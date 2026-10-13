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NEVJEROJATNO!

Paul McCartney (84): 'Mislim da se sjećam vlastitog rođenja'

Piše Dora Pek,
Čitanje članka: 2 min
Paul McCartney (84): 'Mislim da se sjećam vlastitog rođenja'
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FILE PHOTO: Paul McCartney performs during the "One on One" tour concert in Porto Alegre | Foto: DIEGO VARA/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL
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Bivši član Beatlesa u podcastu Amy Poehler opisao je bijele pločice, medicinske instrumente i zvukove iz rađaonice

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Imam osjećaj da se nekako sjećam vlastitog rođenja. Bijelih pločica, kromiranih instrumenata i zveckanja jer sam rođen uz pomoć forcepsa. Morali su me izvući, ispričao je Paul McCartney (84), legendarni glazbenik i bivši član Beatlesa, u podcastu 'Good Hang' američke glumice Amy Poehler, prenosi Mirror. Njegova neobična tvrdnja iznenadila je voditeljicu, no McCartney je odmah priznao da nije siguran jesu li te slike stvarne ili ih je tijekom godina stvorio u svojoj mašti.

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McCartney je rođen 18. lipnja 1942. godine u bolnici Walton u Liverpoolu, gdje se njegova majka Mary školovala za medicinsku sestru. Poslije je radila kao dežurna primalja, a glazbenik se prisjetio kako je biciklom odlazila na posao. U razgovoru je opisao i bolnicu u kojoj je došao na svijet.

- Bila je to stara viktorijanska zgrada. Mislim da je prije nego što je postala bolnica služila nekoj drugoj svrsi - rekao je.

FILE PHOTO: Paul McCartney performs during the "One on One" tour concert in Porto Alegre
FILE PHOTO: Paul McCartney performs during the "One on One" tour concert in Porto Alegre | Foto: DIEGO VARA/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

Iako tvrdi da pred očima još ima slike bijelih pločica i medicinskih instrumenata, svjestan je da ljudsko pamćenje nije uvijek pouzdano.

- Kod takvih stvari nikad ne znate jeste li ih izmislili. Nekako mislim da se toga sjećam - objasnio je.

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Tijekom istog razgovora glazbenik se prisjetio i razdoblja kad je malo nedostajalo da umjesto svjetske glazbene karijere odabere posao u tvornici. Radio je u tvornici na namatanju žice za električne zavojnice, gdje je, prema pisanju Mirrora, zarađivao 7,15 funti tjedno. Nadao se da će jednog dana napredovati do menadžerske pozicije.

Jednog dana na radnom mjestu iznenadili su ga John Lennon i George Harrison. Došli su mu javiti da imaju nastup u poznatom liverpoolskom klubu Cavern, ali McCartney nije odmah pristao.

- Rekli su mi da imamo svirku u Cavernu. Odgovorio sam im da moram razmisliti - prisjetio se.

Lennon-McCartney refers to the famous songwriting partnership between John Lennon and Paul McCartney, known for creating some of the most influential and iconic songs in rock music history as members of The Beatles.
Foto: Profimedia - ilustrativna fotografija

Pogledao je zavojnice na kojima je radio, zatim svoju tjednu plaću i počeo dvojiti treba li napustiti siguran posao zbog glazbe.

- Bože, ne mogu vjerovati da sam to uopće dovodio u pitanje, ali jesam. Rekao sam im da ću im se javiti - ispričao je McCartney.

Na kraju je ipak odabrao glazbu i odustao od planirane karijere u tvornici. Ta ga je odluka odvela na pozornicu s Beatlesima, koji su poslije postali jedan od najuspješnijih bendova svih vremena.

Bruce Springsteen Downs Whiskey And Duets With Paul McCartney In Liverpool - 08 Jun 2025
Foto: Profimedia - ilustrativna fotografija

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