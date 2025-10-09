Oženija se sin! Matko Jelavić na vjenčanju pustio suzu kada je bend zapjevao hit 'Majko stara'

Poznati splitski pjevač Matko Jelavić nedavno je oženio sina Sandra, a od ganuća je pustio i suzu. Ono što je raznježilo glazbenika bila je jedna od njegovih najpoznatijih pjesama, 'Majko stara', u izvedbi benda koji je svirao na vjenčanju. Snimka emotivnog trenutka osvanula je na YouTube kanalu Info kadar.

Na društvenim mrežama Jelavić je podijelio i sliku novopečenog bračnog para te otkrio kako će obitelj uskoro dobiti novog člana: 'Moj mlađi sin Sandro i njegova Bruna su se jučer oženili! I da, da, u njenom prekrasnom trbuščiću će se još kratko skrivati moja unučica. Fala ti Bože na tome!'

S ovom je pjesmom, koju je napravio u suradnji sa Zvonimirom Stipčićem, pobijedio na Splitskom festivalu 1988. godine. Taj Jelavićev nastup mnogi pamte kao jedan od najemotivnijih u povijesti domaće glazbene industrije. Pjesmu je posvetio svojoj majci Pavici, koja je prije par mjeseci proslavila 92. rođendan.

Majka je pjevaču bila vječna podrška i inspiracija, a rođendan joj je prije par mjeseci čestitao i na svom Facebook profilu gdje je uz njenu fotografiju napisao: 'Moja majka Pavica danas slavi 92 rođendan! Sretno, do 100 najmanje!'

Još jedan od hitova ovog pjevača je i 'Rodio se sin', koji se prije malo više od godinu dana orio hodnicima splitske bolnice kada je pjevač dobio unuka. Maleni Luka sin je Jelavićevog sina Marka, gitarista i vokalista iz benda 'Diktatori', i njegove supruge Antee. Uz Marka, Matko Jelavić sa suprugom Šibenčankom Mirjanom ima već spomenutog sina Sandra, koji je diplomirao ekonomiju te je klupski menadžer.