Padali su, bježali preko ograde i čak piškili jedni po drugima

U subotu 27. siječnja počinje nova, deveta sezona reality showa Big Brother. Natjecatelji će u kuću smještenu u zagrebačkoj Dubravi ući u 20 sati, a borit će se za nagradu od 500 tisuća kuna. Novi stanari uživat će u prostoru od 1150 kvadrata, a na raspolaganju će, između ostalog, imati i jacuzzi usred dnevnog boravka.

Najveći fanovi tog realityja i danas se sjećaju prve sezone iz 2004. kada je taj show krenuo u Hrvatskoj. Prvog dana u kuću je ušlo dvanaest stanara da bi im se kasnije pridružila još dva.

Stanari Big Brother kuće bili su prave zvijezde tijekom trajanja showa, a zanimanje za njih trajalo je i nakon izlaska iz kuće. No većina njih je, kao što to uvijek biva, stekla slavu kratkog vijeka. Neki su ipak uspjeli pozitivno i dugoročno iskoristiti boravak pred kamerama.

Pobjednik koji se stalno lomio

Pobjednik Saša Tkalčević nametnuo se kao najveći pozitivac i vođa cijele ekipe, a pobrao je velike simpatije kod gledatelja. Osim toga, publiku je nasmijavao čestim padovima i lomovima. Od milijuna koji je tada osvojio Saša je riješio dugove, izgradio kuću, kupio stan u Bjelovaru i uložio u salon za tetoviranje.

Lako su ga prepoznavali na ulici no stečena slava nije ga promijenila. Nakon izlaska iz Big Brother kuće u medijima se uglavnom pisalo o detaljima iz njegovog privatnog života.

Foto: Zeljko Rukavina/PIXSELL/Facebook

Danas živi i radi u Stockholmu sa suprugom Mirelom i sinovima. Aktivan je na društvenim mrežama, gdje je otkrio da se bavi tetoviranjem, baš kao i u Bjelovaru, gdje je imao vlastiti salon.

Antonija se popiškila po Alenu

Najveću korist od sudjelovanja u showu imala je Šibenčanka Antonija Blaće (38) koja je nakon kraja realityja postala uspješna voditeljica istog. Mnogi i danas pamte scenu u kojoj se popiškila po sustanaru Alenu Maciniću.

Foto: RTL

Naime, Veliki brat je ukućanima počeo puštati glazbu koja je podignula atmosferu. Alen iz Pazina tako je u jednom trenutku plešući ponio Antoniju na leđima, koja ga je kroz smijeh upozorila da ju odmah spusti inače će se popišati po njemu što se na kraju i dogodilo.

Foto: screnshot

- Teško je to sve pospajati. Dobra je bila naša generacija. Dobro smo se zabavljali, veseli smo bili - zaključila je Antonija koja se 2015. udala za vaterpolistu Hrvoja Brlečića.

Osim njih, u prvoj hrvatskoj reality rezidenciji boravila je i Ana Gotovac.

- Nikad nisam požalila što sam se prijavila u Big Brother show. To je iskustvo i prilika koji se ne propuštaju i događaju se, ako se uopće dogode, jednom u životu. Ne mogu reći da me to iskustvo nešto drastično promijenilo, ali mogu reći da me nadogradilo - rekla je Ana.

Foto: 24 sata

Zdravko Lamot također je sudjelovao u prvoj sezoni ovog reality showa. Rado se prisjetio tog razdoblja.

Foto: RTL/privatni album

- Kad se sjetim da je prošlo preko deset godina od mog sudjelovanja u Big Brotheru, prođu me vrlo pozitivne emocije. Žao mi je što smo svi toliko lijeni pa nismo organizirali nekakvu zajedničku 'maturalnu BB večeru' - započeo je Zdravko koji se danas bavi web marketingom. Suvlasnik je dva portala, a voli istaknuti i da je jedan od začetnika projekta 'Fantasy Land Pool Party' - Ljeto na kontinentu počinje u Samoboru'.

Krešo je htio pobjeći

Krešo Jengić, koji je ostao zapamćen po bijegu iz kuće skokom preko ograde, u Španjolskoj se pokušavao izliječiti od dugogodišnje ovisnosti o opijatima.

Kaže da se na sudjelovanje u showu nije odlučio zbog slave ili novca nego zbog jednog novog iskustva. Smiješno mu je kad mu netko spomene slavu jer, kako kaže, ni mjesec dana nije proveo u kući. No nikad nije požalio zbog te avanture.

Foto: RTL/privatni album

Ljubavna 'drama' Alena i Marine

Alen Macinić, kojeg je publika upamtila po nadimku Svizac, nije mogao odoljeti zovu realityja pa se prije dvije godine opet pojavio u Big Brother kući.

Foto: Privatni album

Nakon izlaska iz showa u Istri je 2016. oženio svoju ljubav Liviju Filipčić, a nedugo nakon vjenčanja, u showu 'Mijenjam ženu' 'posudio' je suprugu kolegi po reality showu, Radi Vasiću, a on je na nekoliko dana udomio njegovu Radu.

Svizac i Livija nedavno su dobili prvo dijete, sina Vina.

Marina Bajlo u kući je izdržala čak sto dana i bila je jedna od četiri stanara koji su bili u finalu. Poslije završetka showa iz Pule se preselila u Zagreb gdje je na lokalnoj televiziji vodila 45-minutnu emisiju. Kad se emisija ukinula, vratila se u rodni grad i radila u obiteljskom kafiću.

U međuvremenu je diplomirala te 'uplovila' u bračnu luku.

Foto: RTL televizija

Inače, između Alena i Marine u više je navrata u Big Brother kući došlo do 'bliskih kontakata', a iako je Alen vjerojatno želio vezu s Marinom, od toga na kraju nije bilo ništa.

Ostatak ekipe činili su Valentina Tasić, Željko Mađarić, Sanja Kvastek, Filip Voloder i Ozren Petrić.

Kontroverzni reality kroz pet sezona pratilo je u prosjeku oko milijun i pol ljudi. Prvi Big Brother prikazan je 1999., a njegov idejni začetnik bio je Jon de Mol. Komercijalni uspjeh Big Brothera u njegovim počecima bio je neosporan.