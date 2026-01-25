Pjevač Jure Brkljača progovorio je o zdravstvenom problemu

Pjevač Jure Brkljača nedavno je zabrinuo pratitelje objavom iz bolničkog kreveta, ali sad je jasno da razloga za paniku nema. Uspješno je prošao planiranu operaciju uha kojom mu je riješen dugogodišnji problem sa sluhom.

- Riječ je o operaciji koja je bila dugo planirana. Popravljao sam sluh jer više od 50 posto nisam čuo na desno uho. Nisam imao stremen pa mi je tijekom operacije ugrađena proteza, umjetni stremen, s kojim bi sluh sada trebao biti odličan - rekao je za Net.hr.

U bolnici je proveo dva dana, a cijeli postupak prošao je bolje nego što je očekivao.

- Sljedeća dva tjedna moram mirovati, ali osim toga, oporavak ide po planu, nema bolova i nakon ove faze vidjet ćemo konačni ishod operacije - dodao je pjevač.

Foto: Instagram

Javili su mu se mnogi kolege i obožavatelji.

- Dobio sam puno poruka podrške od kolega i obožavatelja, što mi je stvarno jako puno značilo i svima im se od srca zahvaljujem - priznao je Brkljača.

Operacija neće utjecati na njegove nastupe i koncerte.

- Neće, jer je sve bilo planirano pa sam zahvat 'ugurao' između nastupa. Već 14. veljače nastupam u dvoru Veliki Tabor i baš se veselim druženju s publikom, nadam se s još boljim sluhom i još boljim nastupima - zaključio je Jure.

Osijek: Koncert-Dine Petrića i Jure Brkljače pod nazivom Moj galebe | Foto: David Jerkovic/PIXSELL