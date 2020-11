'Pao' je striptiz na Farmi: Bacila je grudnjak i skinula si haljinu!

Maja nije mogla sakriti šok na licu, Zdenka i Josip su također kazali da im je žao što ih je Tomislav napustio, dok je Dori i Silviju laknulo. Govore kako je igra takva i da tek sada počinje prava borba

<p>Kako je prethodna večer završila iznenadnim <strong>Tomislavovim</strong> napuštanjem imanja, oni farmeri najbliži njemu ne mogu prihvatiti da Tomislav više nije s njima. Dok <strong>Saša</strong> nije mogao ni govoriti od suza, <strong>Katarina</strong> je jecajući kazala: </p><p>- Uopće me nije briga za nikakvu pobjedu, malo mi se čak i gubi motivacija za ostankom. Beskrajno sam sretna što mi je ovaj show donio takvog prijatelja. On mi je kao neki stari izgubljeni prijatelj koji se pojavio sada tu i s kojim sam mogla podijeliti najdublja osjećanja. Nemaju ovdje svi iskrene namjere za povezivanjem, a on je baš taj lik.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO:</strong></p><p><strong>Maja</strong> nije mogla sakriti šok na licu, <strong>Zdenka</strong> i <strong>Josip</strong> su također kazali da im je žao što ih je Tomislav napustio, dok je<strong> Dori</strong> i<strong> Silviju</strong> laknulo.</p><p>- Taktika koja sada kreće nakon što je Tomo otišao je da ja zauzimam njegovo mjesto što znači da postajem glavna ličnost, odnosno ego izlazi van. Koga god da oni izaberu za gazdu, neće biti pravi gazda ove farme, nego ću ja biti! Sad kreće prava borba! -pripremio je Silvio plan, no Dora je malo detaljnije objasnila svoju taktiku: </p><p>- Obzirom na događanja koja smo danas vidjeli, ja se zapravo jako dobro osjećam, jedna osoba je manje na farmi. Netko to može nazvati hladnim, proračunatim, ali ja mislim da je to tako kako se igra treba igrati, tako da neću plakati za Tomislavom sigurno, ali ako gledamo kako ovu igru privesti kraju, mislim da je jaka figura otišla i to nama samo može ići u korist. </p><p>Dora je također i kazala kako je nedavno razmišljala koji bi bili njezini prvi potezi kada bi postala gazdarica:</p><p>- Išla bih razbiti te grupe koje su se emocionalno spojile i tako su jake. Tomislav, Kata, Saša, onda Zdenka, Stipe, Maja. I onda mi je bila dilema Maja ili Tomislav. Tomislav je riješen, još ostaje samo Maja. </p><p>Izgleda kako je <strong>Maja</strong> Dori poprilična smetnja, ali ima i plan kako će ju se riješiti – kada bude gazdarica izabrat će ju za prvu duelisticu. </p><p>- Ona se trudi sa svima biti dobra i proći nekom mojom taktikom koju sam imala - ispod radara, kako bi se svima svidjela i kako bi ju svi prigrlili – mala Maja, smiješna Maja, slatka Maja, Maja nas zabavlja, a Maja zapravo nema neku krucijalnu funkciju ovdje na farmi niti za išta. Nije da mi to smeta, već bi više voljela tu jednu pozadinsku smetnju maknuti kako bi mi se bilo lakše probijati - objasnila je.</p><p>Farmeri su još uvijek pod dojmom nakon Tomislavova iznenadnog odlaska s imanja, a Saša, koji je tu vijest posebno teško prihvatio, vrijeme provodi sam sa svojim mislima. No, Katarina, Maja i Zdenka odlučile su smisliti plan kako bi ga barem na trenutak oraspoložile. 'Htjela sam predložiti, pošto je Saša totalno u banani, hoćemo li napraviti nešto lijepo za njega?', upitala je Katarina, na što je Zdenka spremno odgovorila: 'Jedan striptiz!'. Zdenkina ideja svidjela se djevojkama koje su odmah počele smišljati detalje njihova performansa.</p><p>'Ti ćeš ići na stol. Imaš čarape i njih ćeš skinuti', rekla je Zdenka dok su se djevojke dogovarale tko će imati koju ulogu. 'Imam i slame, smrdim na štalu, ali nema veze, to je seksi', zaključila je Katarina nakon što su odlučile da će Maja biti zadužena za pjesmu, a Zdenka i Katarina za plesni dio. Završni dio bilo je biranje odjeće za striptiz, a svaka od njih za tu prigodu odabrala je zanimljivu odjevnu kombinaciju. Prva se do Saše došuljala Maja koja je počela pjevati zavodljivu pjesmu. 'Izgledaš bombastično', poručio joj je Saša koji nije mogao sakriti iznenađenje kada se nakon nje pojavila Zdenka i sjela mu u krilo. Šećer na kraju bila je Katarina koja se popela na stolicu i počela plesati i skidati odjeću.</p><p>'Ležim i mislim si sanjam li ili je ovo stvarno. Dolaze cure i počinje neki striptiz. Najviše mi se svidjela Katarina jer je ona plesala na stolici i onda je bacila taj grudnjak i skinula si haljinu', rekao je Saša, a sudeći po njegovoj reakciji i smijehu koji je uslijedio, čini se da je djevojkama uspjela misija da ga razvesele.</p>