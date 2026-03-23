Pa gdje mu je kraj? Jozinović je najavio 7. nastup u Sava Centru

Mladi glazbenik Jakov Jozinović najavio je na svojim društvenim mrežama i sedmi koncert u beogradskom Sava Centru. Vijest je izazvala pravu eurforiju među njegovim obožavateljima. 'Ja volim kad ste tu i kad mi dođete u Beograd - Sava Centar! Toliko vas dolazi da smo morali otvoriti i 7. koncert! - napisao je i poručio kako se s publikom po sedmi put druži 19. travnja.

Ispod objave redali su se oduševljeni komentari njegovih obožavatelja. 'Svaka čast, bravo!', 'Za kraj ove divne turneje očekujemo i beogradsku arenu!', 'Hvala ti na ovome', neki su od njih.

Jozinović u Sava Centru ima koncete 27., 28. i 30. ožujka, te 1., 17. i 18. travnja te je zbog velike popularnosti dodao još i sedmi datum.

Nedavno je održao i koncert u novosadskoj dvorani SPENS, iako je prije njega Tony Cetinski u istoj dvorani otkazao nastup.

Podsjetimo, uoči njegovog nastupa su udruge hrvatskih branitelja, logoraša i stradalnika Domivinskog rata pozvale su hrvatske glazbenike da otkažu ili premjeste svoje koncerte u tvoj dvorani jer je, kako navode, 'nakon okupacije Vukovara 1991. služila kao logor za hrvatske branitelje i civile, gdje su mnogi bili mučeni, zlostavljani i ponižavani'.

Za Dan žena tamo je trebao nastupati Tony Cetinski, ali je koncert otkazao. Nakon toga, udruge branitelja su uputile apel Jakovu Jozinoviću da, poput Tonyja Cetinskog, otkaže nastup u toj dvorani zakazan za 14. ožujka. Međutim, Jozinović je odbio otkazati koncert.

Nakon koncerta je objavio nekoliko fotografija te poručio: 'Dragi moji, dosad najveći koncert u sklopu ove turneje! Hvala na gostoprimstvu, ljubavi i najvećoj potvrdi zašto ovo radim!', napisao je. Gost večeri mu je bio Saša Kovačević kojem je isto zahvalio u objavi.