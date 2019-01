'Pale' su zaruke: Vatroslav je Valentini kupio čak dva prstena

Sudionici emisije 'Ljubav je na selu' Valentina Curić (26) i Vatroslav Tijan (41) pronašli su ljubav u showu. Par se upoznao na snimanju i odmah 'kliknuo'. U veljači prošle godine su počeli živjeti zajedno, a u kolovozu su otkrili da čekaju prinovu kojoj se jako vesele.

Sada su pratitelje na društvenim mrežama oduševili još jednom lijepom viješću, a radi se o zarukama. Već su se i odlučili za datum vjenčanja.

- Svadba će biti 27.srpnja i već znam da će biti bajkovito jer ćemo je organizirati na plaži u Ražancu kod Zadra - otkrila nam je presretna Valentina.

Foto: Privatni album

- Pričali smo o tome i znala sam da će me zaprositi, ali nisam znala gdje i kad, rekao je da će to biti tajna i da će me iznenaditi - priča. Dodala je kako je mislila da će to možda biti nakon što rodi, a onda ju je Vatroslav šokirao i napravio romantičnu gestu kod kuće.

- Dolazim u stan i otključavam vrata, a onda čim sam otvorila vrata uhvatio me smijeh kad sam vidjela njega kako kleči. Baloni, srce od svijeća i latica ruža... Čak dva prstena, kaže da je imao viška novaca pa da izaberem pošto sam ja dosta zahtjevna, valjda će mi jedan od ta dva odgovarati - šali se Valentina.

Foto: Facebook

Tvrdi kako nije očekivala da će je zaprositi u stanu jer je smatrala da će to napraviti negdje gdje ima puno ljudi. Ipak, Vatroslav ju je oduševio i prosidba joj se jako svidjela.

Foto: Privatni album

- Bilo je posebno i romantično! Svijeće, latice ruža, baloni i srca, i to što je sam s bojom pisao natpise na balone, ispalo je jako lijepo, i još uvijek sam u tom doživljaju. Kleknuo je i držao dva prstena i pitao 'hoćeš li se udati za mene'. Bio je jako smiješan, pustila sam ga malo da kleči - iskrena je bila Valentina.