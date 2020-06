'Pa u Zavodu sam imao prvi koncert, moram mu pomoći...'

Hrvatski pijanist Petar Klasan pokrenuo inicjativu za prikupljanje financijske pomoći za obnovu zgrade Hrvatskog glazbenog zavoda koja je stradala u potresu

<p>Zgrada Hrvatskoga glazbenog zavoda, stara 144 godine, u središtu Zagreba, stradala je u potresu i vapi za obnovom. Za popravak je potrebno oko 800.000 kuna, a kako je HGZ udruga građana i financira se iz vlastitih prihoda, situacija je teška. U pomoć su priskočili mnogi, a među njima i <strong>Petar Klasan </strong>(28), ugledni pijanist koji živi u Beču, a radi u Palestini.</p><p>Bio sam dijete te 2005., kad sam tamo imao svoj prvi veliki koncert. I tad je u organizaciji, baš kao i sad, bio Lions Club, a tad su se skupljala sredstva za moj instrument. Imam puno lijepih uspomena na Zavod, pa tamo su odgojene generacije umjetnika, ali i publike. Bilo je toliko koncerata, natjecanja, to su divne uspomene. Oni su tražili pomoć, a ja sam želio nekako pomoći i pridonijeti obnovi. To je važna institucija i svima bi nam trebalo biti u interesu da se što prije vrati u normalu.</p><p><strong>Od 4. lipnja na internetskim se stranicama mogu vidjeti nastupi svjetskih umjetnika. Kako ste ih uspjeli pridobiti?</strong></p><p>Umjetnik će uvijek pomoći za umjetnost, tu nema nikakvih problema, nismo ih imali ni mi. Sa mnom su u ovoj inicijativi ugledna finska čelistica<strong> Liina Leijala</strong> i moja zaručnica, inače flautistica, <strong>Marija Viktorija Barać.</strong> Hrvatski glazbeni zavod je godinama služio kao hram glazbe na ovim prostorima, a mi na ovaj način želimo izraziti zahvalnost najstarijoj glazbenoj instituciji koja je oduvijek promovirala važnost klasike, podignula je svijest o važnosti kulture i za buduće generacije.</p><p><strong>Treba se skupiti gotovo milijun kuna. Hoćete li uspjeti? </strong></p><p>To je glavni cilj, a važno je i da drugi pomažu. Zasad su reakcije jako dobre. Nama su se pridružili ugledni glazbenici iz Hrvatske, ali i cijeloga svijeta, iz Japana, Amerike, Italije, Francuske, Austrije, Finske i Srbije. Zbog ovoga o tom se problemu puno priča i izvan Hrvatske, a to je važno, da ljudima podignemo svijest o tome. Zbilja sad tamo nije ugodno, oni se sami financiraju, pa je bio problem zbog korone, sve je obustavljeno, a onda još i taj potres. Ovo je vrijeme kad svi koji možemo moramo pomoći jedni drugima.</p><p><strong>Na Facebook stranicama Lions Cluba Kontesa Nera, Hrvatskog glazbenog zavoda i <a href="https://www.facebook.com/conbrioconcertseries/">CON BRIO Concert Series, </a>Online festival traje do 17. lipnja, a dan poslije će biti završni koncert?</strong></p><p>Da, to će biti završnica festivala. Sudionici su, uz pokretače inicijative, umjetnici koji redovito nastupaju u koncertnoj sezoni Con Brio - Ivana Duvnjak, sopran s dirigentom Igorom Tatarevićem na klaviru, violinist Zagrebačke filharmonije Sho Akamatsu s pijanisticom Petrom Gilming te pijanist Dušan Sretović. Na repertoaru će biti djela komorne glazbe, ali i operne arije te solo klavirski repertoar. Nadamo se da ćemo pomoći da se glazbena institucija što prije obnovi. Zajedno smo snažniji!</p><p><strong>Jeste li bili u Zavodu nakon potresa?</strong></p><p>Nisam, ali velika šteta razornog potresa dobro se vidi i na fotografijama. To je potreslo mnoge moje kolege iz <a href="http://www.hgz.hr/donations/">svijeta. </a></p>