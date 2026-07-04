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UPLOVIO U BRAČNE VODE

Oženio se pjevač Jure Brkljača

Piše Zrinka Medak Radić,
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Oženio se pjevač Jure Brkljača
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Foto: Facebook
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Zadarski pjevač izrekao je 'da' svojoj dugogodišnjoj djevojci Luciji

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Zadarski pjevač Jure Brkljača, poznat po svom emotivnom glasu, ove je subote uplovio u bračnu luku. Sudbonosno "da" izrekao je svojoj dugogodišnjoj partnerici Luciji, a sretnu vijest na društvenim mrežama podijelio je njegov otac, Mirko Brkljača, objavivši videozapise s vesele proslave.

Mladenka je zablistala u elegantnoj satenskoj vjenčanici sa spuštenim rukavima, a izgled je upotpunila decentnom bisernom ogrlicom. Mladoženja se odlučio za klasično crno odijelo i bijelu košulju. Među brojnim čestitarima oglasio se i Mladen Grdović. "Sritno vam, Jure. Hvala na pozivu, ja sam na nastupu. Sutra po dogovoru, ako uspijem, svratim", poručio je mladencima.

Vjenčanje je uslijedilo nakon romantičnih zaruka prošle godine u New Yorku. Brkljača je ranije priznao kako je uoči samog čina imao veliku tremu. Otkrio je i kako je morao provesti pravu malu tajnu misiju kako Lucija ne bi ništa posumnjala, skrivajući prsten duboko u kovčegu na putu za Ameriku.

Foto: Hit produkcija

​- Uvijek se bojiš odgovora 'ne', mogu reći da sam navikao na tremu, ali taj dan sam imao jako veliku tremu. Doslovno, moralo je prerezati vrpcu i to napraviti. Švercao sam prsten preko aerodroma, nije ga ona smjela vidjeti. Da su me slučajno zaustavili i pretresli, ona bi vidjela i sve bi propalo - ispričao je tada.

Pjevač nikada nije volio previše govoriti o privatnom životu, no o svojoj je odabranici ranije rekao kako ga je osvojila "svojom energijom, ljepotom i dobrotom". Još prilikom zaruka najavio je kako ne priželjkuje raskošno vjenčanje, već proslavu ispunjenu "lipom energijom", dobrom glazbom i iskrenom zabavom, što se, po svemu sudeći, i ostvarilo.

 *uz korištenje AI-ja
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