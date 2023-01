Pamela u dokumentarcu otkrila niz privatnih detalja: Zbog seks snimke tukla se s paparazzima

Glumica Pamela Anderson (55) objavila je memoare u kojima je otkrila šokantne detalje iz privatnog života te otkrila tajne nekih od najvećih holivudskih zvijezda. Danas je na Netflixu izašao dokumentarni film 'Pamela, a love story', u kojemu su prikazane dosad neviđene privatne snimke i detalji, koji prikazuju Pamelin put do slave, njezine turbulentne veze i priču o njezinom eksplicitnom videu. Mi smo ga pogledali.

POGLEDAJTE VIDEO:

Film započinje s Pamelom u kući pored mora, koja pronalazi stare kazete s videima nje i bivšeg supruga Tommyja Leeja. Uz osmijeh gleda stare uspomene, a snimka na kojoj ju je Tommy po drugi put zaručio, rastužila ju je. Tommy je za Pamelu pripremio romantične zaruke, došao je ispred nje na konju, odjeven kao vitez te joj ponudio da kroz cijeli život on bude njezin 'vitez na konju'. Pamela je ispričala kako je u to vrijeme bila iskreno sretna.

Foto: Netflix

- Zvučim sretno i bila sam sretna. Te su me snimke dirnule jer je to bilo moje vrijeme da budem zaljubljena. Sad se osjećam kao da nešto tražim. Stvarno ne znam kamo ću dalje. Nemirna sam. Tražim osjećaj koji ne mogu naći - govori glumica na početku filma.

Anderson trenutačno živi u kući u kojoj je odrasla, s obitelji u Britanskoj Kolumbiji u Kanadi. Iskustvo opisuje kao 'neurotično i ludo i baš kao brak s rock zvijezdom'. Govori kako uvijek dolazi kući kada ima problema, sjedi nasred polja i gleda u zvijezde te na taj način rješava svoje probleme. Otvorila je dušu o svojem ocu, koji je bio na glasu 'zločestog' dečka. Volio je utrke, a jednom prilikom je zbog njegove brze vožnje nastradala njezina majka, dok je bila trudna s Pamelom. Ali, Pamela se našalila na tu temu te rekla kako je vjerojatno zbog toga 'malo luda'.

Foto: Netflix

Pričala je i njezina majka koja je otkrila da je Pamela prvog dana rođenja završila u novinama jer je bila prva beba stote obljetnice Kanade. I njezin otac progovorio je o Pamelinom djetinjstvu te kroz šalu rekao da je bila buntovna. Pamela je pak ispričala drugačiju priču o svojim roditeljima. Rekla je kako je njezin otac bio nasilan prema svojoj supruzi pa su ga čak nekoliko puta i napustili.

Foto: Netflix

Nitko nema savršeno djetinjstvo, govori Pamela dok započinje priču o dadilji, koja ju je nekoliko godina zlostavljala. Roditelji su ju voljeli, ali nisu znali što se događa dok su odsutni. Uz nasilje koje je trpila, Pamela je samo htjela zaštititi svog brata, a dadilju je čak pokušala i ubiti. Htjela ju je probosti olovkom u srce, a kad nije uspjela rekla joj je da želi da umre. Umrla je sljedeći dan u nesreći, a Anderson je mislila da je ona kriva za njezinu tragičnu smrt.

Pamelu su prvi put primijetili na nogometnoj utakmici Labatta, nakon čega je za njih snimila nekoliko reklama i fotografirala se za plakate. Nakon toga je primila poziv od 'Playboya', iz kojega su ju pitali želi li biti na njihovoj naslovnici 1989. godine. Pristala je i otišla u Los Angeles. Priznala je kako je do tada bila sramežljiva, a razlog je bio odnos njezinih roditelja u to vrijeme. Nesigurnost je nestala kada su snimili prvu fotografiju. Nakon snimanja pozvali su ju da bude Playboyeva zečica, na što je pristala. Playboy joj je otvorio mogućnost glume u serijama pa je tako dobila i ulogu u legendarnom 'Baywatchu'.

Foto: Netflix

Tommyja je upoznala 1994. godine u klubu 'Sanctuary', u kojemu je bila suvlasnica. U početku mu Pamela nije odgovarala na poruke i pozive jer je bila zaposlena, a 1995. godine Tommy ju je pratio na snimanje u Meksiko, gdje su izašli na spoj u noćni klub. Samo nekoliko dana kasnije su se vjenčali, ona u bijelom bikiniju, on u kupaćim kratkim hlačama. U filmu su prikazani snimci iz Meksika na kojima Pamela i Tommy uživaju nakon vjenčanja. Glumica je u to vrijeme imala dečka, kojemu je preko poziva rekla da se udala. Otvorila je dušu i o trudnoći. Prvo dijete je izgubila nakon što joj je pozlilo na snimanju. Nedugo nakon toga je ostala trudna po drugi put i rodila sina Brandona Tommyja.

Foto: Netflix

Prikazane su i snimke kada su gradili kuću iz koje je netko ukrao sef. Nisu znali što se točno nalazilo u sefu sve dok nisu dobili paket u kojemu se nalazila kazeta. Tommy je otišao gore pogledati što se na njoj nalazi i shvatio da je riječ o njihovom eksplicitnom snimku. Snimku su htjeli otkupiti iz časopisa 'Penthouse', ali par nije pristao na to. Neko vrijeme kasnije snimka je izašla u javnost, a Tommy i Pamela nisu znali kako se nositi s tim. Na jednoj snimci može se vidjeti kako im paparazzi nisu dali mira pa su se i potukli s njima.

Foto: Netflix

Zbog snimke je bila i na suđenju jer je snimka bila ukradena iz njihovog doma i kako ona tvrdi, ilegalno prodana diljem svijeta. Ono što ju je dočekalo na suđenju ju je šokiralo. Ušla je u prostoriju gdje su muškarci gledali njezine eksplicitne fotografije te su joj rekli kako 'nema pravo na privatnost jer je bila na naslovnici Playboya'. U isto vrijeme bila je trudna s drugim djetetom, sinom Dylanom.

Nakon sminke započeli su problemi s Tommyjem, koji je postao nasilan. Jednom prilikom uništio je njezinu prikolicu na setu 'Baywatcha', a neprestano ju je i kontrolirao. Nakon nekog vremena postao je i fizički nasilan. Tommy je bio osuđen na zatvor u trajanju od šest mjeseci.

Foto: Netflix

- Kad sam bio mali, mislio sam da svi znaju nešto o meni i mojoj obitelji što ne bi smjeli znati. Svi su znali prljavu tajnu moje obitelji. Kad bi netko u školi spomenuo mamu, brzo bih se potukao. Zarumenio bih od bijesa - ispričao je Dylan. Pamelu i Tommyja naposljetku su optužili da su sami objavili snimku, a glumica tvrdi kako nisu dobili nikakve novce od snimke.

- Nije marila za novac. Da je bar zaradila. Zaradila bi milijune da je samo potpisala papir. Umjesto toga je sjedila bez ičega i gledala kako joj karijera iščezava. Bila je u dugovima - rekao je njezin sin.

Prikazane su i snimke njezinog vjenčanja s Kid Rockom, s kojim je bila u braku godinu dana. Nakon njega, vjenčala se 2007. za Ricka Salomona, igrača pokera. Ispostavilo se da je Rick imao problema s drogom, nakon čega ga je Pamela ostavila nakon nekoliko mjeseci braka. Ponovno su se vjenčali 2014., ali brak im opet nije dugo trajao.

Foto: Netflix

Pred kraj filma Pamela je priznala da je voljela jedino Tommyja.

- Mislim da se sve svodi na to što nikad nisam preboljela neuspjeh veze s ocem svoje djece. Iako sam mislila da mogu opet stvoriti obitelj i zaljubiti se u nekog drugog, to nisam ja. Mislim da zato sve moje veze propadaju. Moji su roditelji bili divlji i ludi, ludo zaljubljeni i donosili su glupe odluke. Činili su nažao jedno drugom i nama. Ali izdržali su i ostali zajedno i vidim da su sad sretni. Zato bih radije bila sama nego s nekim drugim osim ocem svoje djece. Nemoguće je biti s drugima. Ali mislim da ne mogu biti ni s Tommyjem. To je kao kazna - ispričala je.

Na samom kraju filma prikazana je Anderson koja nastupa na Broadwayu u predstavie 'Chicago'.

- Moj život nije tužna priča. Nisam žrtva. Dovela sam se u lude situacije i preživjela ih - rekla je glumica.

Još uvijek nisu saznali tko je ukrao kazetu iz sefa.

Najčitaniji članci