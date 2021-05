U posljednjem danu romantičnog putovanja 13. sezone showa 'Ljubav je na selu', farmer Zoran (48) je zaprosio Suzanu (51). Svoju sreću proslavili su s poljupcima.

- Ljubav na selu mi je donila veliku sriću – priznao je Zoran nakon što je Suzi rekla 'da'.

- Moraš biti ljubav da bi dobio ljubav – rekla je Suzana.

Neki su za jelo dobili mesni doručak, kisele krastavce i kefir.

-Najgori doručak što mi je Itko ikada napravio u životu. To tvoje jelo je tako iritantno - rekla je Samanta gledajući u doručak koji joj je Neven pripremio. Kako doručak nije upalio, Neven se odlučio na odlazak u muzej, ali ta ideja Samantu nije oduševila.

Umjesto da me odveo da probamo neko maslinovo ulje ili neko vino, on me odveo u tragično dosadan muzej - rekla je Samanta koja je jedva čekala otići iz muzeja i popiti kavu.

- Jedino joj mobitel i YouTube idu dobro, kad bi više jela i bila hiperaktivnija možda bi je i oženio- rekao je Neven nakon posjete muzeju. Ostali su prijatelji, iako se Neven nada nečemu više u budućnosti.

Rasema je u otvorenom razgovoru sa Zoranom priznala kako ju je povrijedio svojim ne javljanjem i da je njegovo ponašanje samo maska pred kamerama.

- Zoran je došao radi televizije i promidžbe,a ne radi mene. Opet sam ostala sama, ali doći će onaj pravi. - zaključila je Rasema.

Na brak su se odlučili Marijan i Tajlanđanka Patty, nakon zaruka nisi su prestali govoriti koliko se vole.