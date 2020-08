Parovi se bore za 100.000 kn: 'Bit će kalkuliranja i svađanja'

Parovi će hrabro uroniti u vrtlog emocija - bolje će se upoznati, zbližiti, a nerijetko i porječkati, a samo jedan najbolji, superpar, na kraju tog nezaboravnog putovanja osvojit će pozamašan novčani iznos

<p>Na RTL-u uskoro počinje druga sezona 'Superpara', zabavno-natjecateljskog showa u kojem životni partneri prolaze kroz razne zadatke testirajući time vlastiti odnos, ali i granicu hrabrosti i požrtvovnosti. Baš kao i u prvoj sezoni, gledatelje će kroz show voditi <strong>Enis Bešlagić </strong>(45), koji će natjecateljima biti ruka potpore, ali i rame za plakanje. </p><p>Uz Enisa, provjerena formula dobre zabave ostaje ista: osam samouvjerenih parova, zagrebački studio Jadran film i istinsko utočište - raskošna vila koja će na 21 dan postati njihov novi dom. Naravno, ne smije se zaboraviti ni 'luksuzan smještaj' u kamp-kućici.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Goran i Hana bili u 'Superparu'</strong></p><p>Parovi će hrabro uroniti u vrtlog emocija - bolje će se upoznati, zbližiti, a nerijetko i porječkati, a samo jedan najbolji, superpar, na kraju tog nezaboravnog putovanja osvojit će pozamašan novčani iznos. </p><p>- Ova se emisija uistinu pokazala ne samo zabavnom nego i vrlo poučnom za sve koji su u vezi - od onih zelenijih veza do prekaljenih. Bit će tu i nesloge, i razmirica unutar parova, i prijateljstava, kao i onih sitnih detalja koje gledatelj primijeti, a par misli da ih nije pokazao. Pazili smo da gotovo svaka igra ima neke veze s muško-ženskim odnosima i vjerujem da smo uspjeli u tome. Postoje 22 igre u 21 epizodi. Nema čega nema; od igara s hranom koju ne vole baš svi do uzbudljivih, strašnih, ali i pomalo apsurdnih koje naprosto ne možete prestati gledati - otkriva producent emisije Vanja Meandžija.</p><p>Ipak, u prošloj sezoni problem nisu predstavljali samo međuljudski odnosi i spremnost na kompromise - smještaj po sobama bio je prvi na listi prioriteta. Osam je parova, a svega šest soba, no gledatelji već otprije znaju da natjecatelji nemaju pravo birati gdje će spavati. Samo najskladniji parovi koji su spremni na ljubav i u dobru i zlu - pronaći će sreću i u kamp-kućici, romantičnoj Villi Imperijal, te biti spremni na svaki izazov s kojim će se suočiti. </p><p>- Novi su parovi znali što ih očekuje i kakvi su izazovi. Znali su kako graditi odnose u kući. Recimo da su tu bili lukaviji u početku, ali poslije, kad popusti malo koncentracija i kad vas netko 'ugrize', teško možete opstati a da mu ne vratite. Tako da će i u ovoj sezoni biti dosta kalkuliranja, što je neophodno da biste preživjeli u igri. Ali zaista će ih neke igre iznenaditi jer će misliti da tu igru već znaju, ali mi smo im pripremili brojna iznenađenja. Imali su fenomenalne reakcije tako da jedva čekam da to publika vidi. To je zaista nešto novo što se pojavilo na našoj televiziji i ljudi su se jako vezali za prvu sezonu pa sam siguran da će tako biti i za drugu - zaključio je Enis Bešlagić. </p>