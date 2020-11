Farmeri su u šoku, Tomislav je napustio imanje: Užasan osjećaj

<p>Farmeri su cijeloga dana iščekivali dvoboj<strong> Josipa</strong> i <strong>Andrijane</strong>, no do njega nije došlo. U vrijeme dvoboja<strong> Mia</strong> i <strong>Frano</strong> došli su na farmu te sa sobom donijeli kutiju u kojoj su se nalazili kamenčići s farmerovim imenima. Svaki farmer dobio je svoj kamenčić, no koja je njegova uloga - nisu htjeli otkriti.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO:</strong></p><p>Mia im je kazala da kamenčić čuvaju jer će im on odrediti sudbinu. Dok su neki farmeri podjelu kamenčića shvatili kao igru, Prince je bio jako zabrinut.</p><p>- U Africi, ako netko donese kamen, to je onda ozbiljna stvar, ako duguješ nekome novce i on ti donese kamen, to znači u prijevodu - - vrati odmah novac, ovo je ozbiljna stvar - objasnio je Prince i dodao: 'Ovo je ozbiljna stvar, a Maja i Zdenka se smiju!'. Saša je nosio večeru duelistima kojima također nije bilo jasno zašto nitko nije došao po njih da idu u arenu.</p><p>- ispričao mi je što se dogodilo na farmi sad dok me nije bilo, koliko sam shvatila, svi su šokirani. Ulio im se sigurno neki strah, to se osjeća i vidjela sam na Sašinoj faci. Kolo sreće se okreće, možda ću ja biti sutra na farmi, a netko od njih na naše mjesto - izjavila je Andrijana. </p><p>Sljedeće jutro na farmu je stigla Mia, a farmeri su konačno otkrili značenje misterioznog kamena. Naime, Mia im je kazala da svoj kamen dodijele farmeru kojeg smatraju najvećom prijetnjom na farmi. Tako je Silvio dobio dva kamenčića, a Tomislav tri te mu je Mia poručila da pokupi svoje stvari jer napušta imanje. Kako na Tomislavom, tako i na licima ostalih farmera vidio se šok, od kojega nisu mogli ni prozboriti.</p><p>- Užasan osjećaj, mislio sam da će mi Prince dati taj treći kamen i počeli su mi se mišići kočiti i srce udarati jako - ispričao je Silvio. <br/> Ranije tog dana, na farmu je stigao mentor Jure kako bi ocijenio rad farmera u proteklom tjednu. Sa svim radovima je bio zadovoljan, osim s ulovom ribe, pa je zaključio kako će farmerima dati samo 600 vranaca.</p><p>- Ja sam zadovoljan s time što ste napravili, ali morat ću vas razočarati, para nema, zato sam vam donio vina - poručio im je Jure, a uz vino dovezao im je i koze.</p><p>- Ja bih molila sve muške da dođu musti.. Ne znaju oni baš što znači musti kravu i namusti 11-12 litara mlijeka svaki dan, dva puta - kazala je Maja.<br/> </p>