Pamela shrvana nakon prekida: 'Lagao me godinama i ozlijedio'

Nakon što je saznala za nogometašev navodni dvostruki život, Pamela je bivšeg dečka Adila Ramija nazvala sociopatom i čudovištem, a na društvenim mrežama i dalje vrlo otvoreno govori o tome kako je povrijeđena, ali i pikanterijama iz zajedničkog života te Ramijevim manipulacijama.

Anderson tvrdi kako je isprva planirala šutjeti, ali ipak je pokazala mailove koje je razmijenila s Ramijevom bivšom Sidonie Biémont, s kojom nogometaš Marseillea ima trogodišnje blizance Zayna i Madija.

Foto: Instagram

Pamela se javila Sidonie kako bi razmijenile iskustva te postale prijateljice. Pisala joj je kako joj je Rami prilikom jedne svađe 'zgnječio obje ruke' i 'vukao je okolo za kosu'. Biémont je pak glumici i aktivistici rekla kako su ona i Rami nastavili vezu i nakon službenog prekida, a Rami je njoj govorio da je romansa s Pamelom samo za publicitet.

Foto: Instagram

Biémont i Rami službeno su prekinuli 2017., kad je on počeo izlaziti s Pamelom. Njegova bivša tvrdi kako joj je nogometaš rekao da su on i Pamela samo prijatelji te da ne žive zajedno.

Foto: Harry Uzoka/Instagram

- Živjela sam s Adilom više od dvije godine, nikad nisam upoznala muškarca poput njega. U šoku sam. Žao mi je zbog tebe i vaših sinova. Ostavljam ga, ovaj put zauvijek. Previše mi je. Pokušala sam otići 10 puta, ali on me uvijek pronađe i preklinje da ga primim natrag - napisala je Pamela, koja je bivšeg optužila za nasilje i manipuliranje.

Foto: James Moy/Press Association/PIXSELL

Nogometaš kaže da su Pameline tvrdnje o varanju netočne.

- Ni u kojem slučaju ne vodim dvostruki život, jednostavno sam vezan i naklonjen očuvanju trajnog odnosa sa svojom djecom i njihovom majkom Sidonie koju duboko poštujem. To je trebalo biti transparentno u našim odnosima. Pretpostavljam. Bio sam i ostat ću vjeran svojim vrijednostima i uvjerenjima koja su izražena u mojoj predanosti i podršci udruzi Solidarite femmees, koja je uvijek tako jaka. Ponosan sam što sam sudjelovao u njihovoj velikoj i lijepoj kampanji koja je pokazala izniman rad udruge i njezinih članova. Želim mir i diskreciju našim obiteljima i prijateljima, čak i ako me boli i povrijeđen sam. Nadam se da razumijete i poštujete to - zaključio je Adil.