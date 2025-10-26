Oženio se MC Stojan, identitet mladenke krije kao zmija noge

Popularni srpski pjevač Marko Stojković, poznatiji kao MC Stojan, šokirao je svoje pratitelje objavom da se oženio. Sretne vijesti podijelio je na svom Instagram profilu, pokrenuvši lavinu komentara i nagađanja o tome tko je njegova misteriozna izabranica.

"Konačno I Stojke da stane na ludi kamen", napisao je kratko uz slike na kojima u elegantnom crnom odijelu nosi svoju suprugu odjevenu u kratku bijelu vjenčanicu. Ipak, ono što je svima zapelo za oko jest činjenica da je pjevač lice svoje odabranice na svim fotografijama sakrio emotikonom srca, čime je dodatno potaknuo znatiželju javnosti.

Ova vijest dolazi u vrlo dinamičnom periodu za glazbenika, koji je nedavno uložio milijune u novi poslovni pothvat te kupio luksuznu nekretninu na Cipru. Međutim, vjenčanje je stiglo kao potpuno iznenađenje, posebice nakon što ga je bivša reality sudionica Jovana Cvijanović u listopadu javno optužila da je homoseksualac te da je njihovu vezu prekinuo zbog muškarca. Stojković se na te optužbe nije osvrtao, a čini se da je ovom objavom odlučio stati na kraj tim glasinama.

