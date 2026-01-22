Lana Mandarić: Cijela obitelj je u glazbi, a mama kao autorica pjesama peti put ide na Doru

Iako je jedna od mlađih natjecateljica na ovogodišnjoj Dori, Lana Mandarić povratnica je na veliku pozornicu, na kojoj njena obitelj već ima poprilično staža. Pjesmu "Tama" Lana je stvorila sa mamom Zoranom Šiljeg, kojoj će ovo biti peto sudjelovanje na Dori kao autorice pjesama još od 90-ih.

Koja je bila tvoja prva reakcija kada su ti javili da si prošli u top 24 ovogodišnje Dore?

Prva reakcija je bila jako blaga, bez velike euforije. Tek sa odmakom sam bila baš sretna i uzbuđena, uzvikujući neprestano u sebi: Hej curo, pa ti si na Dori!

Kako je nastala pjesma Tama s kojom nastupaš? Kako si odabrala baš nju?

Ovoga puta najprije se dogodio tekst. Napisala ga je Zorana, moja majka. Riječi iz pjesme su zbilja toliko istinite i duboke. Mnogi se u njima mogu pronaći. Emocije su se brzo pretočile u glazbu kroz naš zajednički rad na melodiji, kao i uvijek do sada. Sve do trenutka kada smo se samo pogledale znajući da imamo pjesmu.

Foto: Lovro Celan

Tvoja mama, također glazbenica, radila je tekst i glazbu za pjesmu.

Moja majka Zorana Šiljeg je bila uspješna kantautorica u 90-ima. Iza sebe je ostavila dva kantautorska albuma i osvojila brojne nagrade na tadašnjim poznatim festivalima. Zgodno je napomenuti da je ovo njeno peto sudjelovanje na Dori, kao autorice pjesama od 90-ih naovamo. Žiriji su se mijenjali, ali je kod svih nailazila na dobar prijem. Ponosna sam na nju zbog te kvalitete.

Zapravo je cijela obitelj u glazbi…

Da, glazba nam je u obitelji velika strast. Tata svira gitaru, a mlađi brat je zajedno sa mnom nastupio u Zvjezdicama, gdje je imao čak i bolji plasman od mene.

Postoji li jedna rečenica ili stih iz pjesme koji te emocionalno najviše "razotkriva" – i zašto baš ta/taj?

Tekst na samom početku pjesme: "Tko si ti da mi sudiš i pališ mi svijeću prije vremena, da iza leđa mi pričaš i s drugima žališ, za mene moliš Oče naš". Ovo je toliko životno i opisuje ljude koji vam čine zlo a sve je prikriveno tobožnjom brigom i sućuti prema vama, kojom vas u stvari "pokopavaju". Pri tome čak ne prezaju ni od izgovaranja najsvetije molitve. Licemjerje u pravom smislu te riječi.

Koliko si se tijekom rada na pjesmi vodila time kako će zvučati na velikoj eurovizijskoj pozornici? Sigurno je i mamino iskustvo na Dori pomoglo…

Osnovna melodija je naravno nastala spontano. Ali istina je da smo u kasnijoj fazi stvaranja pjesme zamišljali moj nastup na Eurosongu. Stoga je pjesma zbilja prilagođena ovom formatu. Naravno, mamino iskustvo je neprocjenjivo u svim fazama, od prvih taktova pjesme pa sve do samog nastupa na jednom ovako velikom događaju.

Što bi publika, ali i žiri, mogli naučiti o tebi kao osobi upravo kroz ovu pjesmu, a da to dosad možda nisu znali?

Da sam emocionalna i ranjiva, ali u isto vrijeme snažna i neslomljiva. Uporna dok stvari ne izađu na čistac, nemirna dok tragam i žudim za svojim mirom...

I prije dvije godine si nastupila na Dori. Po čemu se ova pjesma i nastup koji pripremaš razliku od one iz 2024. godine?

Sada sam zrelija i bogatija za to iskustvo prvog nastupa na Dori prije dvije godine. Nastojat ću to pametno iskoristiti u pripremama koja sam započela na vrijeme kako bih se na samom događaju mogla maksimalno posvetiti izvedbi pjesme i scenskom nastupu.

Foto: Lovro Celan

Prije dvije godine u spotu si nosila mamin stari kombinezon. Imaš li za ovu godinu nešto slično u planu?

U spotu snimljenom za ovu pjesmu ipak nisam nosila ništa mamino, haha. A za nastup pripremam... neka ostane tajna. Ali, evo, iznijet ću samo da sve prepuštam svom stilistu, Nicolasu Diamane.

Možeš li nam reći nešto o samom nastupu, kako će to sve izgledati na sceni?

Jako se radujem nastupu na kojem ću, nadam se, uz dobru vokalnu izvedbu pružiti i poseban vizualni doživljaj. Naime, nastupit ću s plesačima poznatog plesnog studija Transform Crew, dokazanima na ovakvim velikim događajima. Sve što se tiče mog nastupa na sceni je u rukama umjetničkog direktora mog projekta, Davora Worde Ćikovića, koji sa svojim suradnicima iz TF Royal Agency pazi na svaki detalj. Radi se o zbilja odličnoj suradnji, potvrđenoj već u realizaciji spota za pjesmu “Tama”, kao i za spot mog prethodnog singla “Opsesija”.

Iza tebe su showovi, festivali i razni formati – po čemu je Dora 2026. za tebe drukčija od svega dosad?

Dora je zbilja trenutno najveći glazbeni događaj u Hrvatskoj, kao i Eurosong u Europi. Ne možete ni zamisliti koliko je fanova u svijetu koji sve prate, komentiraju...Velika je pozornost medija, svemu se pristupa vrlo detaljno... Teško je upasti zbog velikog broja prijavljenih pjesama i na kraju imate zbilja jaku konkurenciju. Ogroman trud je potreban da biste sve to pripremili i iznijeli. A sve se radi zbog nekoliko minuta nastupa...

Je li bilo unutarnjih dilema ili strahova prije odluke da se ponovno prijaviš na Doru, i što je na kraju prevagnulo?

Nakon moje prve Dore i svih napora kroz koje sam prošla, neko vrijeme uopće nisam razmišljala o povratku. U tom trenutku sasvim je normalno i očekivano propitivanje zašto to sve meni uopće treba. No, s vremenom je rasla želja i... evo me opet. Tko se nije bavio glazbom, tko to nije probao, vjerojatno ne može razumjeti strast i energiju koju smo spremni uložiti.

Foto: PROMO

Koliko si ovaj put bila uključena u autorski proces?

Ja sam koautorica glazbe i naravno sudjelovala sam u tom kreativnom činu stvaranja pjesme. No, ljudi često gube iz vida da je bavljenje glazbom tek manjim dijelom kreacija. Pjesma često nastane u vrlo kratkom vremenu, ali sve što slijedi iza toga, poput traženja aranžera i producenta, snimanja i miksanja u studiju, uz česte preinake te naknadno provođenje aktivnosti oko promocije pjesme.... Sve je to nešto što traje i iziskuje velika emocionalna i vremenska ulaganja. To je taj "poslovni" dio koji mnoge odvrati od kontinuiranog bavljenja glazbom.

Kako se pripremaš za nastup?

Sve do izlaska na pozornicu je stvar priprema i uobičajenih rutina. Svaki nastup je specifičan. Dora je veliki događaj i zahtijeva brižljivu pripremu, uvježbavanje koreografije, brojne probe uključujući i vokalne... No nakon izlaska na scenu nastupa trenutak duboke uronjenosti i prepuštanje izvedbi kroz koju nastojim što intenzivnije proživjeti svaki trenutak pjesme.

Što se u tebi i oko tebe promijenilo od zadnjeg nastupa na Dori?

Uh, puno toga bi se moglo ispričati, ali zadržimo se na glazbi. Dora 2024. je iznjedrila moj prvi samostalni singl u karijeri. Dora 2026. predstavlja moj šesti singl. U međuvremenu sam izbacila nekoliko predivnih pjesama. Izdvojila bih radijsku uspješnicu “A što ću kada volim t”e sa zadnjeg Zagreb festa te prethodni singl “Opsesija” koji u stilskom pogledu predstavlja svojevrsnu prekretnicu. Jako sam zadovoljna svime što sam napravila.

Kako vidiš svoju karijeru u budućnosti, gdje bi voljela biti i kako je graditi uz struku, odnosno psihologiju?

Sebe ne određujem kroz jednu aktivnost. Želim u isto vrijeme biti i glazbenica i psihologinja i... Rad me ispunjava, uz druženje s ljudima i uz pokušaje da sve maksimalno proživim. Neizbježni su i teški trenuci ali i oni imaju svoj smisao.

Što misliš o drugim izvođačima na ovogodišnjoj Dori, kakva ti je konkurencija?

Mislim da smo svi dosta različiti što je jako dobro i čini mi natjecanje zanimljivim. Jako poštujem sve svoje kolege jer znam da je svatko od njih dao sve od sebe.

