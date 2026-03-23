Obavijesti

Show

Komentari 3
OBOŽAVATELJI ODUŠEVLJENI

Pa gdje mu je kraj? Jozinović je najavio 7. nastup u Sava Centru

Piše 24sata,
Čitanje članka: 1 min
Pa gdje mu je kraj? Jozinović je najavio 7. nastup u Sava Centru
19
Split: Koncert Jakova Jozinovića u ŠC Gripe | Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL

Na društvenim mrežama je Jakov Jozinović najavio svoj sedmi koncert u beogradskom Sava Centru. Taj će nastup biti 19. travnja

Admiral

Mladi glazbenik Jakov Jozinović najavio je na svojim društvenim mrežama i sedmi koncert u beogradskom Sava Centru. Vijest je izazvala pravu eurforiju među njegovim obožavateljima. 'Ja volim kad ste tu i kad mi dođete u Beograd - Sava Centar! Toliko vas dolazi da smo morali otvoriti i 7. koncert! - napisao je i poručio kako se s publikom po sedmi put druži 19. travnja. 

Ispod objave redali su se oduševljeni komentari njegovih obožavatelja. 'Svaka čast, bravo!', 'Za kraj ove divne turneje očekujemo i beogradsku arenu!', 'Hvala ti na ovome', neki su od njih. 

Jozinović u Sava Centru ima koncete 27., 28. i 30. ožujka, te 1., 17. i 18. travnja te je zbog velike popularnosti dodao još i sedmi datum. 

Nedavno je održao i koncert u novosadskoj dvorani SPENS, iako je prije njega Tony Cetinski u istoj dvorani otkazao nastup. 

MEDIJSKA NAGRADA Dodijelili Večernjakove ruže: Slavili Jakov Jozinović, Enis Bešlagić, Josipa Lisac...
Dodijelili Večernjakove ruže: Slavili Jakov Jozinović, Enis Bešlagić, Josipa Lisac...

Podsjetimo, uoči njegovog nastupa su udruge hrvatskih branitelja, logoraša i stradalnika Domivinskog rata pozvale su hrvatske glazbenike da otkažu ili premjeste svoje koncerte u tvoj dvorani jer je, kako navode, 'nakon okupacije Vukovara 1991. služila kao logor za hrvatske branitelje i civile, gdje su mnogi bili mučeni, zlostavljani i ponižavani'.

Za Dan žena tamo je trebao nastupati Tony Cetinski, ali je koncert otkazao. Nakon toga, udruge branitelja su uputile apel Jakovu Jozinoviću da, poput Tonyja Cetinskog, otkaže nastup u toj dvorani zakazan za 14. ožujka. Međutim, Jozinović je odbio otkazati koncert.

Foto: Danko Šimunović

Nakon koncerta je objavio nekoliko fotografija te poručio: 'Dragi moji, dosad najveći koncert u sklopu ove turneje! Hvala na gostoprimstvu, ljubavi i najvećoj potvrdi zašto ovo radim!', napisao je. Gost večeri mu je bio Saša Kovačević kojem je isto zahvalio u objavi.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 3
FOTO Ovo je prva dama Slovenije: Često je pozirala u tangicama, a bila je i misica
TINA GABER

FOTO Ovo je prva dama Slovenije: Često je pozirala u tangicama, a bila je i misica

Prije nego što je postala influencerica i aktivistica, Tina je kao 21-godišnja studentica sociologije osvojila titulu 'Miss Hawaiian Tropic' Slovenije 2008. Trenutno karijeru gradi na društvenim mrežama.
Evo što će biti u ponedjeljak u vašim omiljenim sapunicama
DNEVNI PREGLED

Evo što će biti u ponedjeljak u vašim omiljenim sapunicama

Doznajte što vas očekuje ovog ponedjeljka 23. ožujka u omiljenim serijama i sapunicama na domaćim programima, 'Divlje pčele', 'La promesa', Chicago P.D.', 'Sherlock i Watson', 'Crno more', 'Velvet: Novo carstvo'...
FOTO Sjećate li se legendarne Nevenke iz 'Ljubav je na selu'? Pogledajte kako sada izgleda
BISTE LI JE PREPOZNALI?

FOTO Sjećate li se legendarne Nevenke iz 'Ljubav je na selu'? Pogledajte kako sada izgleda

Nevenka Petričević (49), javnosti poznatija kao Bekavac, i dalje je jedno od najprepoznatljivijih lica RTL-ova showa 'Ljubav je na selu'. Osebujna Neve gledatelje je svakodnevno oduševljavala svojim životnim stavovima i izjavama, a njezin turbulentan odnos s farmerom Žigom prepričava se i danas

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026