U večerašnjoj epizodi showa 'Tri, dva, jedan - kuhaj!' natjecatelje je dočekao kulinarski maraton, a namirnice su nabavljali trčeći po Sparovoj trgovini.

- Za trčanje imate 45 sekundi, ako po isteku 45 sekundi netko od vas ostane u dućanu, vrata će se zatvoriti i ta osoba je isključena iz današnjeg izazova. Namirnice koje je zaključani natjecatelj uspio pokupiti dat ćemo drugoj osobi iz para koja kuhanje mora nastaviti sama - objasnila je večerašnja pravila Marijana Batinić.

U 75 minuta natjecatelji su morali pripremiti tri slijeda jela: hladno i toplo predjelo te glavno jelo. 'Nemam baš velikog povjerenja u sve to, koliko se sjećam iz prošlih sezona. Bit će dosta teško', rekao je Špiček te dodao da kandidati imaju zastavice kraj nekih proizvoda i ako ih odaberu i pravilno iskoriste, mogu dobiti dodatna tri bod.

Maraton je započeo, 'trkači' su krenuli eksplozivno iako su se mnogi bunili da je 45 sekundi premalo! Neki su se totalno pogubili već na startu. 'Kad sam utrčao u Spar shvatio sam da nisam uzeo košaru i kako sam se vratio nazad po nju i natrag u dućan, zaboravio sam što trebam uzeti!', smijao se Ante, ali Marija se nije ljutila.

Na koncu su svi uspjeli izaći iz trgovine, ali su međusobno posuđivali namirnice jer neki nisu stigli uzeti sve što im je potrebno.

'Nemamo praktički ništa, samo nekoliko namirnica. Debakl teški!', pomalo razočaran bio je Ante.

Kristina i Klara bile su u nedoumici je li guščja jetra koju su uzele termički obrađena pa su se konzultirale sa Snježanom, koja je zaključila da je, iako nije bila.

- Za hladno predjelo radimo namaz od čvaraka - otkrila je Ana.

Bračni dvojac Tončić, odnosno Mario, odlučio je da će Snježana i on za glavno jelo raditi 'nešto' s goveđim srcem. 'Kad sam vidio goveđe srce već sam imao neku viziju, srce na žlicu. Nadam se samo da će biti dovoljno vremena ', zabrinuo se Mario.

Danilo i Ante odluči su se za carpaccio od dimljene tune, za toplo predjelo servirat će piletinu s kokosom i rižom, dok će glavno biti ramsteak s dinstanim zeljem i kruškom.

- Mislim da neće biti dobre ocjene jer je riječ o minimalizmu - komentirala je Marija koja se s mlađahnim Antom upustila u kulinarsku minimalističku avanturu sa slanutkom, tikvom i ribom.

Kad su Željka, Pažanin i Špiček odlučili izvidjeti situaciju zaustavili su se kod radne jedinice Juana i Ivane. Salata s bresaolom i ovčjim sirom, hashbrown s poširanim jajetom i Hollandaise umakom te glavno jelo grdobina s umakom od šparoga dojmila je Špičeka, ali poučen iskustvom morao ih je upozoriti da bi mogli imati problema s umakom i poširanim jajetom.

Pažanin je bio zadovoljan menijem Mirjane i Nevene, a Špiček je došao smetati Sandri i Ani te im je napomenuo da nisu uzele ni jednu namirnicu sa zastavicom. Djevojke su ga pokušale razoružati rekavši mu da su zbog njega radile umak od čvaraka jer znaju da mu je to najdraže predjelo, ali Špiček je bio nepokolebljiv. 'Kupiti me možete jako teško, osim nepcem, znači, ako je sve dobro i ukusno'. Cure su dobile i savjet zlata vrijedan. 'U namaz od čvaraka stavite i ove koji su sočniji, dodajte i bučine sjemenke, a ne kapare', dao im je ideju poznati chef.

Pažanin je odlučio pripomoći Petri i Daliboru u pravljenju pljukanaca. 'Jaki potisak kroz dlan tako da sredina ostane deblja, a pri krajevima se ide prema tankoj niti. Treba to dobro odraditi i tijesto treba biti mlako', objasnio je Ivan.

I Špiček je bio raspoložen za savjete pa je Klaru i Kristinu pitao jesu li termički obradile guščja jetra, ali odgovor je bio negativan. 'Pašteta se tako ne radi. Mora se termički obraditi. Prvo je vani opustiti da se masnoća opusti. Trebate je očistiti od svih žila, dodati razne začine, vino, prošek, onda se mota u gazu ili foliju i ide kratko u vruću vodu, i onda se šokira u hladnoj. Ali to je proces koji traje dva dana', rekao je.

- Nama profesionalcima je malo teško kada vidimo da netko takve namirnice radi i barata s njima vrlo jednostavno pa me malo srce boli zbog ovog - zaključio je.

Led pred kušanje hrane večeras su 'probile' Mirjana i Nevena. 'Moram priznati da ovaj put ne idem sigurna pred žiri' rekla je Mirjana.

Salata sa sirom i povrćem, tjestenina s rakovima i pečena svinjetina s češnjakom bio je meni koje su mama i kći servirale žiriju. 'Ovdje ima dosta chillija. Izgorio sam! Trebali ste me upozoriti', rekao je Pažanin te nastavio u pozitivnom tonu. 'Tjestenina mi je odlična, meso divno pečeno. Zadovoljan sam odrađenim zadatkom'. Ipak, djevojke nisu pravilno iskoristile namirnicu sa zastavicom pa su ostale bez tri dodatna boda.

Špiček je dao curama šesticu, a Željka sedam, kao i Pažanin – ukupno 20 bodova.

Idući su na redu bili baka Marija i vatrogasac Ante, koji se nisu mogli pohvaliti punim tanjurima. Namaz od slanutka izazvao je šok žirija jer su ga servirali na običnom dvopeku. File od dimljene orade nije prošao najbolje. 'Meni je od ovoga svega najbolji namaz od slanutka, ovo drugo su dječje igrice. Bolje da ništa dalje ne govorim', rekao je Špiček.

Željka je za 'trud' dala četvorku, Pažanin im je dao peticu, a Špiček se pridružio četvorkom – ukupno sitnih 13 bodova.

Tata i kćer Horvat za žiri su napravili hladno povrće u umaku, za toplo predjelo domaće pljukance s kozicama, koje je Petra radila prvi put, te za glavno jelo laks-kare s kuhanim krumpirom. 'Ja bih volio da se salata servira na veliki tanjur', komentirao je Pažanin te dodao da je Petra napravila odlične pljukance za prvi put. Glavnim jelom žiri nije bio zadovoljan.

Pažanin je dao peticu, a Špiček i Željka šesticu za trud oko tjestenine – solidnih 17 bodova.

Danilo i Ante nadali su se da će proći bolje nego prvi put. Pažanin je komentirao da im je riža odlična, a Željka i Špiček nisu bili oduševljeni glavnim jelom jer je meso bilo previše žilavo.

Špiček je dečkima dao pet, a Željka šest, kao i Pažanin – samo 17 bodova.

Bračni par Tončić žiriju je servirao pileći file s avokadom, ručno rađenu tjesteninu s kozicama, te kao glavno jelo goveđe srce na jušno. 'Za glavno jelo sam bio skeptičan, ali je jako dobro, jedini je problem što se nije do kraja skuhalo srce', rekao je Špiček dodajući da njemu to osobno ne smeta, pohvale su stigle i od Željke i Pažanina.

Željka je dala osam, Pažanin također, a Špiček sedmicu – plus tri boda jer su dobro iskoristili namirnicu sa zastavicom – ukupno visokih 26 bodova.

'Slučajni partneri' Ivana i Juan svoje su tanjure donijeli sljedeći. Žiri je konačno bio zadovoljan serviranjem jela, a Špiček ugodno iznenađen Juanovom grdobinom. 'Nemam primjedbe nikakve, sve je dobro, a nije tako izgledalo kada sam došao do vas'. Željka je, pak, otišla stepenicu više. 'To što ste donijeli na stol je sasvim na jednoj drugoj razini, koju do sada nismo imali priliku kušati. Baš sam zadovoljna!', sretno je rekla Klemenčić. 'I prezentacijski je sve na visokoj razini', nadodao je pohvale i Pažanin.

Špiček i Pažanin dali su im čistu desetku, Željka devetku, a kako su dobro iskoristili namirnicu sa zastavicom, na grdobini su zaradili još tri boda – ukupno najviših do sada - 32 boda!

Pred žiri su stale Kristina i Klara sa svojom 'kritičnom' guščjom paštetom. ''Znate li vi da je Božja sramota guščju paštetu servirati na ovakvom prepečencu', komentirao je Špiček. 'Vaša je ludost i neznanje, ali hrabrost vas dovede ipak do kraja!', rekao im je Pažanin pa pohvalio i tjesteninu s kozicama.

Željka je curama dala četiri, Špiček također, a Pažanin šesticu – ukupno 14 bodova.

Za kraj su svoja jela donijele Ana i Sandra. 'Ako nečemu na svijetu ne treba dodati maslac, to su čvarci', rekla im je Željka. 'Vaše znanje nije upitno, ali realizacija nije dobra', komentirao je Ivan.

Špiček je dao četvorku, Željka pet, a Pažanin je cure počastio šesticom – zaradile su 15 bodova.

Drugog dana kuhanja žiri je bio pomalo razočaran jer se neki parovi baš i nisu proslavili, a na prvo mjesto visoko su zasjeli Ivana i Juan s ukupnih 57 bodova.