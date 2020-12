Glumac i bodybuilder Yuri Tolochke, javnosti poznat kao čovjek koji je oženio plastičnu lutku kaže kako proživljava teške dane. Naime, samo nekoliko dana prije Božića, njegova supruga se 'ozlijedila'.

Ovo je trebao biti prvi Božić koji će mladi par provesti zajedno, no sada je glumac zabrinut s obzirom na to da postoji mogućnost da se neki dijelovi ne poprave do Božića. Brojni pratitelji komentirali su kako se nadaju da će s njegovom suprugom biti sve u redu.

Bodybuilder je zaprosio Margo krajem prošle prošle godine i trebali su se vjenčati u ožujku, no odgodili su svadbu za studeni zbog pandemije korona virusa.

U vezi su godinu dana, otkad ju je u kafiću spasio od drugog muškarca s, kako kaže, manje čestitim namjerama.

Na društvenim mrežama često objavljuje njihove zajedničke fotografije. Jurij pokazuje kako svoju odabranicu hrani, spava s njom, vježba, sunčaju se...

I Margo ima profil na Instagramu, popularnija je od supruga, no njemu to ne smeta.

Inače je vodi u gostovanja u mnogim emisijama, šetaju skupa, idu na večere... Iako je mnogima ovakva veza neprirodna, Jurij zanemaruje negativne komentare i uživa s nesvakidašnjom partnericom.