MC Stojan ljubi 22 godine mlađu pjevačicu: Spremamo svadbu, a gosti neka pripreme 500 eura...

Srpska pjevačica Zorana Mićanović koja se široj publici predstavila pjesmom 'Sikter' 2021. godine proslavila je svoj 19. rođendan, a na slavlje je došao i njen dečko, MC Stojan.

Mlada pjevačica okupila je brojne poznate osobe, a slavlju je prisustvovalo između 400 i 500 uzvanika, navodi Kurir. Njen dečko, MC Stojan, pojavio se među zadnjima.

Iako, nije odnijela pobjedu pjesma koju je izvela donijela joj je toliku popularnost da ju možemo smatrati i pobjednicom.

- Imam jako opravdanje, oprostit će mi, sigurno. Poslije ću s njom to ispeglati - rekao je pjevač, a otkrio je i što je poklonio svojoj djevojci uz buket:

- Dobila je kuvertu, pa neka kupi što hoće, jer ona najbolje zna što hoće.

Veliko slavlje za 19. rođendan pripremila je nakon što je odgodila proslavu 18. rođendana prošle godine zbog zdravstvenog stanja njenog oca, objasnila je za Grand.

O ljubavi između 41-godišnjeg pjevača i 19-godišnje pjevačice saznalo se ovog mjeseca. MC Stojan pomaže mladoj Zorani u njenoj karijeri i često je savjetuje.

- Ja sam prošao već sve to. Savjetujem je da bude uporna i vrijedna. Ponosan sam na nju, baš baš. Zna ona što radi, a uvijek ima moju podršku. Ja sam tu što god da treba. Dogovaramo se oko pjesama, ali kao što sam rekao, ona zna što radi i to radi jako dobro. Mnogo radi, svaki dan, to se psihički ne može izdržati, savjetujem joj da podigne cijenu, a prorijedi nastupe - kazao je MC Stojan.

Ljubav između njih dvoje rodila se prilikom snimanja dueta 'Namerno', a pjevačica je priznala i da je spremna na ulazak u bračnu luku.

- Što da ne? Kod mene nema da li sam spreman ili ne, kod mene se sve događa spontano. Neće biti ništa tajno, bit će svadba za 2000 ljudi, svatko po 500 eura, nemoj netko da je došao s manje! Trajat će tri dana pa tko preživi, pričat - zaključio je pjevač o izjavama svoje djevojke.