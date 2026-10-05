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OTKRIO ŠTO SE DOGODILO

Phil Collins progovorio o svađi s McCartneyem od prije 24 godine

Piše Magdalena Mucić,
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Phil Collins progovorio o svađi s McCartneyem od prije 24 godine
Foto: Christoph Schmidt/DPA
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Glazbenici su se 'zakačili' na koncertu u Buckinghamskoj palači prije 24 godine. Na kraju se ispostavilo da je sve bio veliki nesporazum

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Gostujući kod Piersa Morgana, Phil Collins prisjetio se svađe s Paulom McCartneyem koja je počela prije 24 godine i otkrio kako su konačno riješili nesuglasice. 

Sve je počelo 2002. godine na koncertu povodom kraljičina jubileja u Buckinghamskoj palači, piše PageSix. Tijekom proba Collins je McCartneyju donio rijetko prvo izdanje knjige Huntera Daviesa o Beatlesima i zamolio ga da mu je potpiše. Collins tvrdi da je McCartney tada  svojoj tadašnjoj supruzi Heather Mills rekao: 'Naš mali Phil veliki je obožavatelj Beatlesa, zar ne?'. 

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- Pomislio sam: 'Koji seronja'. Nisam si mogao pomoći. To sam jednostavno pomislio. Vjerojatno sam tome pridao veće značenje nego što je trebalo, kazao je Collins i dodao da je problematična bila riječ 'mali'. Još 2016., kada je promovirao svoje memoare 'Not Dead Yet', Collins je o sukobu pričao i za The Sunday Times kazavši da se McCartney prema njemu oduvijek odnosio s visoka. 

REUTERS/PIXSELL
REUTERS/PIXSELL | Foto: Reuters/PIXSELL, Screenshot/L'Equpie

- McCartney je to pročitao i poslao mi e-mail u kojem je napisao: 'Pomalo sam razočaran, bla-bla-bla.' Rekao je da ne budem tako… 'svet' — to je bila riječ koju je upotrijebio. Nisam siguran što to znači, ali u svakom slučaju ostavio je gorak okus u mojim ustima, a očito i u njegovima, kazao je Collins u intervjuu. Kada je čuo nedavno da Collins od kolega glazbenika skuplja memorabilije za dobrotvornu aukciju zaklade King's Trust, McCartney je nazvao Collinsa i usput ga pitao za dugogodišnju svađu i o čemu se tu zapravo radi.

- Rekao sam: 'Volio bih da to nikad nisam rekao, Paul. Volio bih da to nikad nisam rekao', prisjetio se Collins. 

- A on je rekao: 'Mislio sam da smo mi to riješili', ispričao je Collins i dodao da se ispričao McCartneyu te da su tako konačno izgladili nesporazum.

- Očito ga je to mučilo jer on voli da ga ljudi vole, kao što svi mi volimo biti voljeni… možda on malo više od nekih drugih ljudi. Ali svi volimo da nas ljudi vole i to razumijem.

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