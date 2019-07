Paparazzi 'ulovili' trudnu kći Clintona: Broji dane do poroda

Chelsea Clinton (39), kći bivšeg američkog predsjednika Billa Clintona (72) i bivše prve dame Hillary Clinton (71) neumorna je i u posljednjim tjednima trudnoće u kojima je posvećena svojoj obitelji. Paparazzi su je ulovili u šetnji New Yorkom, a s njom su bili kći Charlotte (5) i sin Aidan (3) koje, kako kaže, priprema za dolazak prinove u obitelj.

Chelsea je šetala parkom, a iako se pokušala sakriti ispod šilterice, paparazzima nije promaknulo da se radi o kćeri bivšeg predsjednika koja broji dane do poroda.

- Marc i ja smo uživali gledajući Charlotte koja je predivna starija sestra, a sada smo uzbuđeni jer će Aidan postati stariji brat - napisala je u siječnju te tada otkrila da beba stiže krajem ljeta.

Chelsea i bankar Mark Mezvinsky (41) u braku su od 2010.

- Moja djeca su još uvijek relativno mala, ali razgovaramo i uključujemo ih u probleme. Kod kuće koristimo pametne žarulje i pazimo da gasimo vodu kada je ne koristimo. Djeca nam pomažu i u recikliranju - kaže Chelsea, komentirajući kako ima dobar odnos s djecom od malena.

Kći bivšeg američkog predsjednika piše knjige, a do sada ih napisala četiri te kaže da ih je namijenila djeci.

- Kao dijete sam smatrala knjige osnažujućima i nadam se da će pomoći i današnjoj djeci. Moja djeca vole kad im čitam i kad o tome razgovaramo - pojasnila je Clinton.

Posljednju knjigu 'Start Now! You Can Make a Difference' namijenila djeci u dobi od sedam do deset godina, a pokušava ih osvijestiti o problemima gladi, zdravlja, nasilja, klimatskim promjenama te ugroženim i izumirućim vrstama.

