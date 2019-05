Pamte ju kao Kelly, a Christina Applegate danas izgleda ovako

Christina Applegate danas ima 47 godina, a upravo ju gledamo u Netflixovoj seriji 'Dead To Me'. Proslavila se 90-ih ulogom Kelly Bundy u popularnoj humorističnoj TV seriji 'Married with Children', kod nas poznatijoj kao 'Bračne vode', no život ju nije mazio posljednjih godina.

Foto: IMDB

Atraktivna, ali poprilično tupava Kelly nasmijavala je gledatelje diljem svijeta, a Applegate je ta uloga promijenila život. Kao i uvijek kad je u pitanju uloga koja toliko obilježi glumca, teško je iz nje kasnije izaći i pokazati se u drugačijem svjetlu.

Foto: Instagram

Glumica je u novoj seriji podsjetila gledatelje na svoje sposobnosti i zaradila puno pozitivnih kritika, kao i sama serija, no polagani povratak na staze stare slave nije bio nimalo jednostavan.

2008. je doživjela je šok. Liječnici su joj dijagnosticirali rak dojke, a ona se odlučila na dvostruku mastektomiju.

- Nemam grudi i više ne moram na mamografiju, ali do kraja života moram ići onkologu - ispričala je svojedobno Christina, koja se nakon toga okrenula zdravijoj, organskoj prehrani.

Foto: Instagram

Tih teških godina, Applegate je krasila naslovnicu magazina 'People' te je svrstana je među sto najljepših ljudi na svijetu, a tri godine poslije dijagnoze dobila je kćer Sadie (8) s glazbenikom Martynom LeNobleom (50).