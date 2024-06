Paul McCartney najavio turneju u Europi: Dolazi u Španjolsku, Francusku i Veliku Britaniju...

Sir Paul McCartney (81) najavio je svoju europsku turneju i prve nastupe u Ujedinjenom Kraljevstvu otkako je 2022. bio glavni izvođač na festivalu Glastonbury. Zvijezda Beatlesa završit će svoju turneju Got Back u Londonu i Manchesteru u prosincu.

- Uzbuđen sam što ću završiti svoju turneju i dočekati kraj 2024. u Ujedinjenom Kraljevstvu. Uvijek je tako poseban osjećaj svirati na domaćem terenu. Bit će to nevjerojatan kraj godine. Spremimo se za zabavu. Jedva vas čekam vidjeti - rekao je.

Special screening of My Generation - London | Foto: Ian West/Press Association/PIXSELL

McCartney će svirati u Co-Op Live areni u Manchesteru 14. i 15. prosinca te u londonskoj areni O2 18. i 19. prosinca. Osim u Ujedinjenom Kraljevstvu će Paul nastupati i u Francuskoj i Španjolskoj. U Parizu će svirati 4. i 5. prosinca, a u Madridu 9. i 10. prosinca.

Nastup Got Back uključuje glazbu iz cijele McCartneyjeve karijere, uključujući pjesme Beatlesa i Wingsa, kao i njegov solo materijal.

FILE PHOTO: Paul McCartney performs during the "One on One" tour concert in Porto Alegre | Foto: DIEGO VARA/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL