Party bez cuge i pljuge: Jareda imate nasamo za 42.000 kuna

Glumac i pjevač Jared Leto (47) sa svojim bendom Thirty seconds to Mars dosad je već četiri puta organizirao festival 'Camp Mars' u Malibuu u Los Angelesu. Za jubilarni peti odlučio je malo promijeniti lokaciju i party preseliti na našu obalu, odnosno otočić Obonjan kraj Zlarina. Menadžeri benda obišli su ga i odmah odlučili kako će to biti mjesto na kojem će se od 9. do 12. kolovoza fanovi benda opustiti.

Foto: Emma McIntyre

- Zakupili smo cijeli otok. Izgleda nevjerojatno. Stvarno imamo vlastiti otok u Hrvatskoj samo za nas i bit će ludo. Ne morate se brinuti ni o čemu. Samo doletite tamo, mi ćemo vas paziti i brinuti se o vama - rekao je Jared u prijenosu uživo na Instagramu.

Na otok Obonjan stane 1000 ljudi, a kako nam kažu organizatori, u prodaju je pušteno 700 karata. U tom periodu, bend je na turneji po Europi, ali na jadranskoj obali, kako kažu, spremaju pravi spektakl.

Foto: PROMO

I dok se na festivalima znaju dogoditi incidenti zbog pretjerane konzumacije opijata, organizatore ovog projekta to ne bi trebalo brinuti. Naime, zabranjen je unos alkohola, ilegalnih supstanci, pribora za drogu, stakla i plastičnih boca, oružja i noževa... Brojni su se stoga začudili kako će se dobro opustiti i zabaviti bez alkohola, ali ako ništa, barem će se moći snimati i sa selfie štapom napraviti najbolje moguće fotografije. Opet krivo! Zabranjeno je oboje.

Organizatori su zaista odlučili napraviti doživljaj koji će gosti još dugo pamtiti pa su se sjetili i onih koji imaju životinje. Svoje ljubimce isto ne možete povesti sa sobom jer bi vas to što ih morate izvoditi u šetnje samo moglo ometati u opuštanju. Iako oni koji mogu platiti tri dana ovog festivala, čije se cijene kreću između 10.000 do 42.000 kuna, najčešće ne nose kovanice sa sobom, organizatori su im i to napomenuli.

Foto: Promo

Hugo Baus, član uprave Obonjan Rivijera d.d., koja je Letu i ostatku benda dala otok u zakup, kaže kako te zabrane nisu oni odredili.

- Mi nemamo nikakve veze s tim. Očito bend živi takvim stilom te želi da i njihovi najvjerniji fanovi provedu tri dana na taj način. Neće biti u potpunoj izolaciji, imat će internet, družit će se svi međusobno, ali svakako će biti poseban događaj. Nisam baš čuo da se svaki dan dobije prilika opustiti se s ekipom čiji si obožavatelj - rekao je.

Foto: Privatni album/instagram

Izgleda da će ovaj događaj biti vrlo čudan spoj glazbe, joge i partijanja, a Jaredu ovo nije prvi posjet Hrvatskoj. S bendom je bio u Zagrebu prije gotovo deset godina. Kako nam je ispričao Kristijan Gržetić, PR festivala, oduševljenost menadžera benda otokom teško je prepričati.

Foto: Getty Images

- Ostali su u čudu vidjevši naše šume i mora. Još kad dođe ljeto, pa vide ljepotu naših plaža, znat će da su odabrali najbolje mjesto na svijetu. Dobili su uvid u cijeli otok tako da nisu trebali ni razmišljati, samo su se pogledali i rekli kako je to - to - pojasnio je. Ako ste ultra veliki obožavatelj, dodaje Baus, možete dobiti Jareda nasamo.

Foto: Press Asociation/Pixsell

U jednoj posve intimnoj atmosferi može vam zapjevati svoje najveće hitove i još jednom vas natjerati da se zaljubite u njega.

- I sve vam je to uključeno u cijenu. Osim svega toga, možete i ući u backstage te se podružiti. Ma kažem vam, ovakvo nešto drugačije je od raskalašenog Zrća, a publika je to već sad prepoznala - zaključio je Baus.

Foto: Instagram

