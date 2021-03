Ugledni festival elektroničke glazbe, Dimensions festival, ovog ljeta seli u Tisno i Šibenik na tvrđavu sv. Mihovila, a unatoč još uvijek aktualnoj pandemiji korona virusa organizatori su najavili kako je glazbena manifestacija zakazana u terminu od 1. do 5. srpnja.

Objavili su i širok popis izvođača koji će, ako zdravstvena situacija to dopusti, stići na našu obalu već ovog ljeta i zabavljati zaljubljenike u aktualnu elektroničku glazbu.

Dimensions je zaokružio svoju ovogodišnju postavu s novim imenima, a to su DJ Bone, DJ Masda, Peach, Mala, Shackleton, Youandewan, rRoxymore, ISAbella, Zakia, Credit 00, Charles Webster, Huerta i mnogi drugi.

U Dalmaciji će se okupiti i berlinska scena, koju će predstaviti Youandewan, Huerta, KRN, The Ghost, Gene On Earth, Sugar Free te Hamish & Toby. DJ Masda, Tho & Loren i Voigtmann otkrivaju čari housea, a u istraživanje mračnijih sfera elektroničke glazbe vode nas DJ Bone, Zarkoff i Freakenstein. Zvukove Londona predstavit će pak DJ Zakia, 404 Eros, Harri Pepper, Heels & Souls, Sean OD i Will Lister, stoji u službenoj najavi.

Festival ove godine obećava još veći raspon glazbenih stilova. The Garden Resort u Tisnom trebao bi postati novi-stari dom partijanera, a unutar njega nalaze se tri različite pozornice. Prijašnjih godina dom festivala bili su Pula i okolica, a zatim je virus zaustavio festivalsku industriju. Točno četiri mjeseca prije zakazanog termina nadaju se kako će ova godina svima ponuditi iskupljenje.