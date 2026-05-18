Obavijesti

Show

Komentari 6
NAKON 12 GODINA BRAKA

Paola Valić otkrila da se rastala: 'Bolji je dobar razvod nego loš brak koji onda gledaju djeca...'

Piše 24sata,
Čitanje članka: 1 min
Paola Valić otkrila da se rastala: 'Bolji je dobar razvod nego loš brak koji onda gledaju djeca...'
Foto: JOACHIM ENGELSTAD/PROMO

Pjevačica je nedavno izdala novi singl kojim je obilježila svoj povratak na scenu, a otkrila je i kako se rastala od supruga s kojim je u braku bila 12 godina. Prisjetila se i teških trenutaka u Norveškoj

Admiral

Pjevačica Paola Valić Bekić (44) otkrila je za Hype TV kako izgleda njezin život u Norveškoj, koji je započela u 38. godini, usred pandemije. Prisjetila se trenutaka kada je čistila stanove, gradilišta, pa čak i zahode, te priznala kako je to bio 'brutalan trening za njezin ego'. No, istaknula je i da se niti jednog časnog posla ne srami i da ju je upravo to ojačalo i učinilo ponosnom. 

Za Hype TV je otkrila i da se prije tri godine razvela od supruga kojeg poznaje od svoje 14 godine, a s kojim je bila u braku 12 godina. Rekla je kako su se njihovi životni putevi razišli. 

- Nismo imali zajedničke ciljeve i interese. Shvatila sam da je bolje zbog svih da se raziđemo. Svaki razvod je težak - rekla je pa dodala: 

- Puno je bolji dobar razvod nego loš brak koji gledjau djeca - poručila je, naglasivši da danas živi u miru koji je tražila cijeli život. Komentirala je i odnose između muškaraca i žena: 'Muškarci se ponašaju kao princeze, a mi žene smo postale kaubojke', poručila je. 

Vekić je istaknula i kako se neće još vratiti u Hrvatsku jer je previše truda uložila u život u Norveškoj kako bi ga sada napustila. 

Nedavno je Vekić objavila i novi singl, naziva 'Truma' kojim je označila povratak na scenu. 

- Svi prolazimo kroz lomove, samo što ne vidimo tuđe bitke jer gledamo život kroz vlastite oči. I tu često upadamo u zamku, sudimo, uspoređujemo, a zapravo nemamo pojma što netko drugi nosi u sebi. Ova pjesma je moj glas, ali i ogledalo. Podsjetnik da iza svakog osmijeha može stajati borba koju ne razumijemo i da bi možda svi trebali biti nježniji jedni prema drugima kad bismo to stvarno shvatili - rekla je nedavno za Net.hr

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 6
Iz Lavine poručili: Ovo nam je bio prvi i posljednji Eurosong
PREDSTAVNICI SRBIJE

Iz Lavine poručili: Ovo nam je bio prvi i posljednji Eurosong

Po povratku u Srbiju, članovi benda nisu skrivali umor, ali ni konačnu odluku o budućim eurovizijskim ambicijama. Otkrili su da iza kulisa vlada veliki stres i nesuglasice, no da su ponosni na svoj nastup
FOTO Georgina sve iznenadila! Na Cannes došla kao plavuša. Pogledajte kako sada izgleda...
VELIKA PROMJENA

FOTO Georgina sve iznenadila! Na Cannes došla kao plavuša. Pogledajte kako sada izgleda...

Georgina Rodriguez, dugogodišnja partnerica slavnog Cristiana Ronalda, pojavila se na svečanoj večeri u Cannesu, u sklopu Filmskog festivala. I mnoge je ostavila u šoku kada se pojavila kao plavuša
Predsjednica srpskog žirija na Eurosongu poručila: 'Glasali smo glazbeno, a ne politički...'
LELEKICE BEZ BODOVA

Predsjednica srpskog žirija na Eurosongu poručila: 'Glasali smo glazbeno, a ne politički...'

Aleksandra Kovač je na svojim društvenim mrežama objavila kako je inzistirala da svi članovi žirija glasuju 'glazbeno, a ne politički'. Srpski žiri nije hrvatskim predstavnicama dao niti jedan bod, što je mnoge začudilo

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026