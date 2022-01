Anna Farris (45) koju pamtimo iz 'Mrak filma' obožavatelje je šokirala izgledom, a mnogi njezino ispijeno stanje povezuju s glumcem Chrisom Prattom (42) jer se nakon razvoda s njim i brojnih skandala povukla iz javnosti.

Naime, par je u kolovozu 2017.godine objavio da se razvode.

- Anna i ja smo tužni što moramo reći da ćemo se razvesti. Dugo smo se trudili i jako smo razočarani. Naš sin ima dvoje roditelja koji ga jako vole i zbog njega želimo ovu situaciju zadržati što privatnijom. Još se uvijek volimo, uvijek ćemo pamtiti zajedničke trenutke i sačuvati najdublje poštovanje jedno prema drugom - napisao je glumac u objavi na društvenoj mreži tada.

Chris i Anna vjenčali su se 2009. nakon šest mjeseci zaruka, a upoznali su se na setu filma 'Take Me Home Tonight'. Zajedno imaju i sina Jacka.

Prošle je godine u studenom bivši par ponovno bio na u centru zbivanja nakon što je Chris na Instagramu podijelio fotografiju sa sadašnjom suprugom Katherine Schwarzenegger (32), kći legendarnog glumca Arnolda Schwarzeneggera (74), koju je pohvali napisavši da joj je zahvalan jer mu je omogućila nevjerojatan život i zdravu kćer.

- Ljudi, pogledajte kako me gleda! Mislim, stvarno. Želim vam da pronađete nekog tko će ovako gledati u vas! Upoznali smo se u crkvi. Pružila mi je predivan život, prekrasnu, zdravu kćer, toliko glasno žvače da ponekad moram staviti čepiće za uši, ali to je ljubav! Pomaže mi u svemu. U zamjenu, povremeno otvaram staklenku kiselih krastavaca. Njeno srce je čisto i pripada meni. Ona je moje najveće blago, odmah uz moju Ken Griffey Jr Upper Deck Rookie karticu. Ako znate što je to, onda znate da to puno govori. Rođendan joj je za otprilike 6 tjedana. Dakle, ako joj ništa ne kupim do tada, reći ću joj da pročita ovaj post. Volim te, dušo - napisao je Pratt.

Glumac se tada našao na meti strašnih komentara javnosti jer su njegov opis na društvenoj mreži shvatili kao izravan udarac Anni i njihovom sinu.

Annu se neko vrijeme nije moglo vidjeti u javnosti, a sada su je paparazzi nakon dugo vremena fotografirali kada je odlazila s pilatesa. Naime, fotografije su nastale u Santa Monici, a odmah su se pojavili i zabrinuti obožavatelji koji su se pitali što je s njezinim zdravljem jer im na fotografijama izgleda 'baš ispijeno'. Mnogi sumnjaju da nešto nije u redu, iako su to za sada samo nagađanja.