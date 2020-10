'Partner me pred milijunima gledatelja vara s Hrvaticom, osjećam se kao magarac...'

Osjećam se kao magarac, ali se trudim gledati ispred sebe pa iz cijele situacije želim izvući nešto pozitivno. Sada imam pravu sliku o čovjeku s kojim imam bebu, rekla nam je povrijeđena Nadežda...

<p>Ljubavni brodolomi, prevare, promjene partnera i seksualni odnosi ispred kamera sastavni su dio kontroverznog showa ‘’Zadruga’’. Ljubavi u realityju ‘’pucaju’’ prije nego što se i formiraju, a i vjernim gledateljima teško je pohvatati tko s kim spava u krevetu.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO:</strong></p><p>Svaki iskusni igrač reći će vam kako su u zatvorenom prostoru emocije pojačane pa shodno tome često dođe do prevare. No neki događaji toliko šokiraju gledatelje, a ovo je jedan od takvih. Idemo redom. Prije tri godine u showu upoznali su se <strong>Nadežda Biljić</strong> i <strong>Toma Panić</strong>.</p><p>Dva debitanta koja su tada bili gotovo nepoznati široj javnosti zaljubili su se u realityju, a ispred kamera su čak i napravili bebu. Par je napustio luksuzno imanje, ljubav je cvjetala, a zajedničke fotografije s ljubavnim porukama ‘’skupljale’’ su tisuće lajkova. <br/> Sve do trenutka kad maneken Toma nije fizički nasrnuo na svoju partnericu. I to u trudnoći. Nadežda je objavila fotografije na kojem su jasno vidljive modrice, a Panić se našao na stupu srama.</p><p>Cijela regija danima je brujala o ovom slučaju, a onda kao ‘’grom iz vedra neba’’, par je odlučio dati još jednu priliku ljubavi. Rodio se sin Longo i sve je bilo idilično. Barem do Tomina ulaska u 4. sezonu showa. Još na početku otkrio je kako je u Zadrugu ušao kako bi svom sinu i Nadeždi omogućio dobar život. Ipak, priča je otišla u nekom drugom smjeru pa je Toma umjesto lagodnog života kakvog je obećavao, Nadeždi priredio pravi pakao koji je utjecao na njezino psihičko zdravlje. U samo mjesec dana ‘pohvatao’ se s čak četiri žene. Riječ je o Aleksandri, Dragani i Milici no javnost je naviše šokirao odnos s Hrvaticom <strong>Paulom Hublin (22).</strong></p><p>Kontaktirali smo i Tominu nevjenčanu suprugu te majku njegova djeteta koja je jedva skupila snage da nam odgovori na nekoliko pitanja.</p><p>- Osjećam se kao magarac, ali se trudim gledati ispred sebe pa iz cijele situacije želim izvući nešto pozitivno. Sada imam pravu sliku o čovjeku s kojim imam bebu - rekla nam je Nadežda i dodala kako je očekivala da će je partner prevariti u showu.</p><p>- Lagala bih vas kada bih rekla da nisam očekivala, ali sam mislila da će to napraviti eventualno s jednom djevojkom. Nisam mogla niti zamisliti da će raditi ‘reality priče’ s većinom djevojaka. Ne mogu vjerovati da me tako svjesno psihički i fizički ubija - kaže. </p><p>Zanimalo nas je i smatra li da je ovo sve Tomina taktika kako bi se što bolje plasirao u showu.</p><p>- Vjerujem da je tako. No ovako se ne ponaša čovjek koji tvrdi da je zaljubljen u majku svojeg djeteta. Njegovi postupci pokazuju da on razmišlja kao slobodan čovjek - priča nam vidno potresena pjevačica i dodaje kako su joj roditelji najveća podrška, a sinova ljubav daje joj snagu da ide naprijed. Otkrila nam je i kako cijela situacija loše utječe na bebu s obzirom na to da dijete osjeća majčinu tugu.</p><p>- Majka najbolje zna kolika je povezana s bebom Kada sam plakala, plakao je i moj sin. Sreća u nesreći je što je još uvijek jako mali pa ne razumije što mu je tata napravio - priznala je bivša Zadrugarka, koja se teško nosi s cijelom situacijom pa je prestala pratiti show. No i dalje je aktivna na društvenim mrežama na kojima svakodnevno dobiva stotine poruka podrške.</p><p>- Neki mi ljudi pišu da oprostim prevaru, a neki govore da ga ostavim, da je jako loše osoba zbog svega što mi je napravio s Paulom. Neki smatraju da mu trebam prijeći preko svega jer imamo bebu, ali mislim da je to apsurdno. Veliki problem je što mnoge žene opraštaju prevare, a u takvim odnosima najviše pate djeca - kaže. Za kraj je dodala i kako njezini roditelji više nikada ne žele vidjeti zeta, a o budućnosti ne želi pričati. Puno nas još dijeli do kraja. I dok Nadežda muku muči sa psihičkim i zdravstvenim problemima (godinama se bori s dijabetesom), Toma svakodnevno izmjenjuje nježnosti s Hrvaticom.</p><p>Prethodne tri djevojke pale su u zaborav, a izgleda kako mu najviše odgovara Varaždinka sa zagrebačkom adresu.</p><p>- Baš me briga za njegovu ženu - vikala je Paula. Njezino ponašanje osudili su brojni gledatelji, a zahvaljujući svojim postupcima postala je jedan od najomraženijih kandidata. </p><p>Bilo kako bilo, još je punih devet mjeseci do kraja showa, a vjerni obožavatelji nadaju se kako će uskoro na vrata “Zadruge” doći prevarena i povrijeđena Nadežda, tvrdeći da će pravi show tek tada krenuti. Poznavajući ‘modus operandi’ srpskih reality programa, to zapravo i ne bi bilo neko pretjerano iznenađenje. Malo ulja na vatru, barem u tom svijetu, garantira samo veću gledanost...</p>