Ovo su sve verzije plakata Alke Vuice: Primjećujete li razlike?

Volim da sve bude uređeno i sređeno! Skupo! Takvu želim Hrvatsku! Da izgleda kao ja i kad je opljačkana i umorna od svega. Kad joj se više ništa ne da. Želim Hrvatsku koja prkosi vremenu! I svim pljačkašima, onu Hrvatsku koja će biti još bolja, za našu djecu, za naša polja, za sve one koji su ostali, a mogli su otići, napisala je Alka Vuica (62) na svom Instagram profilu nakon kritika zbog fotošopirane fotografije na predizbornom plakatu. U tome joj je pomogao Marko Grubnić (41), a da nije ni znao.

- Zna se dobro kako se rade fotografije za političke kampanje, sigurno ne ovako. Ne znam shvaća li to itko ozbiljno, pa i ona, govori nam naš popularni modni stilist.

'Nisam znao da je za kampanju'

Prijateljici Alki 'ispeglao' je lice za njezin predizborni plakat u sklopu kampanje za nadolazeće parlamentarne izbore, na kojima se naša pjevačica našla kao kandidatkinja na 15. listi koalicije Rijeke pravde u VI. izbornoj jedinici.

- Ja sam njoj privatno fotku provukao samo kroz filter, neznajući za što će ju koristiti, a ona se dalje s njom poigrala - kaže nam Grubnić.

Alka pokazala neobrađenu fotku

I sama Alka se na društvenim mrežama oglasila o fotošopu na plakatu i objavila neuređenu verziju fotografije.

’Bez photoshopa! Napali su me svi da me uredio Marko Grubnić… I moram priznati da je to istina’, napisala je pjevačica pa izbrisala objavu.

- Ona je Alka Vuica, pjevačica i zabavljačica, i veseli ju očito malo neformalniji pristup u komunikaciji - zaključuje Grubnić.

Vuica je zbog fotošopiranog lica na predizbornom plakatu pokrenula lavinu negativnih komentara. ‘Da nisam pročitala ime, ne bih znala o kome se radi’, pisali su joj pratitelji.

- Volim i da se meni ne vide godine i da je sve izgleda ljepše i da nam nije smeće pred kućom i da smo svi sretniji i pametniji. Ako želite da budem bez fotoshopa, bit ću kakva jesam. Ali, ljepša sam obrađena - poručila je Alka.

Objavila i treću verziju

Danas je objavila i treću verziju predizbornog plakata, koja djeluje najmanje dorađena.

Grubnić ih je dosta obradio

Modni stilist osim po kreacijama, poznat je po specifičnom daru uljepšavanja sebe i bližnjih na fotografijama. Mnogi u šali komentiraju da nakon Grubnićevog fotošopa, ni vlastita ih majka ne prepoznaje. Alka je samo jedna u nizu lica s estrade i malih ekrana koji sami sebe teško prepoznaju kad ih Grubnić provuče kroz filtere.

Marko je često uređivao i fotografiju pjevačice Maje Šuput, inače svoje velike prijateljice. Stilist za brojne zabavne emisije odijeva i uređuje dame i gospodu iz žirija te voditelje. Tako je krajem prošle godine objavio fotografiju s Franom Ridjanom i Igorom Mešinom, voditeljima emisije 'Supertalent', a fanove su nasmijala gotovo neprepoznatljiva izdanja omiljenih voditelja.

- Ne bih si više dozvolio da me netko proziva jer, kao prvo, ja nisam nikakvo javno dobro, nisam političar, niti itko plaća porez za mene, niti plaća moj profil. Prema tome, ja se nemam što opravdavati. Popravim što treba popraviti, primjerice kožu. Na mojim slikama je autentično, normalno, prirodno - rekao je Grubnić jednom prilikom u serijalu "Fakap".

'Volim kad me Marko obradi'

Marko je zaslužan i za fotografiju Martine Tomčić.

- Moj profil na Instagramu nešto je što ulazi u tuđe domove i želja mi je da ima određenu estetiku iz poštovanja prema svim ljudima. Apsolutno me veseli kad me Marko Grubnić malo obradi - rekla je Tomčić u intervjuu za Story.