala se u brojnim sportovima kao što su ples i boks. Trenutno sudjeluje u obuci plivača na zagrebačkim bazenima, a povremeno radi i kao model. Direktna je i nema problema s konfliktima. Zna što je čeka u Survivoru i spremna je na sve. Jedna od najvećih prednosti bit će joj snalaženje u vodi u kojoj se, tvrdi, kreće bolje nego na kopnu. Za sebe kaže da je vesela, otvorena, snalažljiva, direktna, komunikativna, uporna i promišljena, a najveći strah predstavljaju joj zmije i morski psi. Antonia se ne želi štedjeti kada su u pitanju nova iskustva, pa je tako i odluka za prijavu u show došla sasvim spontano. Nakon što joj je prijatelj otkrio da se prijavio u Survivor, ona se i sama odlučila na taj korak.

- Još sam odmalena pratila show i uvijek sam htjela biti dio toga. Sve mi je bilo jako fora i zanimljivo, a prošlogodišnju sezonu sam pratila koliko sam mogla. Sviđa mi se na čemu je naglasak u showu, a to je natjecanje sportske prirode uz, naravno, uvjete preživljavanja… Veselim se jako ekipi, nadam se da ćemo se slagati i naučiti komunicirati sve što možemo - poručuje Antonia.

Enea Tonsa (38) - Fitnes trener, Rijeka/Zagreb, Društveni bodybuilder

Enea je rođen u Rijeci, a posljednjih 12 godina ima zagrebačku adresu. Nakon što je završio pomorsku srednju školu, postao je trener fitnesa. Već 18 godina radio kao trener, zanimaju ga razni sportovi kao što je nogomet, a uz to voli i plesati. Preko 20 godina natječe se u bodybuildingu prema kojemu osjeća jednaku ljubav kao i na početku. Najviše se raduje društvu, kupanju i uživanju u jedinstvenoj prilici koju mu show pruža, a priznaje da se malo boji zmija i većih kukaca. Enea sebe opisuje kao vedru osobu koja ne odustaje od zadanog cilja, a ostali kandidati u njemu mogu pronaći dobrog prijatelja koji je uvijek spreman pomoći. Kao mali, htio je biti astronaut, odvjetnik ili čak profesionalni plesač, a danas uz posao fitnes trenera uživa u hobijima poput crtanja, plesa, sviranja gitare i neizostavnom druženju s prijateljima.

- Za cijeli show jako je bitna fizička sprema i jaka glava i smatram da sam baš u tome jako dobar. Mislim da je format vrlo blizu mom načinu življenja jer se volim natjecati, uspoređivati i davati sve od sebe. Najveća prednost nad drugim kandidatima je moja fizička sprema, treniram bez prestanka skoro 30 godina na visokom nivou, borben sam i volim se dokazivati. Druga prednost je u godinama, pošto sam najstariji natjecatelj, imam i najviše životnog iskustva, pa vjerujem da ću stresne situacije puno lakše savladati - ističe Enea.

David Bublić (23) - hokejaš, Zagreb

Student ekonomije David ulazi u Survivor iako je to za njega u potpunosti izlazak iz zone komfora. Želja za preispitivanjem vlastitih mogućnosti i natjecateljska strast bile su njegov ključni motiv za prijavu u show, a za uspjeh u natjecanju najviše se oslanja na svoju brzinu, snagu i upornost. Najveći izazov na otoku stvarat će mu nedostatak hrane i higijenskih potrepština, a ne veseli se ni susretu s kukcima. David se bavi hokejom na ledu i spreman je pokazati svoju brzinu i spretnost, a osim sportskog duha koji nosi u sebi kao svoje vrline ističe predanost, upornost, dobrotu, strpljivost i sposobnost prilagođavanja novonastalim situacijama. U slučaju pobjede, osvojenu nagradu uložio bi u otvaranje sportskog centra.

- Pratio sam prošle sezone show i moram reći, iako je ovo u potpunosti izlazak van moje komfor zone, najviše me motivirala moja natjecateljska strast i želja da upoznam pravoga sebe, što još nisam imao priliku učiniti na ovakav način, te da testiram svoje granice do maksimuma - otkriva David.

Denis Sviličić (31) - magistar prometa, Karlovac

Denis je magistar prometa i poslovni čovjek koji trenutno radi kao voditelj električnog i mehaničkog odjela. Magistrirao je na Fakultetu prometnih znanosti Sveučilišta u Zagrebu. Vrlo je komunikativan, društven, odlučan i samopouzdan. Zna što želi i uvijek će naći način da dođe do toga, a tako je i došao u Survivor. Denis je ljubitelj sporta i adrenalina, a često ga se može pronaći u teretani ili na ulici (street workout). Cijeli život bavi se sportom, a još kao dijete trenirao je gimnastiku. Za sebe kaže da voli natjecanja, ali ne voli poraze, a smatra da su igre koje je imao prilike pratiti u prošloj sezoni Survivora stvorene za njega. Želja mu je ispitati vlastitu snagu i izdržljivost, a već je i prije samog početka uvjeren da može daleko dogurati. Denis ističe da bi mu brzina, spretnost i neustrašivost mogle biti najveće kvalitete za uspjeh u natjecanju, a misli da će mu najteže pasti eliminacije drugih kandidata. Honorar i novčana nagrada nisu mu bitni jer čak ni izostanak nagrade ne bi umanjio njegovu želju za sudjelovanjem u showu, ali organiziranje zabave za društvo, adrenalinsko putovanje i kupnja stvari sa liste želja samo su neke od ideja na kojima bi se počastio u slučaju pobjede.

- U ovom showu se najviše veselim poligonima, gdje ću napokon moći testirati sebe, svoju snagu, izdržljivost i sposobnost. Konačno ću saznati jesam li se često precijenio kada sam gledao druge, iz svog toplog doma, mekanog kreveta i punog želuca, misleći uvijek: „ja bi to bolje, ja bi to brže“. Također veselim se upoznavanju drugih ljudi, timskoj igri i svemu novom što ću vidjeti, čuti i naučiti tokom svog boravka na otoku - otkriva Denis.

Amer Džekman (29) - stomatolog, Sarajevo

Stomatolog, MMA borac i aktivist – sve je to Amer Džekman koji u Survivor stiže iz Sarajeva. Bavi se MMA borbama 6 godina, a rukometom 7, pa upravo zbog višegodišnjeg bavljenja sportom smatra da može odgovoriti na izazove koje će pred njega staviti Survivor. Radi kao aktivist u nevladinoj organizaciji u Sarajevu već 12 godina te promovira zdrav način života. Izrazito jaka mentalna snaga, okretnost, brzina, ambicioznost, ustrajnost i prilagodljivost njegove su najveće kvalitete, a čak ni nedostatak hrane i izoliranost od suvremenog svijeta ne predstavljaju mu problem. Jednom je prilikom na jiu-jitsu natjecanju prihvatio borbu s čovjekom od 140 kg i 1,90 m visine, što navodi kao jednu od najluđih stvari koju je napravio, a to dovoljno govori o njegovoj neustrašivosti koja će mu biti jedan od najvećih saveznika za vrijeme natjecanja.

- Konstantno pomicanje vlastitih granica i izlazak iz zone komfora su moja načela kojima se vodim kroz život. Smatram da je to jedini način za napredak i prilika da čovjek spozna unutrašnju snagu i potencijal. Prijava na Survivor je bila moja “prirodna” reakcija i poziv da se okušam u dosad najtežim mogućim uvjetima… Gledatelji će imati priliku vidjeti spoj brzine, okretnosti i spremnosti na svaku prepreku. Ali isto tako ću se truditi da budem veličanstven i u pobjedi i u porazu - najavljuje Amer.

Filip Đorđievski (32) - ekonomist, Cesarica/Zagreb

Filip je svestrani ekonomist koji se vodi mišlju da imamo samo jedan život kojeg treba iskoristiti u potpunosti. Obožava izlaziti iz zone komfora, veliki je fan sporta i adrenalina, a uporan je do te mjere da će učiniti sve što je potrebno da dođe do zamišljenog cilja. Kao mlađi trenirao je taekwondo, a posljednjih osam godina rekreativno se bavi boksanjem. Osim toga, strastveni je obožavatelj nogometa, tenisa, kartinga, planinarenja i skijanja na vodi, a nisu mu strane ni adrenalinske aktivnosti poput skakanja iz aviona, bungee jumpinga, ziplinea i hodanja na špagi na visini od 50 m. Preko ljeta obožava plivanje i ronjenje, a jednom je prilikom preplivao 4 km Velebitskog kanala po najvećoj ljetnoj vrućini. Ne motivira ga novčana nagrada, nego želja da dokaže sebi i svima koji su sumnjali u njega da je sposoban i izdržljiv te da može pobijediti. Ne puca pod pritiskom, kompetitivan je, odličan je plivač i tvrdi da su more i sport upisani u njegovom DNK. Brutalno je iskren i garantira da će nova sezona biti još zanimljivija zbog njega. Otporan je na vrućine, ne boji se kukaca i ostalih životinja, a problem mu ne predstavljaju ni nedostatak higijenskih potrepština.

- Hrabro najavljujem da će moj veseli i pozitivan duh uvijek ostati prisutan, bez obzira koliko god bili gladni, izmoreni ili ljuti nakon poraza u igri. Ulazim u show s poštenim namjerama, ne mislim nikome zabijati nož u leđa i kalkulirati jer nisam takav, čist obraz mi je bitniji od pobjede - najavljuje Filip.

DRUGI TIM

Aleksa Perović (27) - pjevač, Kraljevo

Aleksa je nekadašnji sudionik natjecanja ’X Factor Adria’ i ’Zvezde Granda’. Kao kandidat ’Zvezda Granda’ odabran je za najboljeg natjecatelja po ocjeni žirija. Ipak, glazbena scena nije isto što i divljina Dominikanske Republike, pa će Aleksi nova avantura u egzotičnoj zemlji biti pravi izazov. „Mislim da će mi sudjelovanje u ranijim natjecateljskim programima biti olakšavajuća okolnost u Survivoru. Neće biti presudno, ali će itekako doprinijeti u nekim trenucima odluke“, kaže Aleksa i dodaje: „Ja kad god ulazim u neku priču idem s ciljem da osvojim, odnosno da napravim nešto najbolje što mogu. Ovdje mi je cilj stići do samog kraja i osvojiti prvo mjesto. Svako tko kaže drugačije nije iskren. Ipak, veća satisfakcija bi mi bila floskula ‘pobijedi sebe’, iako mislim da sam to već učinio“. Perović otkriva i što će mu najteže pasti na otoku. „Sunce. Sigurno, zato što sam ja lik koji i na odmoru ide u hlad“, priznaje Aleksa. Na otok bi ponio gitaru, a najviše će mu nedostajati rutina svakodnevnog života.

Draga Jovanović (26) - model, Beograd

Draga je diplomirala menadžment u hotelijerstvu. Osim toga, bavi se modelingom, i to od svoje 17. godine. „Još u djetinjstvu sam rekla sebi da ću se prijaviti za Survivor kada odrastem“, kaže Draga. Ona otkriva i što ju je motiviralo da se prijavi u Survivor. „Moja glavna motivacija je to što u Srbiji do sada nijedna žena nije pobijedila i želim pokazati da žene, uz to što su nježniji i ljepši spol, mogu biti i jači spol, kada ih okolnosti na to natjeraju“. Draga priznaje i da joj je velika inspiracija prošlogodišnja pobjednica Nevena Blanuša. „Drago mi je što je baš ona pobijedila i svakako mi je uzor“. Najveći problem na otoku predstavljat će joj održavanje higijene i duge kose, a misli da će joj najmanji izazov biti međuljudski odnosi. Za sebe kaže da je tvrdoglava, uporna, hrabra i snalažljiva. Na otok bi sa sobom ponijela sataru i sjekiru, a najviše će joj nedostajati obitelj i psi. Nema taktiku za pobjedu i vodit će se svojom intuicijom.

Marko Vasiljević (27) - profesionalni plesač, Beograd

Marko radi kao asistent na Fakultetu sporta i fizičkog odgoja, a po zanimanju je i profesionalni plesač i koreograf. U Survivor se sada prijavio jer je ranije bio previše mlad i smatra da se sve „treba dogoditi u svoje vrijeme“. „Volim ljubav, pozitivnu

energiju i puno osmijeha. Razumijem ljude i imam empatiju prema ovom svijetu, ovakvom kakav jest. Mogu razumjeti ljude koji su ljuti, sretni, tužni…Ja ću se potruditi da svi budu što sretniji tamo“, kaže on. „Kada je u pitanju moja profesija, ne postoji ništa što smatram benefitom za sudjelovanje u Survivoru, ali mislim da će mi moje socijalne vještine pomoći tamo, kao i fizička predispozicija, koordinacija plesača i svakako želja da pobijedim“. Marko smatra da će se fantastično slagati s ostalim natjecateljima. Na otok bi ponio fotografije svih ljudi koji su mu bliski.

Nataša Kondić (31) - model, Novi Sad

Natašu su u Survivor prijavile sestre i prijateljica. „Zašto baš ja u Survivoru? Ja sam netko tko voli trenirati, a osim toga volim nove stvari i izazove“, priča Nataša i dodaje da će joj najveći problem u Dominikani biti međuljudski odnosi. „Ne volim kada vidim da neko nešto može, a neće. Kada se neko prenemaže i odustaje, to me najviše nervira jer mislim da tamo trebamo svi dati 100 posto od sebe“,objašnjava. Kada je u pitanju hrana, ograničene količine neće joj biti problem. „Ni kod kuće ne jedem previše, znala sam gladovati nekada po cijeli dan“,samouvjereno priča Nataša. Ona se voli slikati i snimati, pa joj kamere tijekom snimanja emisije neće predstavljati problem. Nataša ima dvije kćeri i ističe da će joj na otoku najviše nedostajati obitelj i svi dragi ljudi, a sa sobom bi ponijela harpun i slatkiše.

Luka Radivojević (31) - fitnes trener, Novi Sad

Luka smatra da je njegov život povezan s prirodom, posebno kroz sport. Kaže da je avanturist, a djetinjstvo je proveo na selu i posebno uživa kad vrijeme provodi u prirodi i sa životinjama. Po struci je poljoprivredni inženjer voćarstva i vinogradarstva, bavi se turizmom, a također je i fitnes trener. Na otok bi ponio nož, a najviše će mu nedostajati hrana. Uz svoj šarm i širok osmijeh, glasi za jednog od najatraktivnijih kandidata nove sezone Survivora, a s obzirom na to da je otkrio da trenutno nije u vezi, Luka je otvoren za potencijalne ljubavne avanture u showu. „Nikada se ne zna hoću li se zaljubiti, moguće je sasvim jer sam zaljubljive prirode. Pogotovo jer su ovo ljudi koji su slični meni, životne strasti su iste, imat ću dosta istomišljenika i istomišljenica, tako da nije isključeno“, rekao je Luka.

Anja Andrejić (25) - menadžer sigurnosti, Beograd

Anja je po struci diplomirani menadžer sigurnosti, a nekada se profesionalno bavila sportom te izdvaja tenis koji je trenirala deset godina. Kaže da je po prirodi pobjednik i borac koji ostavlja srce na terenu. Odmalena joj je bila želja da postane dio projekta kao što je Survivor te se raduje ovom novom iskustvu. Ono što joj je posebno zanimljivo kada je u pitanju Survivor je velika promjena u odnosu na svakodnevni život. Ističe da joj neće biti problem živjeti bez društvenih mreža jer se lako navikava na novitete, pa joj ovaj način izolacije ne pada teško. „Kad se nađeš u drugačijim okolnostima, jednostavno se snalaziš, navikavaš se na to i nakon nekog vremena ti postane svakodnevica“, ispričala je Anja, pa se osvrnula na očekivanja od odnosa s drugim kandidatima: „Mislim da sam prilagodljiva, svjesna sam da će biti različitih karaktera i to u takvim uvjetima gdje ste gladni, odvojeni od obitelji, sigurno će biti teških momenta, ali mislim da se mogu prilagoditi“. Na otok bi ponijela nešto što bi joj pomoglo da preživi, poput štapa za pecanje, i nešto što bi je podsjećalo na bliske ljude. Najviše će joj nedostajati upravo bliski ljudi.

Bojan Đumić (36) - instruktor plesa, Beograd

Bojan je po struci salsa instruktor. Sudjelovanje u Survivoru je nešto što je oduvijek želio i smatra da je rođen za to. Avanturist je po prirodi i voli izazove. Na otoku će mu najviše nedostajati obitelj i prijatelji, kao i hrana. Smatra da će izazovni uvjeti i poteškoće na otoku još više zbližiti sve natjecatelje. Kao svoju najveću manu ističe tvrdoglavost, ali smatra da je to i vrlina. „Jako sam uporan kada su moji ciljevi u pitanju, a trenutno najveći je upravo Survivor. Baš zato mislim da bih ja mogao biti pobjednik“, istaknuo je Bojan.

Ana Božilović (34) - policajka, Beograd

Ana je policajka koja se brine o očuvanju javnog reda i mira u gradu. Ističe da je fizička spremnost uvijek potrebna u natjecanjima kao što je Survivor, ali smatra da je vrlo bitna i mentalna snaga, kao i faktor sreće koji ima veliku ulogu. Prirodnjak je, pa jedva čeka da uživa u prirodi bez mobitela i interneta. Dečko joj je bio najveća podrška pri prijavljivanju u Survivor. Ističe da su njezine najveće mane tvrdoglavost i nestrpljivost. Gurman je i uživa u hrani, pa će joj nedostatak hrane na otoku predstavljati problem, ali kako kaže – ne žali se kada ima neki problem i ne širi negativnu energiju. Smatra da su hrabrost, pouzdanost i čisto srce njezine najveće vrline. „Za mene je Survivor moderna povijest, a ja želim biti dio te povijesti. Pobjednici pišu povijest, a ja idem po pobjedu“, ističe Ana i dodaje da će srce ostaviti na terenu.

Lazar Dimitrijević (21) - fitnes trener, Beograd

Lazar je student na Geografskom fakultetu, a radi kao fitnes trener. Ističe da je cijeli život izlazio iz svoje zone komfora, a Survivor će za njega biti jedan sasvim novi izlet izvan komfor zone koji će mu, smatra, pomoći da prosperira. Ne smeta mu odvajanje od obitelji i prijatelja na duže vrijeme jer kad se vrati uživanje s njima bit će mu još ljepše. Najviše se boji toga što neće imati dovoljno hrane jer veliku pažnju pridaje svojoj prehrani i izgledu te generalno vodi zdrav život. Ekstrovertna je osoba, voli druženja i ima puno prijatelja, kako u Beogradu, tako i diljem svijeta. Ističe da je brzoplet i previše iskren te da su mu to najveće mane. Kao svoje vrline ističe druželjubivost, svoju energiju koja često prija ljudima u okruženju i to što je timski igrač. Raduje se što će neko vreme biti bez pristupa društvenim mrežama.

Marija Dimitrović (30) - tattoo majstorica, Beograd

Marija radi kao tattoo majstorica i DJ. Oduvijek voli prirodu i adrenalin, a zbog toga se i prijavila u Survivor. Na otoku će joj najteže pasti mentalna borba sa samom sobom, a nedostatak hrane neće joj predstavljati prevelik izazov jer često radi i po

12 sati i ne stigne puno jesti. „Što se higijene tiče, priroda je tu – imat ću vodu i pijesak da trljam zube, snaći ću se“, dodaje Marija. Kao svoje najveće mane ističe tvrdoglavost i impulzivnost, ali i naivnost. Ambiciozna je, ustrajna i odgovorna, što

navodi kao svoje najveće vrline. Kako kaže, ljudima često na prvi pogled djeluje agresivno i arogantno. Voljela bi pobijediti u Survivoru jer bi joj bilo drago da pobjednica bude žena.

