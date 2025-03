Pankrti kreću na veliku turneju po bivšoj Jugoslaviji. Za 24sata: Prije smo morali mijenjati tekst!

Pankrti su jedan od najutjecajnijih i najvažnijih bendova u povijesti regionalnog rocka. Punkeri iz Ljubljane, od milja nazivani i ljubljanskim Sex Pistolsima, 2025. će provesti na turneji po bivšoj Jugoslaviji, a veliku će godišnjicu albuma "Dolgcajt" ("Dosada"), koji mnogi kritičari svrstavaju među najbolje albume ovih prostora, proslaviti i sa zagrebačkom publikom.

Foto: promo

- Čudim se da još imamo publiku nakon toliko godina. U Hrvatskoj možda i više nego u Sloveniji jer nas tamo ipak manje puštaju. Ali i dalje možemo rasprodati dvorane. Tvornica je jedna od najboljih na ovim prostorima. To mi daje nadu da ljudi i dalje cijene muziku. Ima starih u publici, u listopadu sam predavao na Filozofskom fakultetu u Osijeku na poziv profesora Krivaka i pričao o 'Crvenom albumu', o tome uče tamošnji studenti. Neki mladi, ne svi, još se interesiraju i dolaze na naše koncerte - rekao nam je frontmen Pero Lovšin i nastavio:

- Prije sedam godina baš u Zagrebu su došla dva mlada klinca sa svim našim albumima da ih potpišemo. To mi isto laska jer ono što smo radili i danas ima odjeka, a autora to uvijek potiče na rad.

Debitantski album "Dolgcajt" objavili su 1980. godine, a ovjenčan je i prestižnom nagradom Sedam sekretara SKOJ-a. Prisjetio se kako je to bilo nekad.

Foto: PROMO

- Danas je puno veća kontrola nego kad smo izdali zadnji album 1987. 'Lublana je bulana'. Sad te nema na radiju, na televiziji, nema te nigdje. Nije da nema muzičara i bendova koji bi digli glas kao mi nekad, samo je kontrola danas puno veća. Ne da te zabrane, nego te ignoriraju, ne puštaju te, blokiraju. U bivšoj državi mi smo bili na granici, pratila nas je policija, morali smo paziti. Radio sam jednu pjesmu i dio teksta idemo na 'Otok gol'. Rekli su nam da možemo to ostaviti, ali da nećemo imati ploču. Ili ćemo to promijeniti, pa je tako nastalo 'Costa del sol'. No ljudi su shvatili zajeban.... - rekao nam je Lovšin.

Dodao je kako nisu na omotima albuma imali tekstove pjesama, a podsjetio je i na porez na šund. No njima je dobro išlo, pogotovo s albumom "Lublana je bulana".

- U jednom dućanu u Ljubljani u danu je prodanu dvije tisuće ploča, kombi je morao dvaput dolaziti. Znamo što je album napravio na ovim prostorima kad je izašao, danas ne možeš tako nešto napraviti. Možeš jedino napisati knjigu o tome, ali morala bi biti krimić da ljudi to čitaju.

Foto: promo

Pankrti su svoj prvi zagrebački koncert održali još u jesen 1977. godine u Galeriji Studentskog centra, a njime su označili i početak novoga vala u Jugoslaviji. Svojim kritičkim tekstovima ismijavaju i seciraju devijacije u postsocijalističkim društvima te se suprotstavljaju sistemu, a to im polazi za rukom i gotovo 50 godina kasnije.

- Totalno drugačija vremena, ali to vidim samo zadnjih pet godina. Prije sam mislio da se čovječanstvo normalno razvija, normalnim putem, ali onaj COVID je sve pomiješao. A onda ova nova krvava politička stvarnost, stvarno nema nekog svjetskog reda, nego je samo svjetski nered. I sad kad gledam ta dva razdoblja, s našom muzikom ništa nismo postigli, od Dylana do Stonesa, ili je politika već toliko sve uništila da nema više nikakvog utjecaja - rekao je Lovšin.