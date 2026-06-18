Legendarni 'Beatle' slavi 84. rođendan: Teorija zavjere ga je proglasila mrtvim već odavno

Sir James Paul McCartney, jedan od najutjecajnijih i najuspješnijih glazbenika u povijesti, danas slavi svoj 84. rođendan. Njegova karijera, koja traje više od šest desetljeća, nije samo redefinirala popularnu glazbu, već je postala i predmetom jedne od najbizarnijih i najdugovječnijih teorija zavjere u povijesti rock'n'rolla, one koja tvrdi da je pravi McCartney mrtav već više od pola stoljeća.

Rođen 18. lipnja 1942. u Liverpoolu, McCartney je odrastao u radničkoj obitelji gdje je glazba bila dio svakodnevice. Njegov otac James, jazz pijanist, poticao je sinovljevu ljubav prema glazbi, no ključan trenutak dogodio se nakon obiteljske tragedije. U 14. godini, Paul je ostao bez majke Mary, koja je preminula od komplikacija nakon operacije raka dojke. Taj gubitak kasnije ga je duboko povezao s Johnom Lennonom, koji je također rano ostao bez majke. Njihov sudbonosni susret dogodio se 6. srpnja 1957. godine, kada je petnaestogodišnji McCartney upoznao Lennona i njegovu skiffle grupu The Quarrymen.

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Bio je to početak jednog od najplodonosnijih autorskih partnerstava u povijesti. Grupa je evoluirala u The Beatles, a McCartney se, prvotno gitarist, nakon odlaska Stuarta Sutcliffea nevoljko prihvatio bas gitare i pretvorio je u melodičan instrument. Njegov svestrani vokalni raspon i nevjerojatan dar za melodiju definirali su zvuk benda, a iz njegovog pera potekle su neke od najpoznatijih pjesama svih vremena, uključujući "Yesterday", "Eleanor Rigby", "Hey Jude" i "Let It Be".

Život nakon Beatlesa: Krila uspjeha i solo visine

Nakon raspada Beatlesa 1970. godine, McCartney nije mirovao. Iste godine objavio je prvi solo album "McCartney", na kojem je sam odsvirao sve instrumente, a zatim je sa svojom prvom suprugom Lindom i gitaristom Dennyjem Laineom osnovao bend Wings. Unatoč početnim kritikama, Wings je postao jedan od najuspješnijih bendova sedamdesetih, nižući hitove poput "My Love", "Band on the Run" i balade "Mull of Kintyre", koja je postala jedan od najprodavanijih singlova u britanskoj povijesti. Nakon razlaza Wingsa 1981. godine, McCartney je nastavio iznimno uspješnu solo karijeru koja traje i danas.

The Beatles: Eight Days A Week - The Touring Years' World Premiere | Foto: Profimedia/dpa/Pixsell

Njegova kreativnost nije poznavala granice; surađivao je s velikanima poput Stevieja Wondera ("Ebony and Ivory") i Michaela Jacksona ("Say Say Say"), okušao se u klasičnoj glazbi i elektronici, a njegove turneje i danas pune najveće svjetske stadione. Njegov doprinos glazbi donio mu je vitešku titulu, 19 Grammyja i dva uvođenja u Rock and Roll Hall of Fame.

"Paul je mrtav": Teorija koja odbija umrijeti

Jedan od najbizarnijih fenomena vezanih uz njegovu karijeru je teorija zavjere "Paul je mrtav", koja je postala globalno popularna 1969. godine. Sve je počelo pozivom slušatelja na radio postaju u Detroitu, koji je voditelja Russa Gibba zamolio da pjesmu "Revolution 9" pusti unazad. Kada je to učinio, u eteru su odjeknule riječi "Turn me on, dead man". Prema teoriji, Paul McCartney poginuo je u prometnoj nesreći 9. studenog 1966., a kako bi se izbjegla masovna histerija, preostali članovi benda potajno su ga zamijenili dvojnikom po imenu William Campbell. Pobornici teorije tvrdili su da su Beatlesi, mučeni krivnjom, ostavljali skrivene tragove.

Special screening of My Generation - London | Foto: Ian West/Press Association/PIXSELL

Omot albuma "Abbey Road" tumačili su kao pogrebnu povorku: Lennon u bijelom kao svećenik, Ringo u crnom kao pogrebnik, George u traperu kao grobar, a Paul bos, izvan koraka s ostalima. Na omotu albuma "Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band" navodno se nalazi grob s cvijećem u obliku Paulove bas gitare, a ako se zrcalo postavi na riječi "Lonely Hearts" na bubnju, može se pročitati poruka "1 ONE 1 X HE DIE". Na kraju pjesme "Strawberry Fields Forever" neki su čuli Lennona kako izgovara "I buried Paul" (Pokopao sam Paula), iako je on kasnije objasnio da je rekao "Cranberry sauce". Sam McCartney godinama je ismijavao teoriju, nazvavši svoj live album iz 1993. "Paul Is Live", no nedavno je ponudio i dublje, metaforičko tumačenje.

‌- U mnogočemu, ja jesam bio mrtav - izjavio je, objašnjavajući da je raspad Beatlesa za njega bio toliko traumatičan i dezorijentirajuć da je stari "on" morao umrijeti kako bi se rodio novi umjetnik.

Privatni život pod svjetlima reflektora

McCartneyjev privatni život oduvijek je bio pod lupom javnosti. Ženio se tri puta. Njegova prva supruga, američka fotografkinja Linda Eastman, bila je njegova velika ljubav. Njihov brak, sklopljen 1969., smatran je jednim od najstabilnijih u svijetu slavnih. Zajedno su imali troje djece - Mary, Stellu i Jamesa, a Paul je posvojio i Lindinu kćer Heather. Njihova priča tragično je prekinuta 1998. godine, kada je Linda preminula od raka dojke.

Godine 2002. oženio se bivšom manekenkom Heather Mills, s kojom je 2003. dobio kćer Beatrice. Brak je završio burnim i medijski praćenim razvodom 2008. godine. Od 2011. u braku je s američkom poslovnom ženom Nancy Shevell. Kroz cijeli život ostao je predani aktivist, a posebno se zalaže za vegetarijanstvo i prava životinja, što je bila zajednička strast njega i Linde.

*uz korištenje AI-ja