Patricia nam otkriva što sprema za Doru: Nije me sram pokazati sebe oskudnije, ali autentično

Pjesma 'I Will Wait' moj je put nakon teškog privatnog razdoblja, to je svjetlo na kraju tunela. Bila sam rezerva na Dori 2019., a ove godine sam finalist, što je dokaz da se isplati biti uporan. Ipak, to nije tipična ljubavna pjesma, koja je obično tužna i pomalo klišejizirana. I will wait, čekam, ali na bolju verziju sebe. Sigurnija, snažnija i bolja ja.