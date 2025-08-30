Obavijesti

GLUMAČKI PAR

Pamela Anderson i Liam Neeson zaista su zajedno: 'Sve između njih je iskreno', tvrdi izvor

Foto: Isabel Infantes

Brojna su nagađanja o tome jesu li Pamela Anderson i Liam Neeson zaista u vezi ili je sve to dio marketinga za promociju njihovog novog filma 'Goli pištolj', a izvori kaže kako je sve što se između njih zbiva iskreno

Romansa Pamele Anderson (58) i Liama ​​Neesona (73) nije reklamni trik, rekao je izbor blizak filmu 'Goli pištolj' za magazin People, nakon što su se pojavila navodi u kojima se tvrdi suprotno.

- Sve između njih bilo je iskreno. Ni jedno ni drugo ne bi sudjelovalo u reklamnom triku. Sjajno se zabavljaju. Nijednom od njih ne treba publicitet - tvrdi izvor.

- Njihova veza nije samo za pokazivanje. Oni su stvarno povezani. Ne postoji razlog ni za jedno od njih da glume nešto ovakvo - tvrdi drugi sugovornik.

Podsjetimo, već neko vrijeme njih dvoje promoviraju novi nastavak 'Golog pištolja', a na crvenom tepihu su često vrlo prisni. Nedavno je tako Pamela dala poljubac u obraz Neesonu, a zatim je objavila i snimku njih dvoje s broda na kojem su pokušali rekreirati slavnu scenu iz 'Titanika'

Neeson glumi policajca iz L.A.-a Franka Drebina Jr.-a u filmu Goli pištolj, oživljavanju lažnih komedija Leslieja Nielsena iz kasnih 80-ih. U filmu Anderson glumi femme fatale Beth, koja se romantično spetlja s Frankom dok on istražuje smrt njezina brata. 

