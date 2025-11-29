Ovu slatkicu znamo po ulogama u komedijama, a dvaput se razvela zbog istog "problema"

Američka glumica Anna Faris proslavila se ulogama u komedijama, a jedna od najpoznatijih uloga joj je ona u "Mrak filmu". U parodiji je glumila glavnu junakinju Cindy Campbell, nakon čega se pojavila u nizu drugih uspješnica. Većinu karijere je posvetila filmovima, no ni serije nije zaobišla. Prva zapaženija uloga bila joj je u hit seriji "Prijatelji" 2004. godine, gdje se pojavila kao Erica.

Faris priznaje kako joj nije bio san postati filmskom zvijezdom, iako je u srednjoj školi briljirala u predstavama, a nastavila je glumiti kako bi zaradila novac sa strane. Studirala je englesku književnost te je željela objaviti knjigu. Sve je ostvarila, no gluma joj je na kraju postala primarno zanimanje.

Osim ulogama u komedijama, pažnju javnosti je plijenila privatnim životom. Prvog supruga Benda Indru upoznala je 1999. godine na setu filma "Lovers Lane". Vjenčali su se pet godina kasnije, no u travnju 2007. zatražila je razvod. Pristala mu je platiti 900.000 dolara odštete, a u to su vrijeme mediji već pisali kako ga je varala s kolegom Chrisom Prattom.

Foto: Matt Crossick/PRESS ASSOCIATION

Pratt i Faris upoznali su se na početku snimanja "Take Me Home Tonight" te su u filmu glumili par. Glumica je izbjegavala pitanja o vezi s bivšim suprugom te je samo komentirala u tom trenutku da je povećala grudi "zbog razvoda, ne zbog karijere". S kolegom je počela vezu nakon što se službeno odselila od bivšeg, a Chris je kasnije rekao kako je znao da je zauzeta, ali je isto tako znao odmah da je ona žena koju želi odvesti pred oltar.

Zaručili su se 2008. godine i vjenčali godinu kasnije. Intimnu ceremoniju imali su na Baliju, a neko su vrijeme bili izvan radara paparazza. U svibnju 2012. godine, Anna je na crvenom tepihu pokazala trudnički trbuščić. Par je sina Jacka dobio nekoliko mjeseci kasnije, a činilo se kako njihovoj sreći nema kraja. Godinama su si javno izjavljivali ljubav, no onda su 2017. sve iznenadili. U kolovozu te godine su objavili da se rastaju te su zamolili sve da poštuju njihovu privatnost.

Samo mjesec dana nakon glumica je započela vezu s Michaelom Barrettom, a mnogi su komentirali da su uvjereni kako je supruga varala s njim. Faris nikada nije komentirala te navode, a s Prattom je ostala u dobrim odnosima te nad sinom imaju podijeljeno skrbništvo i zajedno ga odgajaju.

Foto: SMXRF/starmaxinc.com

Faris je i danas u vezi s Barrettom te su zaručeni, a Pratt je u braku s Katherine Schwarzenegger. Prvi spoj im je "namjestila" njezina majka Maria Shiver, a kako pričaju u javnosti, s Annom Faris su u sjajnim odnosima.

U svom podcastu "Unqualified", Faris je otvoreno pričala o tome da za vrijeme veze i braka s Prattom nije imala blizak krug prijatelja te ni sa kime nije pričala o problemima u vezi.

- Nakon svakog prekida shvatim da sam ignorirala neke situacije koje su se na kraju pokazale ključnima za vezu - komentirala je Faris u podcastu. Istaknula je kako se njezin bivši i sadašnji partner slažu te da je u dobrim odnosima s Prattovom suprugom.