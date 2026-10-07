Čini se da odnos Sweeney i Brauna postaje sve ozbiljniji. Izvori su ranije tvrdili da Braun razmišlja o prosidbi te da je vrlo zainteresiran za brak s glumicom
Ozbiljno je: Sydney radi dečka planira promijeniti i religiju
Glumica Sydney Sweeney (29) navodno razmišlja o prelasku na židovstvo, religiju svog partnera Scootera Brauna (45). Izvor tvrdi da je glumica počela istraživati tu mogućnost nakon što su ona i glazbeni menadžer počeli razgovarati o zajedničkoj budućnosti i djeci.
Sweeney je navodno već razgovarala s dvojicom rabina kako bi saznala više o procesu prelaska na židovstvo.
- Par razgovara o tome da osnuju obitelj, a Scooter po tom pitanju ima čvrste stavove - rekao je izvor za Page Six, ne otkrivajući dodatne detalje o njihovim planovima.
Braun iza sebe već ima brak s Yael Cohen, s kojom je bio od 2014. do 2022. godine, a zajedno imaju troje djece.
Ako se Sweeney doista odluči na to, proces bi mogao potrajati. Vrijeme potrebno za prelazak na židovstvo razlikuje se ovisno o zajednici i okolnostima, a osoba koja to želi prolazi obrazovanje i razgovore s rabinom koji je prati kroz proces.
U međuvremenu, čini se da odnos Sweeney i Brauna postaje sve ozbiljniji. Izvori su ranije tvrdili da Braun razmišlja o prosidbi te da je vrlo zainteresiran za brak s glumicom.
Zanimljivo je da je jedan od izvora za Page Six ranije tvrdio kako Braun svoju partnericu uspoređuje s Marilyn Monroe. I sama Monroe svojedobno je prešla na židovstvo, nakon što se 1956. udala za Arthura Millera.
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