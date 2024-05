Ovo su pobjednici Eurosonga s najviše bodova: Jedna priča posebno je dirnula Europu...

Kroz dugih 68 godina Eurosonga izmijenili su se brojni pobjednici, neki su na tron zasjeli i više puta. Pobjednika natjecanja u velikom finalu biraju nacionalni žiriji i publika putem televotinga. Ovo su pobjednici Eurosonga koji su pobjedu odnijeli s najviše bodova.

Salvador Sobral - 'Amar Pelos Dois' = 758 bodova

Portugalski predstavnik Salvador Sobral pobijedio je na Eurosongu u Kijevu 2017. godine kada je osvojio 758 bodova. To je najveći broj bodova koji je neki pobjednik osvojio na Eurosongu. Žiri mu je dao 382 boda, dok ga je publika nagradila s 376 bodova. Time je Portugal upisao prvu pobjedu na ovom prestižnom natjecanju.

On je dirnuo Europu svojim zdravstvenim stanjem pa zbog bolesti nekada nije prisustvovao probama. Također, Salvador jedini nije promovirao pjesmu po Europi, a mediji su tada otkrili kako boluje od bolesti srca. Već tada mu je bila hitno potrebna transplantacija.

Salvador je 2017. godine doživio teške komplikacije uzrokovane infekcijom koja je dovela do otkazivanja bubrega, i to nakon samo 12 dana od transplantacije srca.

Kalush Orchestra - 'Stefania' = 631 bod

Kalush Orchestra predstavljala je Ukrajinu na Eurosongu 2022. godine, a dva dana nakon što su odabrani za predstavnike, Rusija je pokrenula ratnu agresiju na Ukrajinu. Pjesma je postala ratna glazbena podloga videozapisa na društvenim mrežama koji su se bavili tematikom rata.

Ukrajina je osvojila 631 bod, 439 bodova od publike i 192 od žirija. Zanimljivo je kako je favorit žirija te godine bio 'Space Man' Sama Rydera iz Ujedinjenog Kraljevstva. Ovo je bila treća pobjeda Ukrajine na tom natjecanju. Natjecanje je, zbog ratne situacije, održano u Ujedinjenom Kraljevstvu koje je završilo na drugom mjestu s 466 bodova.

Loreen - 'Tattoo' = 583 boda

Loreen je drugi put odnijela pobjedu na Eurosongu, a s pjesmom 'Tattoo' osvojila je 583 bodova. Žiri ju je nagradio s 340 bodova, a publika joj je dodijelila 243 boda. Favorit publike te godine bio je Finac Käärijä s pjesmom 'Cha Cha Cha'.

Švedska je tako ponovno pobijedila nakon osam godina, a Loreen je upisala sedmu pobjedu na ovom natjecanju. Osim toga, upisala se kao dvostruka pobjednica Eurosonga (2012. i 2023.) uz Johnnyja Logana iz Irske koji je pobijedio 1980. i 1987. godine.

Jamala - '1944' = 534 boda

Još je jedna ukrajinska pjesma među pobjednicima s najviše bodova. Riječ je o pjesmi '1944' pjevačice Jamale koja je pobijedila na Eurosongu 2016. godine. Pjesma govori o deportaciji krimskih Tatara 1940-ih godina od strane Sovjetskog saveza kojem je na čelu bio Josef Staljin. Pjevačica je osvojila 323 boda od publike i 211 bodova od žirija.

Iako su se ruski političari i vlasti na Krimu protivili pjesmi navodeći 'kapitalizaciju tragedije i prikazivanje lažne slike o navodnom maltretiranju', pjesma je ostala na natjecanju i kasnije pobijedila. Kasnije se pojavila i privatna snimka na kojoj Jamala izvodi pjesmu '1944' i to godinu dana prije samog natjecanja, što je strogo zabranjeno pravilima natjecanja. Peticiju za oduzimanje titule pobjednika potpisalo je tada 325 tisuća ljudi, ali EBU je presudio i potvrdio Ukrajinu kao pobjednicu.

Favorit publike te godine bila je ruska pjesma 'You Are the Only One' koju je izveo Sergey Lazarev, dok je za favorita žirija slovila Australija koju je tada predstavljala Dami Im s pjesmom 'Sound of Silence'.

Netta - 'Toy' = 529 bodova

Izrael je odnio pobjedu 2018. na Eurosongu s pjesmom 'Toy' pjevačice Nette. Pjevačica je osvojila 529 bodova, odnosno 317 od publike i 212 od žirija. Publika je najviše bodova dodijelila Netti te godine, dok je žiri više bodova dodijelio Austriji i Švedskoj te godine.

Netta je nakon 20 godina ponovno dovela Eurosong u Izrael i upisala četvrtu pobjedu te zemlje na natjecanju. Prije Nette, zadnju pobjedu osigurala je Dana International s pjesmom 'Diva'.