Obavijesti

Show

Komentari 0
GODINAMA GA IMAO

Pjevač Jure Brkljača progovorio je o zdravstvenom problemu

Piše Dora Pek,
Čitanje članka: 1 min
Pjevač Jure Brkljača progovorio je o zdravstvenom problemu
3
Osijek: Koncert-Dine Petrića i Jure Brkljače pod nazivom Moj galebe | Foto: David Jerkovic/PIXSELL

Nakon što je prije nekoliko dana zabrinuo obožavatelje fotografijama iz bolnice, Jure je ispričao zbog čega je završio u bolničkom krevetu

Admiral

Pjevač Jure Brkljača nedavno je zabrinuo pratitelje objavom iz bolničkog kreveta, ali sad je jasno da razloga za paniku nema. Uspješno je prošao planiranu operaciju uha kojom mu je riješen dugogodišnji problem sa sluhom.

- Riječ je o operaciji koja je bila dugo planirana. Popravljao sam sluh jer više od 50 posto nisam čuo na desno uho. Nisam imao stremen pa mi je tijekom operacije ugrađena proteza, umjetni stremen, s kojim bi sluh sada trebao biti odličan - rekao je za Net.hr.

IŠAO NA OPERACIJU Pjevač Jure Brkljača završio je u bolnici: 'Poželite mi sreću...'
Pjevač Jure Brkljača završio je u bolnici: 'Poželite mi sreću...'

U bolnici je proveo dva dana, a cijeli postupak prošao je bolje nego što je očekivao. 

- Sljedeća dva tjedna moram mirovati, ali osim toga, oporavak ide po planu, nema bolova i nakon ove faze vidjet ćemo konačni ishod operacije - dodao je pjevač.

Foto: Instagram

Javili su mu se mnogi kolege i obožavatelji.

- Dobio sam puno poruka podrške od kolega i obožavatelja, što mi je stvarno jako puno značilo i svima im se od srca zahvaljujem - priznao je Brkljača.

Operacija neće utjecati na njegove nastupe i koncerte.

- Neće, jer je sve bilo planirano pa sam zahvat 'ugurao' između nastupa. Već 14. veljače nastupam u dvoru Veliki Tabor i baš se veselim druženju s publikom, nadam se s još boljim sluhom i još boljim nastupima - zaključio je Jure.

Osijek: Koncert-Dine Petrića i Jure Brkljače pod nazivom Moj galebe
Osijek: Koncert-Dine Petrića i Jure Brkljače pod nazivom Moj galebe | Foto: David Jerkovic/PIXSELL

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Znaš li tko sam? Optuživali su je da previše odskače, tad ju je Arsen Dedić jedini branio...
GLAZBENA DIVA

Znaš li tko sam? Optuživali su je da previše odskače, tad ju je Arsen Dedić jedini branio...

S deset godina pjevala je u Dječjem zboru RTV Zagreb, s kojim je 1961. u Francuskoj osvojila titulu najboljega dječjeg zbora svijeta
Draga iz kultnog filma 'Vlak u snijegu' za 24sata: 'Moja djeca nisu mogla gledati da patim...'
50 GODINA FILMA

Draga iz kultnog filma 'Vlak u snijegu' za 24sata: 'Moja djeca nisu mogla gledati da patim...'

Gordana Subotičanec, koja je u filmu ‘Vlak u snijegu’ prije pola stoljeća glumila Dragu, otkriva nam da nijedno od njezinih četvero djece nikad nije pogledalo film do kraja
FOTO Koju biste izabrali? Ovo su 24 djevojke koje se bore za srca dvojice 'Gospodina Savršenih'
OVO SU NJIHOVE PRIČE

FOTO Koju biste izabrali? Ovo su 24 djevojke koje se bore za srca dvojice 'Gospodina Savršenih'

Nova sezona popularnog showa 'Gospodin Savršeni' počinje u ponedjeljak na Voyo RTL-a. Konkurencija među djevojkama nikada nije bila jača, a ovoga puta od početka znaju da će im dvojica muškaraca dijeliti ruže

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026