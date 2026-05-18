Paola Valić otkrila da se rastala: 'Bolji je dobar razvod nego loš brak koji onda gledaju djeca...'

Pjevačica Paola Valić Bekić (44) otkrila je za Hype TV kako izgleda njezin život u Norveškoj, koji je započela u 38. godini, usred pandemije. Prisjetila se trenutaka kada je čistila stanove, gradilišta, pa čak i zahode, te priznala kako je to bio 'brutalan trening za njezin ego'. No, istaknula je i da se niti jednog časnog posla ne srami i da ju je upravo to ojačalo i učinilo ponosnom.

Za Hype TV je otkrila i da se prije tri godine razvela od supruga kojeg poznaje od svoje 14 godine, a s kojim je bila u braku 12 godina. Rekla je kako su se njihovi životni putevi razišli.

- Nismo imali zajedničke ciljeve i interese. Shvatila sam da je bolje zbog svih da se raziđemo. Svaki razvod je težak - rekla je pa dodala:

- Puno je bolji dobar razvod nego loš brak koji gledjau djeca - poručila je, naglasivši da danas živi u miru koji je tražila cijeli život. Komentirala je i odnose između muškaraca i žena: 'Muškarci se ponašaju kao princeze, a mi žene smo postale kaubojke', poručila je.

Vekić je istaknula i kako se neće još vratiti u Hrvatsku jer je previše truda uložila u život u Norveškoj kako bi ga sada napustila.

Nedavno je Vekić objavila i novi singl, naziva 'Truma' kojim je označila povratak na scenu.

- Svi prolazimo kroz lomove, samo što ne vidimo tuđe bitke jer gledamo život kroz vlastite oči. I tu često upadamo u zamku, sudimo, uspoređujemo, a zapravo nemamo pojma što netko drugi nosi u sebi. Ova pjesma je moj glas, ali i ogledalo. Podsjetnik da iza svakog osmijeha može stajati borba koju ne razumijemo i da bi možda svi trebali biti nježniji jedni prema drugima kad bismo to stvarno shvatili - rekla je nedavno za Net.hr.