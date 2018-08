Paranormalni detektiv još će se jednom naći na našim ekranima

Na prostorima Balkana već dugi niz godina popularnost uživa 'Dylan Dog', talijanski horror strip kojeg su osmislili Tiziano Sclavi i Angelo Stano za izdavačku kuću Sergio Bonelli Editore. Istoimeni glavni junak stripa, nacrtan prema liku britanskog glumca Ruperta Everetta, je detektiv koji istražuje paranormalne događaje uz svojeg vjernog pomoćnika Groucha te nesposobnog inspektora Blocha.

Strip koji postoji od 1986. godine je 2011. godine doživio američku filmsku adaptaciju pod naslovom 'Dylan Dog: Dead of Night', koja baš i nije prošla dobro u kinima. Naime, film je zaradio jedva četvrtinu uloženog. No to neće spriječiti izdavačku kuću Sergio Bonelli Editore da još jednom pokuša oživotvoriti ovog detektiva.

Bonelli se bacio u produkcijske vode te će pokušati snimiti desetodijelnu seriju baziranu na 'Dylanu Dogu'.

Foto: Twitter/Screenshot

- Smišljanje novih načina kako bi ljudi došli u kontakt s našim najpopularnijim i ikonskim likovima i franšizama je jedan od prioriteta našeg studija. Ulažemo u i stvaramo kvalitetne originalne serije, uključujući novu seriju o Dylanu Dogu - rekao je predsjednik tvrtke, Davide Bonelli.

Nakon iznimno nekvalitetne indie verzije 'Dylana Doga' (samo 8% na stranici Rotten Tomatoes), s Brandonom Routhom u glavnoj ulozi, kuća Bonelli dala si je truda te je ponovno stekla prava na snimanje. S ulaskom u produkciju osigurat će da su likovi i njihova suština ostanu netaknuti, to jest što bliži izvorniku.

Foto: Twitter/Screenshot

Vijesti o ovom projektu su same po sebi dobre, no valja se sjetiti i da Bonelli posjeduje i nekoliko drugih franšiza koje bi se mogle bez većih problema snimiti u današnje vrijeme. Tako su u njihovim rukama i 'Nathan Never', 'Mister No' te 'Martyn Mystere', koji su svi jako poznati ovdašnjoj publici.

O drugim vijestima vezanim za ovaj projekt pravovremeno ćemo vas obavijestiti.

Tema: FILM