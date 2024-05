Ovo su pjesme koje je Lasagna pjevao prije 'Rim tim tagi dim'

Baby Lasagna oduševio je eurovizijsku publiku s hitom "Rim tim tagi dim" koji se nalazi u top 50 pjesma na svijetu, prema Spotify ljestvici. No, glazbenik je prije ove uspješnice imao i druge pjesme, koje se nisu probile do široke publike.

U pjesmi 'IG BOI', mladi glazbenik pjeva: 'I wanna be Instagram boy, I wanna be social media toy, I wanna be famous, great big star', što bi u hrvatskom prijevodu značilo: 'Želim biti Instagram dečko, igračka društvenih medija, slavna i velika zvijezda'.

U pjesmi 'Don't hate yourself, but don't love yourself too much' Baby Lasagna pjeva: 'Don't hate yourself, But don't love yourself too much, There are million millions of your kind, Think you're special, but you're not' što bi se na hrvatskom jeziku prevelo: 'Nemoj se mrziti, ali niti se previše voljeti, postoji milijun ljudi kao ti, misliš da si poseban, ali nisi'.

Prvi nastup će Lasagna imati već ovog mjeseca i to u Umagu u sklopu Sea Star Festivala koji se održava od 23. do 26. svibnja. Baby Lasagni pridružit će se i eurovizijska senzacija te predstavnica Italije na ovogodišnjem Eurosongu, Angelina Mango.

Oni će nastupiti u subotu, 25. svibnja. Tog dana nastupit će i trap zvijezde Senidah i Devito te popularni DJ-evi poznatiji kao Ofenbach.

Sljedeći nastup imat će početkom lipnja u Zagrebu. Glazbeno-scenski događaj 'Eurosong - najveći hitovi' održat će se 8. lipnja u Boćarskom domu.

Uz Baby Lasagnu koji će sigurno zapjevati 'Rim Tim Tagi Dim' nastupaju i prošlogodišnja predstavnica Norveške na Eurosongu Alessandra Mele koja se predstavila s pjesmom 'Queen of Kings'.

Malmo: Baby Lasagna izveo je 'Rim Tim Tagi Dim' s kojim je postao favorit Eurosonga ove godine | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Baby Lasagna potvrdio je i nastup na Melodijama Jadrana koje se ove godine održavaju od 21. do 23. lipnja u Galeriji Meštrović u Splitu. On će udružiti snage s natjecateljem 'Superstara' Petrom Šegedinom Pijerom te Tončijem Huljićem i Madre Badessom.

Prvog dana u rujnu nastupit će na Danima piva u Karlovcu.

Foto: eurovision/promo