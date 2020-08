Papageno: 'Opera je bila moj san, a dance je eksperiment...'

Neven Palaček diplomirao je pjevanje, a krajem devedesetih imao je veliki hit s Nikitom. Prije dvije godine debitirao je u operi “Turandot” na daskama Hrvatskog narodnoga kazališta, u ulozi Mandarina

<p>Devedesetih snimio je veliki hit s Nikitom "Papageno", a onda je nestao s glazbene scene.</p><p>- Spoj dance glazbe i opere je bio moj mladenački eksperiment, za koji ne možemo reći da je baš potpuno podbacio - smije se <strong>Neven Paleček Papageno</strong> (52).</p><p>Uz hit "Papageno" ovaj operni pjevač, koji je 1998. diplomirao pjevanje na Glazbenoj akademiji u Zagrebu, s <strong>Nikitom </strong>je u vrijeme Domovinskog rata u pjesmi pozivao i na cappuccino u Kninu, u čijem je spotu mahao sabljom s tvrđave. Poslije je u intervjuima govorio da je bio "režimski čovjek", te da je pomagao ondašnjem najjačem domaćem estradnome menadžeru <strong>Zoranu Škugoru </strong>stvoriti cro dance scenu po narudžbi predsjednika <strong>Franje Tuđmana</strong>.</p><p>- Prestao sam baviti se estradom kad su me druge stvari zaokupile, kao npr. jedrenje. Međutim, i dalje sam u kontaktu s kolegama sa scene, naravno i s Nikitom - kaže nam Papageno.</p><p>U javnosti se opet pojavio 2013., ali ne zbog povratka na estradu nego zbog privatne drame koju je proživljavao. Živi zid ga je pokušavao spasiti od policijske deložacije iz stana na zagrebačkoj Šalati, u čemu ipak nisu uspjeli. Bila je to prava drama tijekom koje je Papagenuu pozlilo, pa ga je Hitna pomoć odvezla u bolnicu.</p><p>- Što se tiče stana na Šalati, u ovom trenu je i dalje u vlasništvu stanara na štetu nas originalnih vlasnika, takav nepravedan zakon izglasan je 1997. jer su političari i elita koji su ga izglasali i sami većinom živjeli u takvim stanovima - tvrdi Papageno.</p><p>Tijekom predizborne kampanje 2015. zagrebačkim ulicama Papageno je vozio svoj Rover boje višnje iz kojeg se orila himna Živog zida. Kako je rekao, samoinicijativno je puštao himnu iz auta, koji je svojedobno kupio u Engleskoj za 512 funti. Dodaje kako su aktivistički dani iza njega.</p><p>Prije dvije godine debitirao je u operi "Turandot" na daskama Hrvatskog narodnoga kazališta, u ulozi Mandarina. Papagenova prva ljubav je opera. Usavršavao je svoj glas, za koji kaže da je razbarušen dramski bariton.</p><p>- Diplomirao sam u Zagrebu, ali sam prije toga tri godine studirao pjevanje u Pragu. Vratio sam se u Zagreb jer sam ovdje imao profesoricu s kojom sam bolje napredovao. Svoj san tek sam počeo ostvarivati, pa sam već sljedeće sezone s novom produkcijom HNK "Žena s jezera" gostovao u Wiesbadenu, ljetos smo trebali gostovati u Estoniji, ali globalna pandemija malo nam je usporila planove - kaže Papageno.</p><p>Kako je rekao tad, primarni izvor zarade bilo mu je jedrenje, odnosno skipiranje jedrenjacima koji plove Jadranom, na kojima je bio zapovjednik broda do 100 tona.</p><p>- Ove godine nisam plovio zbog pandemije, odmaram se na djedovini po majci u Gorskom kotaru i pišem pjesme, plan mi je izdati kantautorski album šansona i pripadajuću zbirku pjesama nadahnutu rodnim krajem Ivana Gorana Kovačića. Opera čeka bolja vremena, odnosno kraj pandemije – zaključio je Papageno. </p>