Splitskog pjevača Matka Jelavića, čiji su hitovi obilježili razne proslave, nedavno je na sinovu vjenčanju rasplakala vlastita pjesma posvećena majci
Oženija se sin! Matko Jelavić na vjenčanju pustio suzu kada je bend zapjevao hit 'Majko stara'
Poznati splitski pjevač Matko Jelavić nedavno je oženio sina Sandra, a od ganuća je pustio i suzu. Ono što je raznježilo glazbenika bila je jedna od njegovih najpoznatijih pjesama, 'Majko stara', u izvedbi benda koji je svirao na vjenčanju. Snimka emotivnog trenutka osvanula je na YouTube kanalu Info kadar.
Na društvenim mrežama Jelavić je podijelio i sliku novopečenog bračnog para te otkrio kako će obitelj uskoro dobiti novog člana: 'Moj mlađi sin Sandro i njegova Bruna su se jučer oženili! I da, da, u njenom prekrasnom trbuščiću će se još kratko skrivati moja unučica. Fala ti Bože na tome!'
S ovom je pjesmom, koju je napravio u suradnji sa Zvonimirom Stipčićem, pobijedio na Splitskom festivalu 1988. godine. Taj Jelavićev nastup mnogi pamte kao jedan od najemotivnijih u povijesti domaće glazbene industrije. Pjesmu je posvetio svojoj majci Pavici, koja je prije par mjeseci proslavila 92. rođendan.
Majka je pjevaču bila vječna podrška i inspiracija, a rođendan joj je prije par mjeseci čestitao i na svom Facebook profilu gdje je uz njenu fotografiju napisao: 'Moja majka Pavica danas slavi 92 rođendan! Sretno, do 100 najmanje!'
Još jedan od hitova ovog pjevača je i 'Rodio se sin', koji se prije malo više od godinu dana orio hodnicima splitske bolnice kada je pjevač dobio unuka. Maleni Luka sin je Jelavićevog sina Marka, gitarista i vokalista iz benda 'Diktatori', i njegove supruge Antee. Uz Marka, Matko Jelavić sa suprugom Šibenčankom Mirjanom ima već spomenutog sina Sandra, koji je diplomirao ekonomiju te je klupski menadžer.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+