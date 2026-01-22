Obavijesti

VESELE SE TOME

Ovogodišnju Doru vodit će čak dva poznata voditeljska para

Foto: Dario Njavro / HRT

Barbara Kolar i Duško Ćurlić te Iva Šulentić i Ivan Vukušić – dva su dobro poznata i uigrana HRT-ova voditeljska para koja će nas voditi kroz polufinale i finale ovogodišnje Dore.

Barbara Kolar i Duško Ćurlić u toj su ulozi bili i na prošlogodišnjoj Dori kada su dobili sve pohvale gledatelja već naviknutih na njihovu profesionalnost i voditeljski šarm. Ove godine im se pridružuje još jedan par koji je osvojio simpatije gledatelja kroz popularni The Voice i The Voice Kids – Iva Šulentić i Ivan Vukušić.

Foto: Dario Njavro / HRT

Barbara i Duško se i ove godine jako vesele zajedničkom vođenju i ističu kako vođenje velikih projekata, poput Dore ima posebnu čar.

- Odlično smo uigrani, puno se družimo, imamo probe i iskustva vođenja u kombinaciji jedni s drugima - kaže Barbara.

- Nikad nije kasno za prvi put - dodaje Duško i kaže kako se iznova veseli što je ponovno na sceni Dore s Barbarom, ali i s Ivom i Ivanom.

Foto: Dario Njavro / HRT

Ivanu je ovo prvo iskustvo vođenja Dore.

- Meni će pomoći kolegice i kolege, dobra volja i ponavljanje scenarija - kroz smijeh ističe Ivan.

- Svaka Dora nosi svoju priču. Radila sam javljanja iz Green rooma, bila na pozornici, ali uvijek mi je lijep doživljaj vidjeti te ljude koji žele predstavljati Hrvatsku na Eurosongu - kaže Iva i dodaje da su im Barbara i Duško dragi kolege s kojima i inače vole raditi i družiti se te vjeruje da će im ovogodišnja Dora biti jedno lijepo zajedničko iskustvo.

Foto: Dario Njavro / HRT

Tijekom dvije polufinalne večeri (12. i 13. veljače) predstavit će se ukupno 24 pjesme – po 12 u svakoj večeri. Osam najboljih iz svake polufinalne večeri plasirat će se u završnicu koja je na rasporedu u nedjelju 15. veljače. 

