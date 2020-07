Ozana se vratila na YouTube: 'Zbog tikvica sam prošla pakao'

<p>Postala je poznata kao 11-godišnjakinja, a snimkama na kojima je dijelila savjete nasmijala je mnoge. U međuvremenu je <strong>Ozana Pevec Marić</strong> (23) tadašnji YouTube kanal obrisala, odrasla, nedavno se i vjenčala, dobila dijete, a zatim vratila tamo gdje je sve počelo - na YouTube. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: </strong></p><p>- Pozdrav svima! Mislim da sam sve objasnila u videu i iskreno se veselim povratku nakon dugih 12 godina. Sad sam konačno spremna krenuti dalje i ovaj put nastaviti bez obzira na sve. Na ovaj način ćete barem pisati aktualne stvari o meni, a ne nagađati na temelju nečega od prije više od desetljeća. Ugodan Vam dan želim i uživajte, barem sada imate u čemu. Vidimo se uskoro - napisala je Ozana u najavi svog povratničkog videa na YouTubeu.</p><p>Prije desetak godina brojnim pratiteljima je otkrivala male gastro tajne poput kako spremiti sendvič za školu ili kako pohati tikvice, no ta joj je 'slava' ubrzo prisjela, a maltretiranje, vrijeđanje i ismijavanje su se nastavili. </p><p>- Svi znate tko sam. Sad želim stati na kraj nekim stvarima. Pisali su mi kroz sve ove godine razne komentare, ružne poruke, vrijeđali me na internetu i na ulici. Zbog tih videa sam prošla pakao, a ja nikome ništa nisam napravila. Nisam to nikad očekivala, bila sam dijete i ti video uradci su trebali biti za prijatelje i obitelj, a na kraju im se smijala cijela Hrvatska. Da nisam toliko snažna, zbog tuđe zlobe je sve moglo završiti tragično - progovorila je o ozbiljnim i mračnim temama Ozana. </p><p>Komentare, kako kaže, više ne čita, a na novom profilu su isključeni. Iako joj je YouTube prouzročio velike traume, nedostajalo joj je snimanje i imala je veliku želju ponovno se okušati u ovom formatu, a teme će, kako kaže, birati pametnije.</p>